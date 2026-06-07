Ошибка в базе может стоить тысяч рублей: как не потерять право на вторую пенсию

Российская пенсионная система содержит легальный механизм двойных выплат, о котором часто забывают бывшие сотрудники силовых ведомств. Речь идет о возможности одновременного получения ведомственного содержания и гражданской страховой пенсии. Это не ошибка алгоритма, а установленное законом право для тех, кто после службы в армии, МВД, ФСИН или МЧС продолжил трудовую деятельность в коммерческом или государственном секторе. Государство рассматривает это как возврат страховых инвестиций в человеческий капитал.
Основа системы проста: ведомственная пенсия за выслугу лет — это компенсация за специфические условия службы. Когда силовик увольняется и переходит в гражданский сектор, он становится обычным застрахованным лицом.
Работодатель начинает отчислять взносы в Социальный фонд России (СФР), формируя индивидуальный лицевой счет. Любая ошибка в базе СФР может критически снизить итоговый результат, поэтому контроль данных становится личной задачей гражданина.
"Важно понимать, что гражданская пенсия для бывших силовиков — это не подарок, а результат их работы после службы. Но автоматизма здесь нет: если не проконтролировать трудовой стаж и начисления, можно потерять значительную часть выплат из-за пропусков в данных работодателя", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Гражданская пенсия назначается в дополнение к основной "военной", при этом закон не требует отказываться от одной выплаты в пользу другой. Однако стоит учитывать изменение законодательства в 2026 году, которое закрепило новые требования к минимальным порогам накоплений для входа в систему двойного обеспечения.
Для активации права на вторую выплату в 2026 году регулятор установил жесткие границы. Система работает по принципу отсечения: не соответствуешь хотя бы одному параметру — выплата блокируется до исправления дефицита баллов или стажа. В текущем периоде актуальны следующие метрики для силовиков, претендующих на страховую часть.
|Параметр
|Требование в 2026 году
|Возрастной ценз
|Мужчины — 64 года (1962 г. р.), Женщины — 59 лет (1967 г. р.)
|Гражданский стаж
|Минимум 15 лет официальной работы (после/вне службы)
|ИПК (баллы)
|Не менее 30 индивидуальных коэффициентов на счету
Если стажа не хватает, его можно "добрать", продолжая работать. Информацию о накопленных баллах Соцфонд аккумулирует в реальном времени. В некоторых случаях возможна даже единовременная выплата накоплений, если сумма не достигает порога ежемесячного содержания.
"Ситуация, когда стаж в профильных отраслях перестает зачисляться автоматически, становится системным риском. Необходимо регулярно проводить аудит своего ИЛС, чтобы не обнаружить отсутствие прав на выплату в момент выхода на отдых", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.
Размер второй пенсии имеет специфику: она всегда меньше стандартной гражданской. Регулятор исключает из расчета фиксированную выплату — это базовый гарантированный элемент, который силовики уже получают в составе ведомственного пайка.
В 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии составляет около 9,5 тысяч рублей — именно эту сумму вычтут из расчета для военного пенсионера.
Тем не менее вторая пенсия подлежит индексации и ежегодному перерасчету. Для работающих пенсионеров предусмотрена августовская корректировка баллов.
Кроме того, при достижении определенного возраста (80 лет) действуют особые правила индексации страховых выплат, хотя для силовиков здесь есть нюансы: удвоение базовой части на них не распространяется, так как эта часть в их "второй" пенсии отсутствует.
Процесс носит сугубо заявительный характер. Социальный фонд не обязан уведомлять гражданина о возникновении у него права на вторую пенсию. Подать документы можно через Госуслуги или МФЦ.
Благодаря цифровой трансформации госуслуг, межведомственное взаимодействие позволяет СФР самостоятельно запрашивать справки о ведомственной выслуге. В парламенте уже инициировали радикальный пересмотр некоторых мер соцподдержки, что может упростить эти процедуры в будущем.
"При расчете дивидендов от гражданского стажа важно учитывать чистоту налоговой отчетности работодателя. Любая "серая" схема лишает пенсионера коэффициентов, которые в 2026 году стоят значительно дороже, чем пару лет назад", — добавил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Нет, порог стажа является обязательным условием. При его нехватке назначение страховой части будет отклонено до момента наработки необходимого периода.
С 2025 года индексация работающим пенсионерам возобновлена и проводится по общим правилам ежегодно в феврале и апреле.
Основные данные СФР получает через систему межведомственного электронного взаимодействия, однако иметь при себе документы о службе при личном визите рекомендуется для сверки данных.
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