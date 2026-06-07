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Бензиновый капкан: на ценниках появились цифры, которые изменили расклад сил

Экономика

Розничный рынок моторного топлива вошел в зону высокой турбулентности. С 26 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина прибавила 30 копеек, достигнув отметки 67,83 рубля. Статистика фиксирует ценовое давление в 73 субъектах страны. Это не сезонное колебание, а симптом структурного перегрева. Регулятор вынужден выбирать между шоковой терапией цен и риском дефицита. Пока правительство склоняется к пересмотру тарифов для финансирования безопасности стратегических объектов нефтепереработки.

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Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Мониторинг цен: где топливо бьет по карману

Ценовое ралли охватило почти всю географию страны. В лидерах роста — Республика Тыва, где ценники на АЗС подскочили сразу на 3,2%. На другом полюсе — Ямало-Ненецкий автономный округ, показавший символическое снижение на 0,5%. В мегаполисах ситуация стабильнее, но тренд на повышение сохраняется: Москва прибавила 0,3%, Санкт-Петербург — 0,1%. Разрыв между минимальными и максимальными значениями на столичных АЗС для АИ-95 уже превышает 8 рублей, что говорит о высокой волатильности предложения.

"Рынок замер в ожидании ясности. Текущие темпы роста цен на дизель в 0,5% за неделю — это сигнал о критическом сокращении предложения. Мы видим прямую корреляцию между падением выпуска нефтепродуктов на 9,2% и розничными чеками", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Вид топлива Средняя цена (руб./л)
АИ-92 64,17
АИ-95 69,78
АИ-98+ 94,42
Дизель 79,46

Логика регулятора: плата за защиту НПЗ

Казначейство и министерства обсуждают возможность санкционированного скачка цен на 1,5 рубля. Эти средства — целевой сбор на антитеррористическую защиту НПЗ. Государство рассматривает три рычага: подъем акцизов, ручную правку демпфера или прямые соглашения с нефтяными гигантами. В условиях, когда отгрузка нефти по железной дороге за пять месяцев 2026 года упала на 2,9%, администрирование рынка требует жестких мер. Для стабилизации керосинового плеча уже введен запрет на экспорт авиатоплива до конца ноября.

"Ситуация с авиакеросином классическая: мы защищаем периметр внутреннего потребления. Интересы национальных перевозчиков сейчас в приоритете над экспортной выручкой, даже если это временно искажает баланс прибыли", — объяснила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Талонная система: южный логистический тупик

Крым и Севастополь столкнулись с классическим разрывом логистических цепочек. Ресурсы на складах есть, но они парализованы на путях сообщения. В Севастополе топливный голод продлится еще месяц, а в Крыму уже действуют лимиты: 20 литров в одни руки или по талонам. Институциональный сбой породил черный рынок — в сети началась перепродажа прав на заправку. Реакция Кремля была мгновенной: Минэнерго взяло снабжение на ручное управление, внедрив интерактивные карты остатков для граждан.

"Перепродажа талонов — это не просто спекуляция, а пробел в комплаенс-контроле распределения. Когда спрос растет на 7%, а логистика буксует, система должна переходить на цифровое распределение лимитов, чтобы исключить посредников", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Почему цены растут, если экспорт ограничен?

Снижение производства на 9,2% и рост транспортных издержек перекрывают эффект от запрета экспорта. Плюс закладываются расходы на безопасность инфраструктуры.

Сколько бензина можно везти с собой в Крым?

Через мост официально разрешено провозить до 100 литров топлива в канистрах. Это поможет избежать очередей на полуострове.

Когда стабилизируется ситуация на юге?

Власти отводят на нормализацию поставок около 30 дней. К высокому туристическому сезону планируется восстановить ритмичность отгрузок.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева, специалист по финмониторингу Михаил Фролов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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