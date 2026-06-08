Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники нашли короткий путь в чужой карман: Android сам показывает им дорогу к вашим деньгам
Выпускной 2026: как не утонуть в море одинаковых нарядов
Глаз-телескоп и лай в космосе: могут ли орбитальные аномалии поставить под угрозу полёт к Марсу
Летящая в лоб встречка мгновенно выбила дурь: 5 глупостей, от которых нужно удержать руки в последний момент
Такого ажиотажа в Петербурге не ждали: продажи нового кроссовера заставили конкурентов понервничать
Аномальный цвет еловых верхушек: как такие метаморфозы объясняют эксперты
Полив под корень погубит грядку: как правильно уничтожить луковую муху в июне
Россияне годами принимали эту инфекцию за ОРВИ: цифры Роспотребнадзора заставили насторожиться
Россиянка в коме: местный алкоголь на Бали едва не стоил жизни

От 59 до 80 рублей за литр: названы регионы с самым дешевым и дорогим бензином

Экономика

Российский топливный рынок демонстрирует значительный ценовой разрыв между субъектами. Доступность бензина для населения теперь определяется не только ценником на стеле АЗС, но и темпами роста реальных доходов. В лидерах по покупательной способности остаются северные территории и столица.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

География топливной доступности

Разрыв в стоимости литра АИ-92 между регионами достиг 20 рублей. Самое дешевое топливо зафиксировано в Челябинской области по цене 59,52 рубля. На противоположном полюсе находится Магаданская область, где литр обходится в 79,61 рубля. Высокая стоимость в удаленных субъектах продиктована сложной логистикой и транспортными издержками.

Несмотря на ценовое давление, жители Москвы, Ямала и Чукотки могут позволить себе более 2000 литров бензина ежемесячно. Это объясняется высоким уровнем средних заработных плат в этих субъектах. В нижней части списка оказались регионы Северного Кавказа, где покупательная способность населения ограничена низкими доходами.

"Ситуация в кавказских республиках обусловлена структурным перекосом. Здесь сходятся два фактора: цены выше среднероссийских и отстающая динамика зарплат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Средний показатель по стране застыл на отметке 1405 литров. В Поволжье и Центральной России водители в среднем приобретают от 1000 до 1600 литров на одну зарплату. Интенсивный рост номинальных выплат компенсирует удорожание ресурса, но не нивелирует разрыв в уровне жизни между регионами.

Динамика цен и инфляционное давление

За год стоимость АИ-92 в России увеличилась на 12,5%, что в два раза превышает темпы общей инфляции. Наиболее резкий скачок произошел в Забайкальском крае и Севастополе. В Крыму зафиксирован рост свыше 20%, что эксперты связывают со спецификой снабжения полуострова.

Регион Доступный объем АИ-92 (литров)
Москва Более 2000
Челябинская область (мин. цена) 1120
Ингушетия Менее 700
Среднее по РФ 1405

"Розничные цены на заправках инерционны. Даже при стабилизации оптового звена АЗС закладывают в стоимость риски будущих периодов и логистические сбои", — отметил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Рынок перегрет. В 85 субъектах федерации зафиксировано превышение ценового роста над потребительской корзиной. Это заставляет домохозяйства пересматривать личные бюджеты и сокращать расходы на непродовольственные товары.

Меры государственного регулирования

Для купирования кризиса правительство применило жесткие инструменты, включая временный запрет на вывоз нефтепродуктов. Отрасль столкнулась с перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов, что создало локальный дефицит бензина в ряде территорий. Ограничение экспорта позволило наполнить внутренний рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

"Административное давление на нефтяников — мера вынужденная. Сейчас перед кабмином стоит задача удержать цены в рамках 6% роста до конца года", — объяснил эксперт Pravda.Ru Геннадий Чернов.

Кабинет министров планирует закрепить обязательства корпораций по насыщению внутреннего ресурса документально. Если договоренности будут соблюдены, динамика цен на заправках синхронизируется с официальным прогнозом инфляции в 5,2%. Стабилизация поставок на бирже должна охладить розничный сегмент и предотвратить ценовой рывок в летний период.

Ответы на популярные вопросы

Где в России самый дешевый бензин АИ-92?

Минимальная стоимость литра зафиксирована в Челябинской, Курганской и Омской областях. В этих регионах цена за литр колеблется в диапазоне 59,5–60,6 рубля.

Почему в регионах с дорогой нефтью дорогой бензин?

Стоимость топлива на АЗС на 70-80% состоит из налогов и акцизов. Остальная часть — это затраты на переработку и сложную транспортировку в отдаленные северные и восточные районы.

Поможет ли запрет на экспорт снизить цены?

Запрет экспорта не снижает цены мгновенно, но останавливает их резкий рост, создавая избыток предложения на биржевых торгах внутри страны.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Расходы на уровне премиум-класса: вся правда о надежности б/у Mazda CX-5 в 2026 году
Авто
Расходы на уровне премиум-класса: вся правда о надежности б/у Mazda CX-5 в 2026 году
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Авто
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ваш сад станет самым ярким в округе: как один сорт петунии может изменить вид всей дачи
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Последние материалы
Мошенники нашли короткий путь в чужой карман: Android сам показывает им дорогу к вашим деньгам
Выпускной 2026: как не утонуть в море одинаковых нарядов
Глаз-телескоп и лай в космосе: могут ли орбитальные аномалии поставить под угрозу полёт к Марсу
Летящая в лоб встречка мгновенно выбила дурь: 5 глупостей, от которых нужно удержать руки в последний момент
Такого ажиотажа в Петербурге не ждали: продажи нового кроссовера заставили конкурентов понервничать
Аномальный цвет еловых верхушек: как такие метаморфозы объясняют эксперты
Полив под корень погубит грядку: как правильно уничтожить луковую муху в июне
Россияне годами принимали эту инфекцию за ОРВИ: цифры Роспотребнадзора заставили насторожиться
От 59 до 80 рублей за литр: названы регионы с самым дешевым и дорогим бензином
Россиянка в коме: местный алкоголь на Бали едва не стоил жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.