Экспансия на юг обретает форму: ЕАЭС выбрал две ключевые точки для масштабного рывка

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) расширяет географию влияния, переходя от точечных контактов к системной экспансии на юг. В фокусе регулятора — создание зон свободной торговли (ЗСТ) с Тунисом и Пакистаном. Это не просто упрощение таможенных процедур, а инструмент макроэкономической стабилизации через диверсификацию рынков сбыта в условиях глобальной фрагментации.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Аэропорт Туниса

Торговая экспансия: Тунис и Пакистан в прицеле ЕАЭС

На полях ПМЭФ-2026 статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов подтвердил готовность институтов к глубокой интеграции с новыми партнерами. Переговорный процесс с Тунисом уже вошел в активную фазу. Пакистан рассматривается как стратегический хаб, способный обеспечить приток инвестиций и расширение валютной стабильности внутри союза за счет перехода на прямые расчеты и обнуления пошлин.

"Создание ЗСТ с Пакистаном — это классический пример хеджирования рисков. Мы получаем прямой доступ к огромному потребительскому рынку, минуя посредников и лишние административные барьеры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Африканский вектор и работа над эффективностью

Африка южнее Сахары остается для ЕАЭС "белым пятном" с колоссальным потенциалом. В отличие от европейских стран, где климатическая политика зачастую используется для торможения промышленности, африканские партнеры нацелены на реальный сектор и инфраструктурное строительство. Задача Минпромторга сейчас — отсеять нерентабельные направления и сфокусироваться на точках максимального экономического роста.

Регион/Страна Статус переговоров по ЗСТ Тунис Обсуждение начала официальных переговоров Пакистан Стадия глубокой проработки соглашения Страны Африки Формирование перечня приоритетных направлений

Для бизнеса такие соглашения означают снижение себестоимости продукции. Пока ключевая ставка ограничивает внутреннее кредитование, экспортная экспансия становится единственным способом поддержать маржинальность производства. Прозрачное администрирование грузов и цифровая стыковка таможен сократят сроки поставок в разы.

"Любое соглашение о ЗСТ — это прежде всего защита прав инвесторов. Без юридического каркаса выход в Африку или Пакистан превращается в лотерею, которую системный бизнес не может себе позволить", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Важно понимать: ЕАЭС не просто открывает границы. Это горькое, но нужное лекарство для отечественного производителя — конкуренция на внешних рынках заставляет внедрять ИИ в управление и повышать производительность труда. Только так можно избежать перегрева экономики и обеспечить устойчивый ВВП на десятилетия вперед.

"Оптимизация торговых путей через ЗСТ снизит нагрузку на оборотный капитал компаний. В условиях дорогого финансирования это критически значимый фактор выживания", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о торговых соглашениях

Зачем ЕАЭС заключать соглашение именно с Тунисом?

Тунис является важным логистическим узлом в Северной Африке и Средиземноморье. Соглашение позволит обнулить пошлины на широкую группу товаров, повысив конкурентоспособность продукции стран ЕАЭС на местном рынке.

Как ЗСТ с Пакистаном повлияет на обычных потребителей?

Прямой доступ пакистанских товаров к рынку ЕАЭС может привести к снижению цен на текстиль, сельхозпродукцию и изделия из кожи за счет исключения таможенных надбавок и длинных логистических цепочек.

Почему расширение идет именно в сторону Африки?

Африканский континент демонстрирует самые высокие темпы роста потребления в мире. Установление льготных режимов торговли позволяет занять ниши до того, как их окончательно закроют конкуренты из других блоков.

Какие риски несет открытие рынков для отечественных компаний?

Основной риск — усиление конкуренции. Однако регулятор использует защитные оговорки, позволяющие временно вводить ограничения, если какой-либо сектор экономики окажется под угрозой деградации.

Читайте также