В России началась большая охота за теневой занятостью: бизнес сам оставил проверяющим нужную ниточку

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Экономика

Легализация более миллиона россиян в год является достижимой целью при условии слаженной работы межведомственных комиссий, заявил заместитель декана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов. В интервью Pravda.Ru эксперт пояснил, что эффективная борьба с теневым сектором возможна только через объединение усилий налоговой службы, Минтруда и Центробанка.

Люди в костюмах идут по переходу
Фото: https://ru.freepik.com by pressfoto is licensed under Free
Люди в костюмах идут по переходу

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России планируется легализовать порядка 1,3 млн человек. Об этом газете "Ведомости" заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, в 2025 году профильные комиссии вывели из тени около миллиона работников, что превысило изначальные ожидания. Наиболее активные темпы цифровизации и легализации рынка труда фиксируются в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

По словам Панкратова, основная сложность заключается в выявлении скрытых трудовых отношений, которые маскируются под самозанятость. Минтруд не обладает достаточными инструментами для обнаружения таких нарушений в одиночку, так как информация о финансовых потоках находится в распоряжении ФНС и банковского сектора. При этом зарплата в конверте перестает быть безопасным инструментом для бизнеса из-за внедрения новых алгоритмов контроля.

"Если у работодателя объем выполняемых самозанятыми работ превышает 30-50% — это верный признак, что произошла подмена трудовых отношений на гражданско-правовые. И тогда у работодателя не останется никакого иного выхода, если государственная инспекция труда выйдет с предписанием о преобразовании существующих отношений в трудовые", — отметил он.

Эксперт выделил ключевые индикаторы риска, на которые ориентируются проверяющие органы. К ним относятся регулярность выплат (например, строго дважды в месяц в одни и те же даты) и фиксированные суммы переводов. Если подобные признаки сохраняются на протяжении трех-четырех месяцев, это становится прямым поводом для инспекторского реагирования. Специалисты подчеркивают, что самозанятость в текущем году все чаще попадает под прицел контролирующих органов при подозрении на скрытый найм.

Вторым сегментом теневого рынка остаются лица, работающие без какого-либо оформления, что наиболее характерно для сфер строительства, ремонта и курьерских служб. Эксперт подчеркнул, что работодатели зачастую уходят в тень из-за высокой страховой нагрузки, достигающей 30% от фонда оплаты труда. Для решения этой проблемы необходимо участие Центробанка, способного регулировать стоимость обналичивания средств. 

"Самостоятельно Минтруд с этим не справится. Тут должны быть и усилия налоговой службы, и усилия Центробанка, и усилия миграционной службы. Поэтому целесообразно создавать межведомственные комиссии. А показатель в миллион человек выглядит совершенно реальным", — подытожил специалист.

В рамках усиления прозрачности экономики регуляторы внедряют новые методы отслеживания подозрительных операций. Сегодня ИИ от налоговой способен в автоматическом режиме сопоставлять доходы и расходы граждан. Одновременно с этим контроль наличных и переводов через цифровые платформы делает серые схемы финансово невыгодными для всех участников процесса.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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