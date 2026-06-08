От 59 до 80 рублей за литр: названы регионы с самым дешевым и дорогим бензином

Российский топливный рынок демонстрирует значительный ценовой разрыв между субъектами. Доступность бензина для населения теперь определяется не только ценником на стеле АЗС, но и темпами роста реальных доходов. В лидерах по покупательной способности остаются северные территории и столица.

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География топливной доступности

Разрыв в стоимости литра АИ-92 между регионами достиг 20 рублей. Самое дешевое топливо зафиксировано в Челябинской области по цене 59,52 рубля. На противоположном полюсе находится Магаданская область, где литр обходится в 79,61 рубля. Высокая стоимость в удаленных субъектах продиктована сложной логистикой и транспортными издержками.

Несмотря на ценовое давление, жители Москвы, Ямала и Чукотки могут позволить себе более 2000 литров бензина ежемесячно. Это объясняется высоким уровнем средних заработных плат в этих субъектах. В нижней части списка оказались регионы Северного Кавказа, где покупательная способность населения ограничена низкими доходами.

"Ситуация в кавказских республиках обусловлена структурным перекосом. Здесь сходятся два фактора: цены выше среднероссийских и отстающая динамика зарплат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Средний показатель по стране застыл на отметке 1405 литров. В Поволжье и Центральной России водители в среднем приобретают от 1000 до 1600 литров на одну зарплату. Интенсивный рост номинальных выплат компенсирует удорожание ресурса, но не нивелирует разрыв в уровне жизни между регионами.

Динамика цен и инфляционное давление

За год стоимость АИ-92 в России увеличилась на 12,5%, что в два раза превышает темпы общей инфляции. Наиболее резкий скачок произошел в Забайкальском крае и Севастополе. В Крыму зафиксирован рост свыше 20%, что эксперты связывают со спецификой снабжения полуострова.

Регион Доступный объем АИ-92 (литров) Москва Более 2000 Челябинская область (мин. цена) 1120 Ингушетия Менее 700 Среднее по РФ 1405

"Розничные цены на заправках инерционны. Даже при стабилизации оптового звена АЗС закладывают в стоимость риски будущих периодов и логистические сбои", — отметил специально для Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Рынок перегрет. В 85 субъектах федерации зафиксировано превышение ценового роста над потребительской корзиной. Это заставляет домохозяйства пересматривать личные бюджеты и сокращать расходы на непродовольственные товары.

Меры государственного регулирования

Для купирования кризиса правительство применило жесткие инструменты, включая временный запрет на вывоз нефтепродуктов. Отрасль столкнулась с перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов, что создало локальный дефицит бензина в ряде территорий. Ограничение экспорта позволило наполнить внутренний рынок. Об этом сообщает РИА Новости.

"Административное давление на нефтяников — мера вынужденная. Сейчас перед кабмином стоит задача удержать цены в рамках 6% роста до конца года", — объяснил эксперт Pravda.Ru Геннадий Чернов.

Кабинет министров планирует закрепить обязательства корпораций по насыщению внутреннего ресурса документально. Если договоренности будут соблюдены, динамика цен на заправках синхронизируется с официальным прогнозом инфляции в 5,2%. Стабилизация поставок на бирже должна охладить розничный сегмент и предотвратить ценовой рывок в летний период.

Ответы на популярные вопросы

Где в России самый дешевый бензин АИ-92?

Минимальная стоимость литра зафиксирована в Челябинской, Курганской и Омской областях. В этих регионах цена за литр колеблется в диапазоне 59,5–60,6 рубля.

Почему в регионах с дорогой нефтью дорогой бензин?

Стоимость топлива на АЗС на 70-80% состоит из налогов и акцизов. Остальная часть — это затраты на переработку и сложную транспортировку в отдаленные северные и восточные районы.

Поможет ли запрет на экспорт снизить цены?

Запрет экспорта не снижает цены мгновенно, но останавливает их резкий рост, создавая избыток предложения на биржевых торгах внутри страны.

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