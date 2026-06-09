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Западный рычаг давления сломался на России: Брюссель выдает старый сценарий за новый удар

Экономика

Новые санкционные списки Евросоюза были сформированы задолго до официального объявления, что позволило Брюсселю принять решение в автоматическом режиме, рассказал Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук и профессор. В интервью Pravda.Ru он отметил, что очередные ограничения носят технический характер и практически не меняют текущую конъюнктуру.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что очередной, 21-й пакет ограничительных мер против России может быть утвержден до конца текущей недели. При этом аналитики подчеркивают, что риск конфликта ЕС и Китая из-за давления на Москву становится все более отчетливым фактором глобальной нестабильности.

По словам Подберезкина, оперативность принятия новых запретов объясняется их заблаговременной подготовкой. Механизм согласования был запущен за несколько месяцев до готовности документа.

"Все очень просто: это решение готовили задолго до объявления. Оно было достаточно механическим — его заранее прорабатывали, согласовывали и, по сути, просто автоматически реализовали в нужный момент. Такое решение мало что меняет и слабо влияет на реальное положение дел", — пояснил эксперт.

Специалист уверен, что потенциал санкционного давления фактически исчерпан. Дальнейшие разовые ограничения в отношении отдельных лиц или предприятий не способны нанести серьезный урон государству, так как у национальной экономики уже выработался устойчивый иммунитет к внешним воздействиям. Тем временем упадок экономики Европы вынуждает западных политиков искать оправдания для текущей стратегии перед собственными избирателями.

Подберезкин подчеркнул, что усиление давления ускоряет процесс обретения Россией максимальной независимости. Разрыв связей с западными партнерами, которые эксперт характеризует как иллюзорные, идет на пользу внутреннему развитию страны. Несмотря на это, многие инвесторы готовятся к возвращению, осознавая бесперспективность долгой изоляции крупного рынка.

"Я считаю, чем больше санкций вводится против России, тем лучше для нашей экономики — по крайней мере, тем меньше останется иллюзий относительно возможного восстановления отношений, которые в принципе уже не могут быть прежними. Однако вторичные санкции — это другое. Это та часть ограничений, которая действительно может оказать влияние", — добавил политолог.

Профессор резюмировал, что Брюссель уже приступил к разработке и 22 перечня ограничений, однако их содержание остается предсказуемым. Пока чиновники пытаются усилить политическое давление, реальный сектор адаптируется к новым условиям. Примечательно, что даже в условиях эмбарго поставки газа в Европу продолжаются, демонстрируя избирательность западных санкций, когда речь заходит о жизненно важных ресурсах.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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