Ошибка в базе может стоить тысяч рублей: как не потерять право на вторую пенсию

Российская пенсионная система содержит легальный механизм двойных выплат, о котором часто забывают бывшие сотрудники силовых ведомств. Речь идет о возможности одновременного получения ведомственного содержания и гражданской страховой пенсии. Это не ошибка алгоритма, а установленное законом право для тех, кто после службы в армии, МВД, ФСИН или МЧС продолжил трудовую деятельность в коммерческом или государственном секторе. Государство рассматривает это как возврат страховых инвестиций в человеческий капитал.

Фото: Pravda.Ru by Никита Волков is licensed under Free for commercial use Богатый пенсионер

Механика двойных выплат: как работает фильтр Соцфонда

Основа системы проста: ведомственная пенсия за выслугу лет — это компенсация за специфические условия службы. Когда силовик увольняется и переходит в гражданский сектор, он становится обычным застрахованным лицом.

Работодатель начинает отчислять взносы в Социальный фонд России (СФР), формируя индивидуальный лицевой счет. Любая ошибка в базе СФР может критически снизить итоговый результат, поэтому контроль данных становится личной задачей гражданина.

"Важно понимать, что гражданская пенсия для бывших силовиков — это не подарок, а результат их работы после службы. Но автоматизма здесь нет: если не проконтролировать трудовой стаж и начисления, можно потерять значительную часть выплат из-за пропусков в данных работодателя", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Гражданская пенсия назначается в дополнение к основной "военной", при этом закон не требует отказываться от одной выплаты в пользу другой. Однако стоит учитывать изменение законодательства в 2026 году, которое закрепило новые требования к минимальным порогам накоплений для входа в систему двойного обеспечения.

Критерии допуска в 2026 году: возраст, стаж и коэффициенты

Для активации права на вторую выплату в 2026 году регулятор установил жесткие границы. Система работает по принципу отсечения: не соответствуешь хотя бы одному параметру — выплата блокируется до исправления дефицита баллов или стажа. В текущем периоде актуальны следующие метрики для силовиков, претендующих на страховую часть.

Параметр Требование в 2026 году Возрастной ценз Мужчины — 64 года (1962 г. р.), Женщины — 59 лет (1967 г. р.) Гражданский стаж Минимум 15 лет официальной работы (после/вне службы) ИПК (баллы) Не менее 30 индивидуальных коэффициентов на счету

Если стажа не хватает, его можно "добрать", продолжая работать. Информацию о накопленных баллах Соцфонд аккумулирует в реальном времени. В некоторых случаях возможна даже единовременная выплата накоплений, если сумма не достигает порога ежемесячного содержания.

"Ситуация, когда стаж в профильных отраслях перестает зачисляться автоматически, становится системным риском. Необходимо регулярно проводить аудит своего ИЛС, чтобы не обнаружить отсутствие прав на выплату в момент выхода на отдых", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Финансовый замер: сколько составят начисления

Размер второй пенсии имеет специфику: она всегда меньше стандартной гражданской. Регулятор исключает из расчета фиксированную выплату — это базовый гарантированный элемент, который силовики уже получают в составе ведомственного пайка.

В 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии составляет около 9,5 тысяч рублей — именно эту сумму вычтут из расчета для военного пенсионера.

Тем не менее вторая пенсия подлежит индексации и ежегодному перерасчету. Для работающих пенсионеров предусмотрена августовская корректировка баллов.

Кроме того, при достижении определенного возраста (80 лет) действуют особые правила индексации страховых выплат, хотя для силовиков здесь есть нюансы: удвоение базовой части на них не распространяется, так как эта часть в их "второй" пенсии отсутствует.

Алгоритм оформления: от заявления до выплаты

Процесс носит сугубо заявительный характер. Социальный фонд не обязан уведомлять гражданина о возникновении у него права на вторую пенсию. Подать документы можно через Госуслуги или МФЦ.

Благодаря цифровой трансформации госуслуг, межведомственное взаимодействие позволяет СФР самостоятельно запрашивать справки о ведомственной выслуге. В парламенте уже инициировали радикальный пересмотр некоторых мер соцподдержки, что может упростить эти процедуры в будущем.

"При расчете дивидендов от гражданского стажа важно учитывать чистоту налоговой отчетности работодателя. Любая "серая" схема лишает пенсионера коэффициентов, которые в 2026 году стоят значительно дороже, чем пару лет назад", — добавил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных выплатах

Можно ли получать две пенсии, если стаж на гражданке менее 15 лет?

Нет, порог стажа является обязательным условием. При его нехватке назначение страховой части будет отклонено до момента наработки необходимого периода.

Будет ли индексироваться вторая пенсия, если я продолжаю работать?

С 2025 года индексация работающим пенсионерам возобновлена и проводится по общим правилам ежегодно в феврале и апреле.

Нужно ли предоставлять военный билет в Социальный фонд?

Основные данные СФР получает через систему межведомственного электронного взаимодействия, однако иметь при себе документы о службе при личном визите рекомендуется для сверки данных.

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