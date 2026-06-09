Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Начальственные кресла внезапно обесценились: работодатели сами превратили повышение в наказание
Когда макароны по-флотски отдыхают: как превратить банку тушёнки в легенду полевой кухни
Ранний взрыв в Балашихе: события в микрорайоне Авиаторов повторили страшный сценарий
Куда исчез Chery Tiggo 8 Pro Max? Китайцы провернули изящный трюк на официальном сайте
Интернет больше не обязателен: решение Ozon банка избавило пользователей от сетевой зависимости
Главная ошибка пляжного сезона: что лишает даже крем SPF 50 всей силы
Обычная жизнь вдруг стала поводом для стыда: миллионы девушек прячут настоящую себя даже от близких
Поставили черенки в воду — они сгниют: метод, который выдаст мощные корни
Чупокабра из кинотеатра: как обычный фильм 1995 года заставил миллионы людей поверить в монстра

Слишком много пластика: лимит на банковские карты заставит многих сменить тактику

Экономика » Правила игры » Парламент

Государственная дума зафиксировала финальный этап принятия второго пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Документ объединяет около 30 инициатив, которые радикально меняют правила работы банков и операторов связи. Основной удар наносится по инструментам, которые преступники используют для вывода средств и маскировки своих действий.

Государственная дума
Фото: Own work by Юрий Д.К., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Государственная дума

Банковский фильтр: лимиты и паузы

Регулятор вводит жесткий потолок на количество пластика. Теперь один гражданин может иметь не более 20 платежных карт во всех банках страны. Это отсекает возможность массового создания «дроп-карт» для транзита украденных денег. Совет директоров Банка России оставил за собой право делать исключения.

Банки обязаны внедрить «период охлаждения». Если операция выглядит подозрительной или на устройстве клиента обнаружен вирус, банк заблокирует перевод на шесть часов. Это время дается пользователю, чтобы осознать обман.

Ситуация Кто платит за ущерб
Банк не заблокировал перевод при наличии признаков мошенничества Кредитная организация (при наличии уголовного дела)
Клиент добровольно перевел деньги, банк соблюдал все протоколы Сам гражданин

"Банки теперь не смогут просто развести руками. Ответственность за автосписания с карты и подозрительные транзакции ложится на их плечи, если они проигнорировали технические маркеры атаки", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Связь под замком: IMEI и SIM-карты

Операторы связи переходят в режим активного выявления. Теперь они обязаны передавать данные о номерах, используемых для преступлений, в государственную систему. Если оператор пропустил звонок с «черного» номера или не заблокировал его вовремя — он возмещает ущерб жертве.

Борьба с «одноразками» переходит в цифру. Вводится единая база IMEI-кодов. Если устройство попало в черный список, связь на нем будет заблокирована. Кроме того, расторгнуть договор по конкретному номеру можно будет только через 90 дней после его активации.

Для защиты детей родители могут уведомить оператора, что номер передан несовершеннолетнему. Это позволит фильтровать контент и закрыть доступ к опасным сервисам. Также граждане теперь могут сами запретить входящие международные звонки через личный кабинет.

Вызов для бизнеса: Операторам и банкам придется синхронизировать базы данных в реальном времени. Любая задержка в обновлении списка IMEI или подозрительных номеров приведет к прямым финансовым потерям компаний.

Государственный мониторинг: «кнопка» и обзвоны

На «Госуслугах» появится «тревожная кнопка». Один клик отправит сигнал в правоохранительные органы, банки и операторов связи. Это ускорит блокировку счетов и номеров мошенников. Сергей Боярский, глава комитета ГД по информполитике, предложил внедрить этот механизм и в банковские приложения.

Государство получает право на бесплатный массовый обзвон граждан без их согласия. Это допустимо только в случаях предотвращения преступлений или информирования о подозрительных операциях. Для маркетинга или других целей согласие абонента остается обязательным.

Такие меры создают жесткий каркас безопасности. Это похоже на установку системы видеонаблюдения в финансовом секторе: прозрачность растет, возможности для скрытых маневров преступников падают. В условиях, когда рынок труда РФ и финансовые потоки становятся всё более цифровыми, ручной контроль больше не работает.

Ответы на популярные вопросы о защите от мошенников

Что будет, если у меня уже больше 20 карт?

Закон ограничивает выдачу новых карт. Существующие договоры будут действовать, но открыть новую карту в другом банке будет невозможно, пока общее число не станет меньше 20.

Как работает запрет на международные звонки?

Вы ставите галочку в личном кабинете. После этого звонки из-за границы просто не доходят до вас. Чтобы вернуть функцию, придется лично явиться в офис оператора с паспортом.

Заставят ли меня платить за регистрацию телефона в базе IMEI?

Нет. Процесс включения устройств в единую базу будет бесплатным для граждан.

Общая стратегия государства смещается от «обучения бдительности» к созданию технических барьеров. Теперь финансовая безопасность зависит не только от памяти гражданина, но и от алгоритмов банка. Это перераспределение рисков: бизнес теперь финансово заинтересован в том, чтобы клиент не стал жертвой обмана.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Мир. Новости мира
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Последние материалы
Куда исчез Chery Tiggo 8 Pro Max? Китайцы провернули изящный трюк на официальном сайте
Интернет больше не обязателен: решение Ozon банка избавило пользователей от сетевой зависимости
Главная ошибка пляжного сезона: что лишает даже крем SPF 50 всей силы
Обычная жизнь вдруг стала поводом для стыда: миллионы девушек прячут настоящую себя даже от близких
Поставили черенки в воду — они сгниют: метод, который выдаст мощные корни
MAX хотят сделать обязательным для всех смартфонов: владельцев iPhone ждёт самый спорный вопрос
Чупокабра из кинотеатра: как обычный фильм 1995 года заставил миллионы людей поверить в монстра
Кухня превратится в хрущевку из-за трех ошибок: эти дешевые детали выдадут дурной вкус
Слишком много пластика: лимит на банковские карты заставит многих сменить тактику
Жара вмешалась в графики россиян: власти могут урезать смены из-за удара по сердцу и сосудам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.