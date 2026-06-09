Секретное право пенсионера: почему вам могут вернуть деньги за таблетки и анализы

Российские пенсионеры могут вернуть до 19 500 рублей в год за медицинские расходы, вопреки распространенному убеждению о недоступности налоговых льгот для неработающих граждан. Ключевым условием для получения социального вычета является наличие доходов, облагаемых НДФЛ, которыми для многих пожилых людей становятся проценты по банковским депозитам.

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Откуда у пенсионера берется НДФЛ

Основной миф о налоговых вычетах строится на том, что государственные пенсии не облагаются налогом. Однако право на возврат средств возникает при наличии любого дохода, с которого уплачено 13% или 15% в бюджет. Наиболее распространенный источник таких поступлений у неработающих пенсионеров — проценты по банковским счетам и вкладам.

"Процентный доход по вкладам входит в основную налоговую базу. Это означает, что к нему применимы все виды вычетов: от социальных до имущественных. Если банк удержал налог с ваших накоплений, вы имеете полное право потребовать его возврата через медицинские или образовательные расходы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Федеральная налоговая служба подтверждает: пенсионеры вправе уменьшить налогооблагаемую базу по вкладам на сумму фактически понесенных затрат на лечение. Важно учитывать, что в 2026 году необлагаемый порог по вкладам, по предварительным прогнозам, составит около 160 000 рублей — налог платится только с суммы превышения этой планки.

Лимиты и правила расчета компенсации

Социальный вычет на лекарства и стандартные медицинские услуги в 2026 году ограничен суммой 150 000 рублей. Государство возвращает 13% от этой величины, что составляет максимум 19 500 рублей. Тем не менее, итоговая выплата жестко привязана к объему налогов, которые гражданин фактически перечислил в казну за отчетный период.

Событие или показатель Эффект для пенсионера Сумма процентов по вкладам выше лимита Возникает база для начисления НДФЛ и право на вычет Траты на обычное лечение до 150 000 руб. Возврат 13% от чека, но не более суммы уплаченного налога Дорогостоящее лечение (операции) Лимит 150 000 руб. не действует, возвращается 13% от всей суммы

Если налог с процентов составил 5 000 рублей, то даже при тратах на лекарства в 100 000 рублей выплата не превысит этих 5 000 рублей. В случае, когда расходы на здоровье оказались меньше уплаченного налога, государство вернет ровно 13% от стоимости препаратов и анализов.

"При планировании бюджета на здоровье важно помнить о финансовой подушке безопасности, которая поможет покрыть расходы на старте. Пенсионерам стоит заранее запрашивать у банков выписки о начисленных процентах, чтобы понимать потенциальный объем возврата еще до подачи декларации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Какие расходы подлежат возмещению

Для налоговой инспекции критически важно документальное подтверждение целевого использования средств. К вычету принимаются:

Все рецептурные лекарственные препараты.

Лабораторные исследования (анализы) и диагностика (МРТ, УЗИ).

Консультации специалистов в лицензированных частных клиниках.

Взносы по договорам ДМС.

Важно: БАДы и косметика не считаются лекарствами, даже если они приобретены по рекомендации сотрудников аптек. Кроме того, по санаторному лечению можно вернуть деньги только за медицинскую часть услуг, исключая проживание.

Инструкция по оформлению документов

Для успешного зачисления средств необходимо собрать пакет документов, подтверждающих факт оплаты и назначение лечения. Современные финансовые инструменты позволяют отслеживать транзакции, но для ФНС требуются специализированные справки.

"Главная ошибка — потеря чеков и рецептурных бланков. Без штампа аптеки и справки из клиники установленной формы получить вычет невозможно. При обращении в медучреждение сразу требуйте документ для налоговой, указав ИНН плательщика", — отметила в беседе с Pravda.Ru бухгалтер Наталья Громова.

Процедура оформления в 2026 году выглядит следующим образом: сбор справок по окончании года, получение банковской выписки о налогах, заполнение декларации 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика. Камеральная проверка занимает до трех месяцев, после чего средства поступают на банковский счет.

Ответы на популярные вопросы о медицинском вычете

1. Можно ли получить вычет за неработающего мужа или жену?

Да, налоговое законодательство позволяет одному супругу получать вычет за расходы другого, если у плательщика есть облагаемый доход (зарплата или проценты по вкладам).

2. Что делать, если проценты по вкладу не превысили лимит?

В этом случае налог не удерживается, а значит, база для возврата отсутствует. Получить вычет исключительно с пенсии невозможно.

3. Можно ли суммировать вычет за лечение и покупку квартиры?

Да, эти вычеты можно комбинировать в рамках одного налогового периода, однако общая сумма возврата все равно ограничена объемом уплаченного вами НДФЛ за год.

4. Обязательно ли идти в налоговую лично?

Нет, процедура полностью цифровизирована. Подать документы можно через сайт ФНС или портал Госуслуг, приложив фотографии или сканы чеков и справок.

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