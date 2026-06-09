Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безопасная нагрузка: как тренировать ноги и ягодицы, не перегружая позвоночник
Человек уходит из-за прилавка: Гонконг запустил систему, которая грозит перекроить ритейл
Три минуты в объективе решают всё: как один китайский панголин изменил статус целого округа
Аромат, который сводит с ума: как вырастить дома дерево, которое пахнет персиками и абрикосами
Кредитная кабала стала пугать: доля ипотечных кредитов в России снизилась на фоне роста рассрочек
Коммунальные счета переводят в новый режим: привычная платежка превращается в судебный риск
Этот продукт годами ругали зря: в нем скрыта польза для нервов, легких и защиты организма
Красная кнопка в телефоне: Госдума утвердила пакет мер по борьбе с цифровым мошенничеством
Июньский гид по огурцам: чем подкормить, чтобы плоды наливались, а не осыпались

Игра на чужом поле заканчивается: регулятор жёстко берёт под контроль оборот зарубежных токенов

Экономика

Регулятор готовит меры жесткого контроля для операций с иностранными цифровыми активами. Операции с "недружественными" токенами могут ограничить лимитами и комиссиями ради защиты частных капиталов граждан.

Криптовалютный кошелек (физический) и биткоин-монета
Фото: https://unsplash.com by rc.xyz NFT gallery is licensed under Free
Криптовалютный кошелек (физический) и биткоин-монета

Риски стейблкоинов и контроль над эмитентами

Финансовое ведомство рассматривает возможность введения регуляторных барьеров для оборота иностранных криптовалют, сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков газете "Известия". Речь идет прежде всего о долларовых стейблкоинах, таких как USDT, и нативных токенах крупных децентрализованных сетей наподобие BNB. Минфин опасается внешнего влияния на финансовую устойчивость россиян, так как инфраструктура этих активов находится вне правового поля государства.

Основная угроза заключается в возможности блокировки средств пользователей непосредственно эмитентами активов. Применение мер защиты от мошенничества в криптосфере требует принципиально иных подходов, чем в классическом банкинге.

"Главная опасность стейблкоинов — полная зависимость от зарубежного центра управления. Любой пользователь, вложивший туда деньги, рискует потерять доступ к капиталу в один клик эмитента. Это не инвестиции, это игра на чужом поле с непредсказуемым арбитром", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по AML и финмониторингу Михаил Фролов.

Механизмы защиты частных инвестиций

Замминистра финансов Иван Чебесков подчеркнул необходимость внедрения технических и экономических инструментов для ограничения рисков. Идея заключается в том, чтобы сделать использование высоковолатильных или зависимых от иностранных юрисдикций активов менее привлекательным. Среди вариантов обсуждаются повышенные комиссии за транзакции или установление жестких лимитов на объемы таких операций.

Подобные методы призваны дестимулировать миграцию капитала в сомнительные площадки и стабилизировать инвестиционный климат внутри страны.

Тип угрозы Метод регулятора
Централизованная блокировка активов Лимиты на операции
Выход капитала в "недружественные" активы Экономические комиссии

Дискуссия о полном запрете и альтернативах

В ходе проработки законопроекта ко второму чтению в Госдуме отраслевые эксперты и чиновники рассматривали сценарий полного запрета указанных монет. Однако участники рынка настояли на сохранении доступа к активам при условии внедрения механизмов контроля. Поиск баланса между свободой цифровых транзакций и отражением внешнего санкционного давления остается приоритетом для ведомства.

"Рынок не терпит запретов, он уходит в тень. Введение комиссий — это попытка выровнять экономическую целесообразность. Инвестор должен понимать: выбирая иностранный актив, он доплачивает за риск блокировки, который несет государство", — пояснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о регулировании крипторынка

Почему именно USDT попал в список наблюдения?

Этот стейблкоин привязан к доллару и управляется централизованной структурой Tether, которая по требованию регуляторов США способна замораживать кошельки пользователей.

Станут ли комиссии заградительными?

Задача Минфина — снизить привлекательность активов, а не изъять средства. Размер сборов будет соразмерен потенциальным системным рискам.

Затронут ли ограничения криптовалютные кошельки россиян?

Регулирование направлено на сделки, проходящие через российскую инфраструктуру и площадки обмена.

Когда вступят в силу новые требования?

Детали обсуждаются в рамках подготовки проекта закона ко второму чтению, точные сроки зависят от динамики работы Госдумы.

"Любой инструмент, который мы не контролируем внутри, — это уязвимость. Санкции показали, что даже цифровые активы могут стать инструментом политической расправы, поэтому регулирование — вопрос финансовой безопасности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по AML Михаил Фролов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик долгового рынка Мария Бубцева
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Мир. Новости мира
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Последние материалы
Этот продукт годами ругали зря: в нем скрыта польза для нервов, легких и защиты организма
Красная кнопка в телефоне: Госдума утвердила пакет мер по борьбе с цифровым мошенничеством
Июньский гид по огурцам: чем подкормить, чтобы плоды наливались, а не осыпались
Тест с тремя пальцами: простой способ узнать, испортит ли челка лицо еще до похода в салон
Вне зоны доступа: бета-версия iOS 27 выкинула пользователей айфонов из финансовых приложений
Начальственные кресла внезапно обесценились: работодатели сами превратили повышение в наказание
Когда макароны по-флотски отдыхают: как превратить банку тушёнки в легенду полевой кухни
Ранний взрыв в Балашихе: события в микрорайоне Авиаторов повторили страшный сценарий
Куда исчез Chery Tiggo 8 Pro Max? Китайцы провернули изящный трюк на официальном сайте
Интернет больше не обязателен: решение Ozon банка избавит пользователей от сетевой зависимости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.