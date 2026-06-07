Биометрия сработает даже в темноте: Сбер представил на ПМЭФ платёжный терминал НЕО, оснащённый ИИ

Сбер на ПМЭФ показал терминал НЕО с ИИ, локальными вычислениями и биометрией, который должен унифицировать прием платежей и "клиентский путь" на точке. В центре — распознавание объекта с помощью ToF-камеры с лидаром и высокая скорость обработки на 8-ядерном процессоре с NPU, а также поддержка всех способов оплаты. Первые несколько тысяч устройств планируют развернуть уже до конца текущего года.

Фото: https://www.pexels.com by Towfiqu barbhuiya is licensed under Free Терминал и чековая лента

НЕО: какие функции и "железо" Сбер собрал в одном терминале

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер представил платежный терминал НЕО, работающий с искусственным интеллектом. В описании новинки подчеркивается, что устройство объединяет несколько уровней: ИИ, цифровые сервисы, локальные вычисления и биометрию.

По данным РИА Новости, в терминале предусмотрена ToF-камера с лидаром. Утверждается, что благодаря ИИ-алгоритмам устройство может идентифицировать объект при любом освещении. Для работы системы также заявлены 3D-картография и широкий угол обзора.

За скорость обработки данных в НЕО отвечает 8-ядерный процессор с NPU-чипом. Дополнительно описан адаптивный экран, который моментально меняет угол наклона, подстраиваясь под рост и положение покупателя.

Терминал, как заявлено, поддерживает все ныне существующие способы оплаты. Внешний вид устройства выполнен с опорой на эстетику "космических технологий".

"НЕО устроен так, что часть функций переносится в сам терминал: это снижает зависимость от внешних вычислительных контуров и может упростить сценарии распознавания и подтверждения на точке. Но важно проверить, как биометрические данные будут обрабатываться и храниться в рамках требований к персональным данным и комплаенса, особенно при масштабировании на сотни и тысячи устройств", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Александр Миронов .

Что это дает бизнесу на точках продаж

Замглавы правления Сбербанка Кирилл Царев связал появление НЕО прежде всего с задачами бизнеса: терминал — это не только прием платежей, но и отдельный инструмент для роста продаж и улучшения клиентского опыта. По этой логике ставка делается на то, чтобы ускорять и упрощать взаимодействие покупателя с кассой за счет встроенных технологий распознавания и персонализации отображения на экране.

Техническая часть — локальные вычисления, биометрия и распознавание в условиях разной освещенности — в перспективе может повлиять на сценарии обслуживания: от идентификации объекта до снижения задержек на этапе подтверждения и прохождения платежного процесса. При этом в исходном сообщении отдельно отмечено, что НЕО не ограничивает способы оплаты: поддерживаются все текущие варианты.

Оплата через мессенджер "Макс" — пример того, как платежная инфраструктура двигается к более гибким сценариям. В этом контексте НЕО выглядит как попытка перенести часть цифровых сервисов прямо на терминал и сделать точку продаж технологически "собранной" из одного устройства.

Новые правила мониторинга операций Банка России поднимают требования к тому, как быстро и корректно обрабатываются данные по платежам. Терминал с локальными вычислениями и быстрым процессором в подобных системах может быть полезен для оперативной реакции на запросы проверки и обслуживания.

"Если терминал заявлен как работающий с биометрией и ИИ, то ключевой вопрос — договорная и техническая прослойка: кто является оператором обработки данных, как описаны права и обязанности сторон по обновлениям ПО, доступам и поддержке. Для коммерческих точек это обычно означает отдельные проверки договоров и требований к информационной безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов .

Сроки внедрения и ожидания по рынку платежной инфраструктуры

Сбер сообщил, что первые несколько тысяч терминалов НЕО планирует установить уже до конца этого года. В оценке Кирилла Царева новинка рассматривается как шаг к "новому стандарту" платежной инфраструктуры в ближайшие годы.

В экономическом смысле это означает конкуренцию не только за эквайринг, но и за контроль пользовательского опыта на самой точке продаж — когда платежный терминал становится платформой, объединяющей распознавание, сервисы и взаимодействие с покупателем. Дальнейшая масштабируемость будет зависеть от того, насколько быстро бизнес сможет интегрировать устройство в действующие процессы и насколько стабильной окажется работа в разных сценариях обслуживания.

"С позиции потребительского опыта терминал с адаптивным экраном и биометрией удобен для покупателя и ускоряет обслуживание, но важно, чтобы бизнес сохранил и привычные сценарии оплаты. При внедрении стоит фиксировать обратную связь по отказам и задержкам, потому что именно это обычно влияет на качество сервиса", — сообщил в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Таблица: что меняется с появлением НЕО

Событие / показатель Последствия / эффект / рекомендация Терминал НЕО с ИИ, биометрией и локальными вычислениями Платежный процесс дополняется распознаванием и сервисами на точке. Бизнесу важно заранее оценить комплаенс-риски обработки биометрии и порядок работы данных. ToF-камера с лидаром и идентификация объекта при любом освещении Возможна стабильная работа в разных торговых зонах. Для точек продаж имеет смысл тестировать устройство в собственных условиях освещения и потоках клиентов. 8-ядерный процессор с NPU и заявленная высокая скорость обработки Снижение задержек в сценариях, где требуется обработка данных на месте. При закупке стоит проверить требования к поддержке и обновлениям. Адаптивный экран с автоматической сменой угла наклона Может повысить удобство оплаты для разных категорий покупателей. Рекомендация — измерять время обслуживания и долю проблемных сценариев после установки. План: первые несколько тысяч терминалов установить до конца года Запуск будет масштабироваться постепенно. Для бизнеса — готовность инфраструктуры и регламентов работы на точках.

Ответы на популярные вопросы о терминале НЕО

Какие функции, кроме приема платежей, заявлены у терминала НЕО?

Сбер описывает НЕО как устройство, объединяющее ИИ, цифровые сервисы, локальные вычисления и биометрию.

За счет чего, по заявлению разработчиков, терминал распознает объект при разном освещении?

В сообщении указано, что используется ToF-камера с лидаром, а идентификация возможна при любом освещении благодаря ИИ-алгоритмам, 3D-картографии и широкому углу обзора.

Поддержит ли НЕО привычные способы оплаты?

В исходной информации сказано, что терминал поддерживает все ныне существующие способы оплаты.

Когда Сбер планирует первые поставки и что это значит для бизнеса?

Первые несколько тысяч терминалов Сбер обещает установить уже к концу текущего года. Для торговых точек это означает необходимость заранее готовить процессы обслуживания и проверять, как устройство работает в реальных сценариях, включая технологические и юридические аспекты обработки биометрии.

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