Интернет больше не обязателен: решение Ozon банка избавило пользователей от сетевой зависимости

Цифровизация финансовых услуг выходит на физический уровень автономности. "Ozon банк" внедряет механизм, позволяющий проводить транзакции в условиях отсутствия доступа к глобальной сети. Решение требует лишь наличия стабильной мобильной связи для передачи служебных сигналов.

Фото: Desingned by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Непонятные переводы

Техническая архитектура офлайн-платежей

С 9 июня текущего года финансовая организация начала тестирование технологии, исключающей зависимость от Wi-Fi или мобильного интернета при совершении переводов. Пользователям необходимо обновить клиентское приложение до последней версии. Инструмент обеспечивает видимость остатка на счете, актуального на момент последнего сеанса связи с серверами банка.

"Переход к протоколам передачи данных через SMS в банковском секторе — это логичный шаг в сторону повышения устойчивости системы, особенно на фоне санкционных ограничений и рисков инфраструктурных сбоев", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам ЖКХ и структуре платежей Артём Рябов.

Лимиты и алгоритм подтверждения

Функционал ограничен транзакциями до 10 тысяч рублей. Комиссия за выполнение операции не взимается. Алгоритм опирается на стандартную систему быстрых платежей, где подтверждение доставки поручения осуществляется текстовым сообщением на выделенный номер. Приложение автоматически генерирует текст сообщения, пользователю остается лишь подтвердить отправку.

Сервис позволяет дополнительно направить запрос на получение статуса платежа. Стоимость услуги фиксации результата составляет 10 рублей. Операционный цикл занимает от нескольких секунд до трех минут в зависимости от качества канала связи.

Параметр Характеристика Максимальный разовый платеж 10 000 рублей Комиссия банка 0% Стоимость уведомления о статусе 10 рублей

"Использование SMS как канала передачи распоряжений снижает риски для пользователя, если он столкнулся с скрытыми списаниями при подключении к публичным сетям", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Конкурентное поле и макроэкономика

Гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян подчеркнул, что инструмент создан для поддержания привычного финансового сервиса в любых локациях. Банк, обладающий универсальной лицензией ЦБ, обслуживает более 43 миллионов активных клиентов, предоставляя услуги от эквайринга до онлайн-бухгалтерии.

"Масштабируемость таких решений — ключ к удержанию аудитории в условиях, когда стоимость займов вынуждает компании пересматривать операционные расходы, фокусируясь на надежности платформы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о новых переводах

Можно ли перевести сумму более 10 тысяч рублей офлайн?

На этапе тестирования лимит транзакции ограничен 10 тысячами рублей. Повышение лимита для офлайн-операций пока не предусмотрено.

Требуется ли доступ в интернет для обновления приложения?

Функция работает только в последней версии приложения. Для первичного обновления наличие интернета обязательно.

Как банк узнает о балансе, если связь прервана?

Приложение сохраняет кэш данных счета при последнем выходе в сеть. Это позволяет видеть сумму, доступную на момент завершения сессии.

Обязательно ли отправлять SMS за деньги для уточнения статуса?

Нет, это дополнительная опция. Оплата 10 рублей списывается исключительно по запросу клиента о состоянии платежа.

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