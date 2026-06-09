Слишком много пластика: лимит на банковские карты заставит многих сменить тактику

Государственная дума зафиксировала финальный этап принятия второго пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Документ объединяет около 30 инициатив, которые радикально меняют правила работы банков и операторов связи. Основной удар наносится по инструментам, которые преступники используют для вывода средств и маскировки своих действий.

Фото: Own work by Юрий Д.К., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Государственная дума

Банковский фильтр: лимиты и паузы

Регулятор вводит жесткий потолок на количество пластика. Теперь один гражданин может иметь не более 20 платежных карт во всех банках страны. Это отсекает возможность массового создания «дроп-карт» для транзита украденных денег. Совет директоров Банка России оставил за собой право делать исключения.

Банки обязаны внедрить «период охлаждения». Если операция выглядит подозрительной или на устройстве клиента обнаружен вирус, банк заблокирует перевод на шесть часов. Это время дается пользователю, чтобы осознать обман.

Ситуация Кто платит за ущерб Банк не заблокировал перевод при наличии признаков мошенничества Кредитная организация (при наличии уголовного дела) Клиент добровольно перевел деньги, банк соблюдал все протоколы Сам гражданин

"Банки теперь не смогут просто развести руками. Ответственность за автосписания с карты и подозрительные транзакции ложится на их плечи, если они проигнорировали технические маркеры атаки", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Связь под замком: IMEI и SIM-карты

Операторы связи переходят в режим активного выявления. Теперь они обязаны передавать данные о номерах, используемых для преступлений, в государственную систему. Если оператор пропустил звонок с «черного» номера или не заблокировал его вовремя — он возмещает ущерб жертве.

Борьба с «одноразками» переходит в цифру. Вводится единая база IMEI-кодов. Если устройство попало в черный список, связь на нем будет заблокирована. Кроме того, расторгнуть договор по конкретному номеру можно будет только через 90 дней после его активации.

Для защиты детей родители могут уведомить оператора, что номер передан несовершеннолетнему. Это позволит фильтровать контент и закрыть доступ к опасным сервисам. Также граждане теперь могут сами запретить входящие международные звонки через личный кабинет.

Вызов для бизнеса: Операторам и банкам придется синхронизировать базы данных в реальном времени. Любая задержка в обновлении списка IMEI или подозрительных номеров приведет к прямым финансовым потерям компаний.

На «Госуслугах» появится «тревожная кнопка». Один клик отправит сигнал в правоохранительные органы, банки и операторов связи. Это ускорит блокировку счетов и номеров мошенников. Сергей Боярский, глава комитета ГД по информполитике, предложил внедрить этот механизм и в банковские приложения.

Государство получает право на бесплатный массовый обзвон граждан без их согласия. Это допустимо только в случаях предотвращения преступлений или информирования о подозрительных операциях. Для маркетинга или других целей согласие абонента остается обязательным.

Такие меры создают жесткий каркас безопасности. Это похоже на установку системы видеонаблюдения в финансовом секторе: прозрачность растет, возможности для скрытых маневров преступников падают. В условиях, когда рынок труда РФ и финансовые потоки становятся всё более цифровыми, ручной контроль больше не работает.

Ответы на популярные вопросы о защите от мошенников

Что будет, если у меня уже больше 20 карт?

Закон ограничивает выдачу новых карт. Существующие договоры будут действовать, но открыть новую карту в другом банке будет невозможно, пока общее число не станет меньше 20.

Как работает запрет на международные звонки?

Вы ставите галочку в личном кабинете. После этого звонки из-за границы просто не доходят до вас. Чтобы вернуть функцию, придется лично явиться в офис оператора с паспортом.

Заставят ли меня платить за регистрацию телефона в базе IMEI?

Нет. Процесс включения устройств в единую базу будет бесплатным для граждан.

Общая стратегия государства смещается от «обучения бдительности» к созданию технических барьеров. Теперь финансовая безопасность зависит не только от памяти гражданина, но и от алгоритмов банка. Это перераспределение рисков: бизнес теперь финансово заинтересован в том, чтобы клиент не стал жертвой обмана.

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