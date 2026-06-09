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Клиенты Совкомбанка получили доступ к автоматической оплате парковок "КарПэй" в 230 торговых центрах по всей России

Экономика

Совкомбанк совместно с проектом "Хиппо Паркинг" запустил сервис "КарПэй", превращающий государственный регистрационный номер автомобиля в цифровой платежный инструмент. Решение упрощает оплату парковки, делая ее полностью автоматической и бесконтактной для клиентов банка.

Клиенты Совкомбанка получили доступ к автоматической оплате парковок "КарПэй" в 230 торговых центрах по всей России
Фото: Пресс-служба Совкомбанка is licensed under public domain
Клиенты Совкомбанка получили доступ к автоматической оплате парковок "КарПэй" в 230 торговых центрах по всей России

Сервис позволяет клиентам Совкомбанка подключить "КарПэй" для беспрепятственного проезда и автоматической оплаты на парковках сети "Хиппо Паркинг". Благодаря интеграции финтех-решений банка с API партнера оплата происходит онлайн — без участия клиента, терминалов или ожидания в очередях на выезде. Идентификатором для списания средств служит государственный регистрационный номер автомобиля.

Ключевой технологией сервиса стало применение искусственного интеллекта для распознавания номерных знаков. Камеры фиксируют номер при въезде и выезде, а ИИ-алгоритмы сверяют данные с подключенной подпиской клиента. Это минимизирует ошибки распознавания и обеспечивает бесшовный проезд через шлагбаумы. На данный момент сервис доступен на более чем 230 парковочных объектах, среди которых ключевые торговые центры, бизнес-центры, гостиницы, аэропорты и другие локации по всей России. До конца года планируется расширение сети до более 400 объектов — что сделает использование парковок "ХиппоПаркинг" максимально удобным для автомобилистов в большинстве регионов присутствия.

"Мы рады запустить сервис "КарПэй" в партнерстве с "Хиппо Паркинг" — это логичное продолжение нашей стратегии развития платежных решений, начатой с запуском сервиса "Автодор Пэй" в декабре 2025 года. Мы делаем акцент на улучшении качества сервиса и расширении возможностей для клиентов. Проект "КарПэй" позволяет масштабировать использование государственного номера автомобиля как идентификатора платежного инструмента — это упрощает оплату парковок и платных дорог, а также открывает путь для интеграции в растущую автомобильную экосистему нашей Группы. Благодаря этому наши клиенты получают максимально простой и удобный доступ к парковкам "Хиппо Паркинг" и участкам платных дорог "Автодор". Мы видим высокий потенциал в развитии бесконтактных сценариев и намерены продолжать расширять функционал сервиса для клиентов внутри нашей экосистемы", — комментирует заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

Подключить сервис можно в мобильном приложении Совкомбанка: достаточно перейти в раздел "Авто" → "Парковки", ввести минимальный набор данных и оформить бесплатную подписку на безакцептное списание. Информация о всех транзакциях доступна в реальном времени — это обеспечивает полную прозрачность расходов. Сервис гарантирует отсутствие скрытых комиссий и удобную оплату.

"Сервис "КарПэй" — это полноценная платежная экосистема, позволяющая использовать государственный номер автомобиля как цифровую платежную карту. Недавно мы запустили собственный продукт "Подписки с сервисом КарПэй", и мы очень рады сотрудничеству с Совкомбанком- одним из крупнейших частных банков России. Мы создаем технологичный продукт, удобный для всех участников рынка. В наших планах — масштабирование сервиса "КарПэй" для других банков, лизинговых компаний и технологичных платформ. Также мы активно работаем над расширением сценариев использования: в ближайшее время сервис позволит оплачивать не только парковки, но и другие автомобильные услуги — мойки, шиномонтажи, заправки (АЗС) и другие сервисы. Это поможет снизить издержки и повысить эффективность владения автомобилем", — отметил Тимур Кузеев, директор по продуктам (CPO) проекта Hippo Parking.

Сегодня при использовании платных парковок часто возникают задержки между выездом и оплатой. "КарПэй" устраняет эти проблемы, обеспечивая мгновенное списание и фиксацию проезда.

Совкомбанк и "Хиппо Паркинг" намерены развивать экосистему сервисов для автомобилистов, внедряя инновационные методы оплаты, которые упрощают пользовательский опыт и делают взаимодействие с городской инфраструктурой максимально комфортным.

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ИНН 4401116480

ПАО "Совкомбанк"

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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