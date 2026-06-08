Цены в корзинах неизбежно поползут вверх: иностранные площадки теряют свое главное преимущество

Российский рынок одежды и обуви столкнулся с резким перекосом в пользу иностранных онлайн-площадок. По итогам первых четырех месяцев 2026 года объем трансграничных заказов вырос на 21,7%, достигнув 24,5 млрд рублей, что существенно опережает динамику внутренних продаж. Потребители все чаще предпочитают зарубежный ритейл из-за возможности сэкономить до половины стоимости товара и доступа к брендам, покинувшим официальную розницу. Однако период сверхвыгодного шопинга может завершиться в ближайшее время из-за изменения налогового законодательства.
Основным стимулом для покупателей остается экономическая целесообразность. Даже с учетом логистических издержек и ожидания, цена на аналогичные товары за рубежом зачастую оказывается в 1,5-2 раза ниже, чем в российских торговых центрах. На ситуацию влияет отсутствие сопоставимой налоговой нагрузки на трансграничные отправления и высокая конкуренция среди мировых поставщиков.
"Рост покупок одежды и обуви на зарубежных онлайн-площадках в России в 2026 году обусловлен целым комплексом факторов, но главным двигателем спроса остается существенная разница в ценах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Помимо цены, важную роль играет ассортиментный голод. Ограничение присутствия западных брендов в физической рознице заставляет россиян осваивать новые каналы доставки. При этом индексация зарплат в 2026 году не всегда успевает за инфляцией в ритейле, что вынуждает граждан искать способы оптимизации личного бюджета через прямые заказы из-за границы.
Статистика опровергает мнение, что основной поток посылок состоит из дорогостоящих люксовых вещей. Основная доля приходится на средний ценовой сегмент и повседневный гардероб: спортивную обувь, джинсы, детские товары и базовый трикотаж. Покупатели ориентируются на предсказуемое качество глобальных марок, которое сложно заменить локальными аналогами в том же ценовом диапазоне.
"Речь идет прежде всего о повседневной одежде, обуви, спортивных товарах и популярных международных брендах. Это скорее массовый рынок, чем исключительно люксовый сегмент", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Власти готовят ответные меры для выравнивания условий работы отечественных сетей и зарубежных онлайн-гигантов. Главным инструментом станет введение НДС на товары, приходящие из-за рубежа. Это неизбежно приведет к сокращению ценового разрыва и может заставить часть аудитории вернуться к традиционным покупкам внутри страны. Текущая политика финансовых институтов также указывает на ужесточение контроля за трансграничными платежами физлиц.
|Изменение на рынке
|Последствия для потребителя
|Введение НДС на посылки
|Рост стоимости товаров из-за рубежа на 15-20%
|Дефицит брендов в офлайн
|Сохранение спроса на посредников и маркетплейсы
|Валютные колебания
|Непредсказуемость цен при длительной доставке
Несмотря на новые сборы, эксперты не ожидают полного обвала сегмента. Нишевые товары и продукция, не имеющая аналогов на внутреннем рынке, останутся востребованными. Однако темпы роста трансграничной торговли могут замедлиться по мере насыщения рынка локальными игроками.
"В течение года-двух рост цен будет наблюдаться во всех каналах продаж из-за появления дополнительной налоговой нагрузки. Он затронет и офлайн, и российские платформы, и заказы из-за рубежа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
Разница в цене на идентичные модели может составлять от 20% до 50%. Это обусловлено прямой ценой производителя, отсутствием внутренних издержек ритейлера на аренду и персонал в РФ, а также временным отсутствием НДС на мелкие посылки.
После введения НДС конечная стоимость товара для покупателя вырастет пропорционально новому сбору. Это сделает покупку недорогих вещей менее целесообразной, так как стоимость доставки и налога может сравниться с ценой в ближайшем российском магазине.3. Какие категории товаров чаще всего заказывают из-за границы?
Основной поток — это массовый сегмент ("масс-маркет"): повседневная одежда, обувь известных брендов и экипировка для спорта, которая в России представлена скудно или стоит значительно дороже.4. Перестанут ли россияне покупать на иностранных сайтах после реформ?
Полного отказа не произойдет. Потребители продолжат заказывать эксклюзивные коллекции, лимитированные серии и товары специфических брендов, которые невозможно официально приобрести внутри страны.
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