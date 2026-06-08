Скрытый механизм разорения тысяч семей: привычные банковские продукты превратились в капканы

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Экономика

Рост объема выдачи кредитных карт свидетельствует о попытках граждан использовать новые лимиты для погашения старых обязательств, рассказал Pravda.Ru экономист, финансовый аналитик и публицист Александр Лежава. По мнению эксперта, на рынке разворачивается масштабный процесс перекредитования, вызванный нехваткой свободных средств у населения.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik is licensed under public domain
Пустой кошелёк

Ранее сообщалось, что по данным ОКБ активная клиентская база в этом сегменте достигла почти 30 млн человек. Статистика показывает, что только за первые четыре месяца 2026 года банки передали клиентам около пяти млн новых карт. Специалисты отмечают, что подобная активность часто маскирует реальную ситуацию, когда зависимость от займов становится единственным способом поддержания привычного уровня потребления.

Лежава подчеркнул, что доступность банковского пластика остается высокой, однако условия по таким продуктам являются наиболее обременительными для заемщика. Вместо реального решения финансовых проблем происходит лишь временное оттягивание срока окончательной расплаты.

"Я полагаю, что люди пытаются с помощью новых кредитных карт и займов закрыть свои старые долги. По сути, это обычный механизм перекредитования. Насколько мне известно, серьезных проблем с получением кредитной карты раньше не было. Поэтому я не вижу в этой сфере каких-либо существенных перемен или значимых изменений", — отметил он.

В текущих экономических условиях банковский сектор фактически занимается перераспределением заемщиков. Кредитные организации готовы предоставлять лимиты лицам, уже имеющим обязательства в других банках. Однако рост долговой нагрузки на фоне стагнации доходов превращает карту в финансовую ловушку. Негативная динамика усугубляется тем, что ставки по карточному кредитованию остаются одними из самых высоких на рынке.

"Средства, которые банки выдают в рамках кредитных программ по кредитным картам, являются одними из самых дорогих среди всех видов кредитования. Тем не менее люди готовы идти на такие условия, чтобы закрыть старые долги. Это свидетельствует о том, что у людей просто нет свободных денег, и они вынуждены прибегать к самым затратным заемным инструментам", — пояснил экономист.

Аналитики предупреждают, что неконтролируемое использование кредиток неизбежно ведет к формированию просрочки. Нередко минимальный платеж по карте не покрывает даже начисленные проценты, удерживая клиента в состоянии вечного долга. При этом в регионах уже фиксируется опасный рост просрочек, затрагивающий даже благополучные субъекты страны.

"Конечно, это приведет к большому количеству проблемных кредитов. Ставки по кредитным картам высокие, условия невыгодные, и люди не смогут по ним платить. Этот механизм лишь позволяет оттянуть срок окончательной расплаты", — отметил экономист.

Учитывая высокую стоимость обслуживания таких займов, эксперты рекомендуют внимательно изучать условия договоров. Иногда простая рассрочка может содержать скрытые комиссии и страховки, которые значительно увеличивают итоговую переплату.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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