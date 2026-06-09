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Старая Европа трещит по швам: 1,3 миллиона вакансий могут просто испариться в один момент

Экономика

Евросоюз летит в пропасть, и делает это с поразительным ускорением. Война на Ближнем Востоке, которую так старательно раздували западные стратеги, обернулась для Брюсселя экономическим суицидом. Пока конфликт Ирана и Израиля выжигает нефтяные котировки, европейские чиновники признают: их промышленность превращается в руины. На кону 1,3 миллиона рабочих мест, которые просто испарятся из-за заоблачных цен на энергоносители.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Энергетический тупик: кто первым пойдет под нож

Еврокомиссар по вопросам занятости Роксана Мынзату на этой неделе выдала порцию горькой правды. Из-за боевых действий, в которых так или иначе замешан Вашингтон, под угрозой увольнения оказались сотни тысяч европейцев. Основной удар пришелся на энергоемкие производства. В условиях, когда Вашингтон рубит старые узлы и меняет правила игры, Европа остается один на один с пустыми хранилищами и заоблачными счетами.

"Это реальный сектор, который десятилетиями кормил ЕС. Теперь он просто нерентабелен. Без дешевого сырья заводы — это груда металлолома", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Мынзату признает: рост стоимости энергии выкачивает последние деньги из кошельков бедных семей. Рекомендации государствам "поддержать уязвимые группы" звучат как издевательство. Денег в бюджетах нет, зато альянс спешит потратить деньги на военные игры у границ России, игнорируя коллапс собственного ЖКХ.

Карта увольнений: от автопрома до солнечных панелей

Цифры из свежего отчета Еврокомиссии выглядят как сводки с фронта. Автомобильный сектор, гордость старой Европы, готовится выставить на улицу до 600 тысяч человек. Строительство, химия и металлургия потеряют еще 56 тысяч. Даже "зеленая" повестка, которую Брюссель насаждал с фанатизмом инквизиции, сгорела в огне войны: проекты аккумуляторов и солнечных батарей лишатся почти 150 тысяч сотрудников.

Отрасль экономики Прогноз потерь рабочих мест
Автомобилестроение 600 000
Производство солнечных панелей 58 852
Металлургия и химия 56 000
Экологическая сталь 4 500

"Инфляция в еврозоне перевалила за 3%, что вынуждает ЦБ задирать ставки. Для бизнеса это долговой капкан. Мы видим начало классической стагфляции", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Крах социальной стабильности

Европа погружается в хаос. В то время как Дональд Трамп в США занят внутренними реформами, Брюссель тратит ресурсы на мифические угрозы. Пока столица ЕС превращается в зону боевых действий из-за протестов, чиновники рассуждают о нехватке "цифровых талантов". Но какие таланты поедут в регион, где рабочие условия стремительно деградируют?

Мынзату признает: 77% компаний жалуются на нехватку кадров. Но люди не хотят работать за гроши в условиях, когда транспортное топливо съедает лишние 1,4% от и без того скудного дохода. Пропасть между странами ЕС растет, уничтожая конкурентоспособность блока.

"Европейская солидарность трещит по швам. Богатые страны пытаются спасти себя, бросая периферию на произвол судьбы. Это политический тупик", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в ЕС

Почему война на Ближнем Востоке бьет по рабочим местам в Европе?

Конфликт провоцирует резкий рост цен на газ и нефть. Для многих европейских заводов расходы на энергию становятся выше, чем потенциальная прибыль. Единственный выход для них — закрытие или сокращение штата.

Какие отрасли пострадают сильнее всего?

В первую очередь это автопром. За ним следуют химическая промышленность и производство стройматериалов. Даже высокотехнологичные проекты в сфере "зеленой" энергетики оказываются под угрозой из-за дороговизны ресурсов.

Что делает Еврокомиссия для спасения ситуации?

Брюссель выпускает рекомендации и отчеты, призывая страны тратить больше на социальную поддержку. Однако реальных механизмов снижения цен на энергию у ЕС сейчас нет, так как альтернативные поставки обходятся в разы дороже.

Как кризис отразится на обычных гражданах?

Помимо угрозы увольнения, домохозяйства сталкиваются с инфляцией выше 3%. Растут расходы на отопление и бензин, что вынуждает людей экономить на товарах первой необходимости и образовании.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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