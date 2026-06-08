Цены в корзинах неизбежно поползут вверх: иностранные площадки теряют свое главное преимущество

Российский рынок одежды и обуви столкнулся с резким перекосом в пользу иностранных онлайн-площадок. По итогам первых четырех месяцев 2026 года объем трансграничных заказов вырос на 21,7%, достигнув 24,5 млрд рублей, что существенно опережает динамику внутренних продаж. Потребители все чаще предпочитают зарубежный ритейл из-за возможности сэкономить до половины стоимости товара и доступа к брендам, покинувшим официальную розницу. Однако период сверхвыгодного шопинга может завершиться в ближайшее время из-за изменения налогового законодательства.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина рассматривает сумку для покупки

Причины миграции спроса на иностранные платформы

Основным стимулом для покупателей остается экономическая целесообразность. Даже с учетом логистических издержек и ожидания, цена на аналогичные товары за рубежом зачастую оказывается в 1,5-2 раза ниже, чем в российских торговых центрах. На ситуацию влияет отсутствие сопоставимой налоговой нагрузки на трансграничные отправления и высокая конкуренция среди мировых поставщиков.

"Рост покупок одежды и обуви на зарубежных онлайн-площадках в России в 2026 году обусловлен целым комплексом факторов, но главным двигателем спроса остается существенная разница в ценах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Помимо цены, важную роль играет ассортиментный голод. Ограничение присутствия западных брендов в физической рознице заставляет россиян осваивать новые каналы доставки. При этом индексация зарплат в 2026 году не всегда успевает за инфляцией в ритейле, что вынуждает граждан искать способы оптимизации личного бюджета через прямые заказы из-за границы.

Масс-маркет против люкса: что именно заказывают россияне

Статистика опровергает мнение, что основной поток посылок состоит из дорогостоящих люксовых вещей. Основная доля приходится на средний ценовой сегмент и повседневный гардероб: спортивную обувь, джинсы, детские товары и базовый трикотаж. Покупатели ориентируются на предсказуемое качество глобальных марок, которое сложно заменить локальными аналогами в том же ценовом диапазоне.

"Речь идет прежде всего о повседневной одежде, обуви, спортивных товарах и популярных международных брендах. Это скорее массовый рынок, чем исключительно люксовый сегмент", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Конец эпохи налоговых льгот: как изменятся цены

Власти готовят ответные меры для выравнивания условий работы отечественных сетей и зарубежных онлайн-гигантов. Главным инструментом станет введение НДС на товары, приходящие из-за рубежа. Это неизбежно приведет к сокращению ценового разрыва и может заставить часть аудитории вернуться к традиционным покупкам внутри страны. Текущая политика финансовых институтов также указывает на ужесточение контроля за трансграничными платежами физлиц.

Изменение на рынке Последствия для потребителя Введение НДС на посылки Рост стоимости товаров из-за рубежа на 15-20% Дефицит брендов в офлайн Сохранение спроса на посредников и маркетплейсы Валютные колебания Непредсказуемость цен при длительной доставке

Прогноз развития рынка на ближайшие два года

Несмотря на новые сборы, эксперты не ожидают полного обвала сегмента. Нишевые товары и продукция, не имеющая аналогов на внутреннем рынке, останутся востребованными. Однако темпы роста трансграничной торговли могут замедлиться по мере насыщения рынка локальными игроками.

"В течение года-двух рост цен будет наблюдаться во всех каналах продаж из-за появления дополнительной налоговой нагрузки. Он затронет и офлайн, и российские платформы, и заказы из-за рубежа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о зарубежных покупках

1. Насколько сейчас выгоднее покупать одежду за рубежом? Разница в цене на идентичные модели может составлять от 20% до 50%. Это обусловлено прямой ценой производителя, отсутствием внутренних издержек ритейлера на аренду и персонал в РФ, а также временным отсутствием НДС на мелкие посылки. 2. Как планируемые налоги повлияют на стоимость посылок? После введения НДС конечная стоимость товара для покупателя вырастет пропорционально новому сбору. Это сделает покупку недорогих вещей менее целесообразной, так как стоимость доставки и налога может сравниться с ценой в ближайшем российском магазине. 3. Какие категории товаров чаще всего заказывают из-за границы? Основной поток — это массовый сегмент ("масс-маркет"): повседневная одежда, обувь известных брендов и экипировка для спорта, которая в России представлена скудно или стоит значительно дороже. 4. Перестанут ли россияне покупать на иностранных сайтах после реформ? Полного отказа не произойдет. Потребители продолжат заказывать эксклюзивные коллекции, лимитированные серии и товары специфических брендов, которые невозможно официально приобрести внутри страны.

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