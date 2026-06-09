Игра на чужом поле заканчивается: регулятор жёстко берёт под контроль оборот зарубежных токенов

Регулятор готовит меры жесткого контроля для операций с иностранными цифровыми активами. Операции с "недружественными" токенами могут ограничить лимитами и комиссиями ради защиты частных капиталов граждан.

Фото: https://unsplash.com by rc.xyz NFT gallery is licensed under Free Криптовалютный кошелек (физический) и биткоин-монета

Риски стейблкоинов и контроль над эмитентами

Финансовое ведомство рассматривает возможность введения регуляторных барьеров для оборота иностранных криптовалют, сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков газете "Известия". Речь идет прежде всего о долларовых стейблкоинах, таких как USDT, и нативных токенах крупных децентрализованных сетей наподобие BNB. Минфин опасается внешнего влияния на финансовую устойчивость россиян, так как инфраструктура этих активов находится вне правового поля государства.

Основная угроза заключается в возможности блокировки средств пользователей непосредственно эмитентами активов. Применение мер защиты от мошенничества в криптосфере требует принципиально иных подходов, чем в классическом банкинге.

"Главная опасность стейблкоинов — полная зависимость от зарубежного центра управления. Любой пользователь, вложивший туда деньги, рискует потерять доступ к капиталу в один клик эмитента. Это не инвестиции, это игра на чужом поле с непредсказуемым арбитром", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по AML и финмониторингу Михаил Фролов.

Механизмы защиты частных инвестиций

Замминистра финансов Иван Чебесков подчеркнул необходимость внедрения технических и экономических инструментов для ограничения рисков. Идея заключается в том, чтобы сделать использование высоковолатильных или зависимых от иностранных юрисдикций активов менее привлекательным. Среди вариантов обсуждаются повышенные комиссии за транзакции или установление жестких лимитов на объемы таких операций.

Подобные методы призваны дестимулировать миграцию капитала в сомнительные площадки и стабилизировать инвестиционный климат внутри страны.

Тип угрозы Метод регулятора Централизованная блокировка активов Лимиты на операции Выход капитала в "недружественные" активы Экономические комиссии

Дискуссия о полном запрете и альтернативах

В ходе проработки законопроекта ко второму чтению в Госдуме отраслевые эксперты и чиновники рассматривали сценарий полного запрета указанных монет. Однако участники рынка настояли на сохранении доступа к активам при условии внедрения механизмов контроля. Поиск баланса между свободой цифровых транзакций и отражением внешнего санкционного давления остается приоритетом для ведомства.

"Рынок не терпит запретов, он уходит в тень. Введение комиссий — это попытка выровнять экономическую целесообразность. Инвестор должен понимать: выбирая иностранный актив, он доплачивает за риск блокировки, который несет государство", — пояснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о регулировании крипторынка

Почему именно USDT попал в список наблюдения?

Этот стейблкоин привязан к доллару и управляется централизованной структурой Tether, которая по требованию регуляторов США способна замораживать кошельки пользователей.

Станут ли комиссии заградительными?

Задача Минфина — снизить привлекательность активов, а не изъять средства. Размер сборов будет соразмерен потенциальным системным рискам.

Затронут ли ограничения криптовалютные кошельки россиян?

Регулирование направлено на сделки, проходящие через российскую инфраструктуру и площадки обмена.

Когда вступят в силу новые требования?

Детали обсуждаются в рамках подготовки проекта закона ко второму чтению, точные сроки зависят от динамики работы Госдумы.

"Любой инструмент, который мы не контролируем внутри, — это уязвимость. Санкции показали, что даже цифровые активы могут стать инструментом политической расправы, поэтому регулирование — вопрос финансовой безопасности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

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