Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекорд столетия на 7 минут: где и как наблюдать самое длинное солнечное затмение века
Всего минута против лишних сантиметров: эти упражнения помогают подтянуть живот и бёдра без зала
Тайны идеальной грядки: как правильно проредить морковь, чтобы не выкинуть пол-урожая
Холодный продукт испортит всё: ошибка с ингредиентом превратит домашнюю выпечку в плотную подошву
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
От этого сочетания у вас слюнки потекут: секрет приготовления картофеля с куриными спинками
Москва плавится: как спастись от перегрева?
Народ станет совладельцем ИИ: радикальный маневр в США лишил техгигантов последнего рычага
Пенсия вырастет неожиданно: россиянам навсегда отменили важное ограничение по детям

Забудьте про жилье как инвестицию: московские паркинги обошли квартиры в гонке прибыли

Экономика » Правила игры

Столичный рынок недвижимости демонстрирует аномальный перекос. Пока жилые квадраты прибавляют в цене в рамках ожидаемой инфляции, стоимость бетонных коробок для автомобилей совершила вертикальный взлет. Диссонанс между динамикой цен на квартиры и машино-места указывает на острый дефицит предложения в сегменте инфраструктуры хранения транспорта. В условиях жесткого администрирования парковочного пространства в Москве владение личным лотом превратилось из элемента комфорта в обязательный и дорогостоящий актив.

Автоматический шлагбаум
Фото: unsplash.com by Catgirlmutant is licensed under Free to use under the Unsplash License
Автоматический шлагбаум

Разрыв доходности: почему бетон под колесами дорожает быстрее стен

За минувшие двенадцать месяцев средний чек на покупку машино-места в черте города увеличился на 46%, достигнув отметки в 5,4 млн рублей. Для сравнения: средняя стоимость квартиры за тот же период выросла на 22%, составив 51 млн рублей. Разрыв в темпах роста почти в два раза свидетельствует о структурном дефиците. Город вытесняет автомобили с улиц, что кратно повышает ценность каждого легального парковочного слота внутри жилых комплексов.

"Инвесторы переключились на парковки из-за низкого порога входа. Если на квартиру в Москве нужно копить годами, то лот в паркинге доступнее, а его ликвидность в новых ЖК зачастую выше из-за критической нехватки мест в расчете на количество жильцов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация усугубляется сокращением площади самих паркингов в современных проектах. Застройщики стремятся оптимизировать подземные уровни, чтобы снизить себестоимость строительства. В итоге количество парковочных коэффициентов падает, а цена на остатки предложения закономерно растет. Владение машиной в мегаполисе становится не просто финансовой нагрузкой, а испытанием для личного бюджета в части накоплений и инвестиций.

Инвестиционный перегрев в паркингах

Рынок парковочных мест сейчас напоминает перегретый котел. Ограниченное предложение сталкивается с высоким спросом со стороны тех, кто не готов оставлять дорогостоящий автомобиль на стихийных стоянках. Цифры говорят о том, что парковка перестала быть сопутствующим товаром к квартире и выделилась в самостоятельный спекулятивный инструмент.

Объект недвижимости Годовой рост цены (%)
Машино-место 46%
Квартира 22%

Высокая ключевая ставка и инфляционное давление заставляют граждан искать тихие гавани для капитала. Банковские депозиты пока приносят доход, но инертный рынок недвижимости в сегменте гаражного строительства кажется многим более надежным физическим активом. Однако такой взрывной рост может оказаться ловушкой для тех, кто планирует перепродать лот через год.

"Машино-место — это пассив, требующий ежемесячных трат на содержание и налоги. При росте цены на 46% за год мы видим признаки пузыря, который может стабилизироваться только с выходом новых объемов парковочных площадей в спальных районах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Агрессивная ценовая политика застройщиков и дефицит вынуждают покупателей пересматривать свои стратегии. Часто стоимость парковки сопоставима с ценой студии в Подмосковье, что заставляет искать альтернативы, будь то аренда или использование общественного транспорта. Но экономика города диктует свои правила: чем меньше бесплатных парковок, тем дороже становятся частные.

Ответы на популярные вопросы о ценах на машино-места

Почему парковки подорожали в два раза сильнее квартир?

Основная причина — дефицит. Застройщики уменьшают количество мест в подземных паркингах для оптимизации расходов, в то время как городские власти ужесточают правила парковки на улицах, увеличивая спрос на частные лоты.

Стоит ли покупать машино-место как инвестицию в 2024 году?

Рост на 46% свидетельствует о высокой ликвидности, но вход на пике цен несет риски. Необходимо оценивать конкретный ЖК: если там критически мало мест на квартиру, актив останется востребованным.

Как цена парковки влияет на стоимость проживания?

Помимо цены покупки, владелец несет расходы на эксплуатацию и налоги. Это значительно удорожает владение автомобилем в Москве, делая его привилегией обеспеченного класса.

Ожидается ли падение цен в ближайшее время?

Предпосылок к снижению нет. Пока городская политика направлена на деавтомобилизацию и сокращение уличного парковочного пространства, закрытые паркинги будут только дорожать.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Проедут везде и сохранят бюджет: десятка новых полноприводных машин с гарантией дилера
Авто
Проедут везде и сохранят бюджет: десятка новых полноприводных машин с гарантией дилера
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Авто
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Меньше работы — больше урожая: как грамотно организовать "ленивый" огород
Машины для тех, кто устал от поломок: рейтинг внедорожников с железным ресурсом
Работать пусть идёт, лодырь: за что Станислав Садальский назвал главу ФПБК охотником за деньгами Пугачёвой
Работать пусть идёт, лодырь: за что Станислав Садальский назвал главу ФПБК охотником за деньгами Пугачёвой
Последние материалы
От этого сочетания у вас слюнки потекут: секрет приготовления картофеля с куриными спинками
Москва плавится: как спастись от перегрева?
Народ станет совладельцем ИИ: радикальный маневр в США лишил техгигантов последнего рычага
Пенсия вырастет неожиданно: россиянам навсегда отменили важное ограничение по детям
90% водителей убивают мотор заменой масла: 5 ошибок, которые ведут к дорогому ремонту
Спорт без насилия над собой: как похудеть, не живя в тренажерном зале
QR-коды на АЗС Севастополя: водители столкнулись с цифровой диетой
Миф о бесхозных сотках: 3 законных способа оформить заброшенную землю в собственность
Галактика-жертва: астрономы раскрыли шокирующую правду о Малом Магеллановом Облаке
Говядина, от которой не оторваться: азиатский трюк за 20 минут для ленивых, но гениальных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.