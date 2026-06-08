Евразийский экономический союз (ЕАЭС) расширяет географию влияния, переходя от точечных контактов к системной экспансии на юг. В фокусе регулятора — создание зон свободной торговли (ЗСТ) с Тунисом и Пакистаном. Это не просто упрощение таможенных процедур, а инструмент макроэкономической стабилизации через диверсификацию рынков сбыта в условиях глобальной фрагментации.
На полях ПМЭФ-2026 статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов подтвердил готовность институтов к глубокой интеграции с новыми партнерами. Переговорный процесс с Тунисом уже вошел в активную фазу. Пакистан рассматривается как стратегический хаб, способный обеспечить приток инвестиций и расширение валютной стабильности внутри союза за счет перехода на прямые расчеты и обнуления пошлин.
"Создание ЗСТ с Пакистаном — это классический пример хеджирования рисков. Мы получаем прямой доступ к огромному потребительскому рынку, минуя посредников и лишние административные барьеры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Африка южнее Сахары остается для ЕАЭС "белым пятном" с колоссальным потенциалом. В отличие от европейских стран, где климатическая политика зачастую используется для торможения промышленности, африканские партнеры нацелены на реальный сектор и инфраструктурное строительство. Задача Минпромторга сейчас — отсеять нерентабельные направления и сфокусироваться на точках максимального экономического роста.
|Регион/Страна
|Статус переговоров по ЗСТ
|Тунис
|Обсуждение начала официальных переговоров
|Пакистан
|Стадия глубокой проработки соглашения
|Страны Африки
|Формирование перечня приоритетных направлений
Для бизнеса такие соглашения означают снижение себестоимости продукции. Пока ключевая ставка ограничивает внутреннее кредитование, экспортная экспансия становится единственным способом поддержать маржинальность производства. Прозрачное администрирование грузов и цифровая стыковка таможен сократят сроки поставок в разы.
"Любое соглашение о ЗСТ — это прежде всего защита прав инвесторов. Без юридического каркаса выход в Африку или Пакистан превращается в лотерею, которую системный бизнес не может себе позволить", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Важно понимать: ЕАЭС не просто открывает границы. Это горькое, но нужное лекарство для отечественного производителя — конкуренция на внешних рынках заставляет внедрять ИИ в управление и повышать производительность труда. Только так можно избежать перегрева экономики и обеспечить устойчивый ВВП на десятилетия вперед.
"Оптимизация торговых путей через ЗСТ снизит нагрузку на оборотный капитал компаний. В условиях дорогого финансирования это критически значимый фактор выживания", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Тунис является важным логистическим узлом в Северной Африке и Средиземноморье. Соглашение позволит обнулить пошлины на широкую группу товаров, повысив конкурентоспособность продукции стран ЕАЭС на местном рынке.
Прямой доступ пакистанских товаров к рынку ЕАЭС может привести к снижению цен на текстиль, сельхозпродукцию и изделия из кожи за счет исключения таможенных надбавок и длинных логистических цепочек.
Африканский континент демонстрирует самые высокие темпы роста потребления в мире. Установление льготных режимов торговли позволяет занять ниши до того, как их окончательно закроют конкуренты из других блоков.
Основной риск — усиление конкуренции. Однако регулятор использует защитные оговорки, позволяющие временно вводить ограничения, если какой-либо сектор экономики окажется под угрозой деградации.
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