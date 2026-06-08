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Конец скрытых поборов: правительство РФ запретило банкам взимать комиссии с Почты России при оплате ЖКХ

Экономика

Правительство взялось за трансформацию почтовых сервисов, чтобы исключить лишние затраты граждан при оплате квитанций ЖКХ. Новая инициатива полностью меняет структуру взаимодействия между почтовым оператором, банками и конечным потребителем услуг.

Почта России
Фото: commons.wikimedia.org by User:Gone Postal is licensed under CC SA 1.0
Почта России

Отмена комиссий при расчетах ЖКХ

Минцифры анонсировало радикальную смену правил оплаты счетов за жилое помещение. Законопроект прямо запрещает банкам взимать комиссии с "Почты России" при приеме электронных коммунальных платежей. Раньше эти издержки ложились на плечи почтового оператора. Организация вынужденно перекладывала расходы на другие направления своей деятельности. Граждане ощущали это через скрытые сборы или завышенные тарифы на услуги.

"Запрет комиссий — это прямой удар по монопольному необоснованному обогащению банковских структур за счет простых транзакций. Государство наводит порядок в механизме социальных выплат и платежей, убирая лишние посреднические звенья, которые только удорожают жизнь людей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Цифровизация документов и госуслуг

Новый пакет инициатив закрепляет статус информационной системы почты как легитимного канала обмена юридически значимыми данными. Почтовый оператор получит легальные полномочия по обработке заявлений на получение муниципальных или государственных услуг. Система позволит пересылать цифровые результаты ведомственных запросов без посещения офисов. Бумажные квитанции за ЖКХ при этом останутся доступными. Они по-прежнему будут приходить пенсионерам и тем, кто не пользуется учетной записью на портале "Госуслуги".

Старый статус Новый статус
Комиссия банка с почты Полный запрет взимания сборов
Прием заявлений в ведомства Официальный прием и выдача результатов

Доступ к сервисам в удаленных регионах

Основной акцент сделан на модернизации почтовой сети в труднодоступных локациях. Личное посещение ведомств станет необязательным условием получения госуслуг. Инфраструктура "Почты России" выступит как масштабируемый экспортный и логистический шлюз. Граждане из глубинки получат доступ к сервисам на уровне жителей мегаполисов.

"Интеграция почтового оператора с государственными платформами кардинально сокращает издержки на логистику документов. Для бизнеса и потребителей это означает переход к прозрачному документообороту, где правовой статус файла подтвержден государством", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о реформе "Почты России"

Будут ли бумажные квитанции за ЖКХ обязательными в электронном виде?

Нет, доставка бумажных документов сохраняется для пенсионеров и граждан без доступа к "Госуслугам".

Кто именно запретил банкам брать комиссию?

Данная норма прописана в новом законопроекте правительства, который уже внесен в Госдуму для поддержки модернизации почтовых сервисов.

Нужно ли посещать МФЦ для подачи документов после принятия закона?

Нет, функционал отделений почты расширяется для приема заявлений и выдачи результатов госуслуг.

За чей счет покроют убытки банков от отмены комиссий?

Финансовая модель госуслуг и платежей перестраивается таким образом, чтобы исключить посреднические сборы, перекладывающие нагрузку на граждан в форме косвенных тарифов.

"Мы видим системную борьбу за чистую маржу потребителя. Когда финансовый сектор завязан на принудительную верификацию через сторонние API, это всегда заканчивается убытками для населения. Регулятор наконец-то заставил банки поделиться эффективностью", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

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