Забудьте про жилье как инвестицию: московские паркинги обошли квартиры в гонке прибыли

Столичный рынок недвижимости демонстрирует аномальный перекос. Пока жилые квадраты прибавляют в цене в рамках ожидаемой инфляции, стоимость бетонных коробок для автомобилей совершила вертикальный взлет. Диссонанс между динамикой цен на квартиры и машино-места указывает на острый дефицит предложения в сегменте инфраструктуры хранения транспорта. В условиях жесткого администрирования парковочного пространства в Москве владение личным лотом превратилось из элемента комфорта в обязательный и дорогостоящий актив.

Фото: unsplash.com by Catgirlmutant is licensed under Free to use under the Unsplash License Автоматический шлагбаум

Разрыв доходности: почему бетон под колесами дорожает быстрее стен

За минувшие двенадцать месяцев средний чек на покупку машино-места в черте города увеличился на 46%, достигнув отметки в 5,4 млн рублей. Для сравнения: средняя стоимость квартиры за тот же период выросла на 22%, составив 51 млн рублей. Разрыв в темпах роста почти в два раза свидетельствует о структурном дефиците. Город вытесняет автомобили с улиц, что кратно повышает ценность каждого легального парковочного слота внутри жилых комплексов.

"Инвесторы переключились на парковки из-за низкого порога входа. Если на квартиру в Москве нужно копить годами, то лот в паркинге доступнее, а его ликвидность в новых ЖК зачастую выше из-за критической нехватки мест в расчете на количество жильцов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация усугубляется сокращением площади самих паркингов в современных проектах. Застройщики стремятся оптимизировать подземные уровни, чтобы снизить себестоимость строительства. В итоге количество парковочных коэффициентов падает, а цена на остатки предложения закономерно растет. Владение машиной в мегаполисе становится не просто финансовой нагрузкой, а испытанием для личного бюджета в части накоплений и инвестиций.

Инвестиционный перегрев в паркингах

Рынок парковочных мест сейчас напоминает перегретый котел. Ограниченное предложение сталкивается с высоким спросом со стороны тех, кто не готов оставлять дорогостоящий автомобиль на стихийных стоянках. Цифры говорят о том, что парковка перестала быть сопутствующим товаром к квартире и выделилась в самостоятельный спекулятивный инструмент.

Объект недвижимости Годовой рост цены (%) Машино-место 46% Квартира 22%

Высокая ключевая ставка и инфляционное давление заставляют граждан искать тихие гавани для капитала. Банковские депозиты пока приносят доход, но инертный рынок недвижимости в сегменте гаражного строительства кажется многим более надежным физическим активом. Однако такой взрывной рост может оказаться ловушкой для тех, кто планирует перепродать лот через год.

"Машино-место — это пассив, требующий ежемесячных трат на содержание и налоги. При росте цены на 46% за год мы видим признаки пузыря, который может стабилизироваться только с выходом новых объемов парковочных площадей в спальных районах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Агрессивная ценовая политика застройщиков и дефицит вынуждают покупателей пересматривать свои стратегии. Часто стоимость парковки сопоставима с ценой студии в Подмосковье, что заставляет искать альтернативы, будь то аренда или использование общественного транспорта. Но экономика города диктует свои правила: чем меньше бесплатных парковок, тем дороже становятся частные.

Ответы на популярные вопросы о ценах на машино-места

Почему парковки подорожали в два раза сильнее квартир?

Основная причина — дефицит. Застройщики уменьшают количество мест в подземных паркингах для оптимизации расходов, в то время как городские власти ужесточают правила парковки на улицах, увеличивая спрос на частные лоты.

Стоит ли покупать машино-место как инвестицию в 2024 году?

Рост на 46% свидетельствует о высокой ликвидности, но вход на пике цен несет риски. Необходимо оценивать конкретный ЖК: если там критически мало мест на квартиру, актив останется востребованным.

Как цена парковки влияет на стоимость проживания?

Помимо цены покупки, владелец несет расходы на эксплуатацию и налоги. Это значительно удорожает владение автомобилем в Москве, делая его привилегией обеспеченного класса.

Ожидается ли падение цен в ближайшее время?

Предпосылок к снижению нет. Пока городская политика направлена на деавтомобилизацию и сокращение уличного парковочного пространства, закрытые паркинги будут только дорожать.

Читайте также