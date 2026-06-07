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Эпоха легких денег закончилась: банки начали масштабный пересмотр условий по всем депозитам

Экономика

Банковский сектор приспосабливается к новым правилам игры. Охлаждение денежно-кредитной политики регулятора вынуждает финансовые организации сокращать маржинальность розничных продуктов. Консервативные стратегии, базирующиеся на классических депозитах, теряют свою защитную функцию против инфляционного давления. Гражданам приходится пересматривать портфели, чтобы не допустить обесценивания ликвидности.

Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

Динамика доходности: цифры и факты

Период сверхвысоких ставок завершился. Если недавно банки лишили миллионы граждан привычного дохода, предлагая до 20% годовых, то текущая реальность ограничивается коридором в 12-13%.

Модель "положил и забыл" больше не обеспечивает надежную защиту капитала. Институциональные игроки быстро оптимизируют издержки, снижая стоимость привлечения средств населения.

Период Средняя ставка по годовому вкладу
Прошлый цикл до 20% годовых
Текущий момент 12-13% годовых

"Эпоха безусловной доходности прошла. Теперь вкладчику нужно внимательно оценивать налоговые последствия. Любая ошибка в распределении сумм между банками может резко увеличить фискальную нагрузку на начисленные проценты", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по макроэкономике Артём Логинов.

Инструменты фиксации прибыли: облигации vs счета

Накопительные счета остаются востребованными из-за высокой мобильности средств. Однако банки сохраняют право менять условия в одностороннем порядке. Чтобы гарантировать себе фиксированный процент на годы вперед, инвесторы уходят в долговой рынок.

Это позволяет сохранить реальный доход даже при дальнейшем смягчении политики регулятора. Управление крупными суммами требует диверсификации: от ОФЗ до фондов денежного рынка.

"Мы фиксируем массовый переток ликвидности. Только за последний отчетный период состоятельные клиенты перевели в облигации и паевые фонды сотни миллиардов рублей, опасаясь скрытых комиссий на спящих счетах и деградации ставок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Рынок акций: расчет или азарт

Долевые инструменты привлекают потенциалом роста, но несут юридические и рыночные риски. Для людей, привыкших к страховому покрытию вкладов, волатильность акций может стать шоком.

Переток частного капитала в этот сектор продолжается, но эксперты предостерегают от необдуманных покупок на пике оптимизма. Важно помнить, что владение активами может влиять на социальный статус владельца, включая право на получение льгот.

"Консервативный вкладчик — это не инвестор. Акции требуют готовности к временным убыткам. Без понимания структуры платежей и специфики эмитента заходить в этот актив рискованно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о сбережениях

Почему ставки по вкладам падают?

Банки ориентируются на ключевую ставку ЦБ и прогнозы инфляции. Когда регулятор дает сигнал к смягчению, коммерческие структуры первыми снижают доходность депозитов.

Безопасно ли покупать облигации вместо вкладов?

ОФЗ считаются максимально надежным инструментом, так как их гарантирует государство. Корпоративные облигации приносят больше, но требуют анализа устойчивости компании-эмитента.

Что делать, если ставка по вкладу стала ниже инфляции?

Необходимо искать инструменты с фиксированной доходностью на длительный срок или использовать фонды денежного рынка, которые следуют за актуальной рыночной ставкой.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Кравцов Илья
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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