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Семья стала финансовым спасением для россиян: цифры, которые заставят задуматься каждого холостяка

Экономика

Более половины одиноких россиян (56%) мечтают о создании семьи в ближайший год, однако их финансовое положение заметно хуже, чем у семейных: лишь 22% одиночек могут позволить себе дополнительные траты против 28% среди женатых. К таким выводам пришли аналитики Группы Ренессанс Страхование по результатам опроса жителей крупных городов, с которыми ознакомилась Pravda.Ru.

Семейные тайны
Фото: freepik by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семейные тайны

Каждый пятый одинокий респондент стремится изменить свой статус, а 36% не строят конкретных планов, но признаются в желании обзавестись супругом и детьми. При этом почти половине одиночек (49%) денег хватает лишь на необходимые траты. Среди женатых, наоборот, свыше четверти (28%) могут позволить себе дополнительные расходы, и только 39% жалуются на нехватку средств.

Большинство россиян (55%) убеждены, что жить с семьей в финансовом плане проще, чем одному. Среди тех, кто так считает, 36% отметили, что совместный бюджет значительно расширяет возможности, а 35% выделили плюс в виде возможности разделить обязательные платежи с партнером. Интересно, что семейную жизнь называют более легкой на 12% чаще те, кто уже имел соответствующий опыт, чем те, кто пока живет один или с родителями (60% против 48%).

Распределяя семейный бюджет, россияне больше всего тратят на ипотеку (35%), продукты (34%) и образование (22%). Еще у 17% основная доля расходов уходит на здоровье, а у 12% — на развлечения. Среди факторов, влияющих на финансовое положение семьи, каждый третий назвал стабильность заработка, 32% — общий уровень дохода, каждый пятый — наличие собственного жилья, а 14% — финансовую грамотность и дисциплину.

Как комментирует Артем Искра, управляющий директор "Ренессанс страхование", исследование показало, что ипотека занимает первое место среди крупнейших семейных расходов, поэтому особенно важны инструменты защиты таких инвестиций. Речь идет не только о страховании имущества и жизни заемщика, но и о проверке сделки перед покупкой и титульном страховании.

"Появились новые инструменты такой защиты. В частности, наша компания запустила сервис, совмещающий юридическую экспертизу сделки со страхованием от потери права собственности. По итогам проверки, если история объекта не имеет проблем, клиент получает полис титульного страхования. Если найдены устранимые недочеты, выдается перечень правок, после которых можно вернуться к оформлению полиса. При обнаружении критических проблем мы рекомендуем отказаться от сделки, а клиент может повторно проверить другой объект, без доплаты. Для квартиры за 10 млн рублей такая проверка обойдется в 25 тысяч рублей, что ниже средней стоимости титульного страхования (0,2 — 0,4%)", — объясняет Искра.

Респондентов также спросили, какой доход необходим семье с двумя детьми для комфортной жизни. Почти четверть (23%) назвали сумму 100-200 тыс. рублей в месяц, 39% — от 200 до 300 тысяч, а каждый третий — свыше 300 тысяч. Подавляющее большинство (82%) опрошенных сходятся во мнении, что при создании семьи финансовую подушку нужно расширять: 35% считают, что резерв необходимо увеличить как минимум в два раза.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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