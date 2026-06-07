Биометрия сработает даже в темноте: Сбер представил на ПМЭФ платёжный терминал НЕО, оснащённый ИИ

Сбер на ПМЭФ показал терминал НЕО с ИИ, локальными вычислениями и биометрией, который должен унифицировать прием платежей и "клиентский путь" на точке. В центре — распознавание объекта с помощью ToF-камеры с лидаром и высокая скорость обработки на 8-ядерном процессоре с NPU, а также поддержка всех способов оплаты. Первые несколько тысяч устройств планируют развернуть уже до конца текущего года.
На Петербургском международном экономическом форуме Сбер представил платежный терминал НЕО, работающий с искусственным интеллектом. В описании новинки подчеркивается, что устройство объединяет несколько уровней: ИИ, цифровые сервисы, локальные вычисления и биометрию.
По данным РИА Новости, в терминале предусмотрена ToF-камера с лидаром. Утверждается, что благодаря ИИ-алгоритмам устройство может идентифицировать объект при любом освещении. Для работы системы также заявлены 3D-картография и широкий угол обзора.
За скорость обработки данных в НЕО отвечает 8-ядерный процессор с NPU-чипом. Дополнительно описан адаптивный экран, который моментально меняет угол наклона, подстраиваясь под рост и положение покупателя.
Терминал, как заявлено, поддерживает все ныне существующие способы оплаты. Внешний вид устройства выполнен с опорой на эстетику "космических технологий".
"НЕО устроен так, что часть функций переносится в сам терминал: это снижает зависимость от внешних вычислительных контуров и может упростить сценарии распознавания и подтверждения на точке. Но важно проверить, как биометрические данные будут обрабатываться и храниться в рамках требований к персональным данным и комплаенса, особенно при масштабировании на сотни и тысячи устройств", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Александр Миронов.
Замглавы правления Сбербанка Кирилл Царев связал появление НЕО прежде всего с задачами бизнеса: терминал — это не только прием платежей, но и отдельный инструмент для роста продаж и улучшения клиентского опыта. По этой логике ставка делается на то, чтобы ускорять и упрощать взаимодействие покупателя с кассой за счет встроенных технологий распознавания и персонализации отображения на экране.
Техническая часть — локальные вычисления, биометрия и распознавание в условиях разной освещенности — в перспективе может повлиять на сценарии обслуживания: от идентификации объекта до снижения задержек на этапе подтверждения и прохождения платежного процесса. При этом в исходном сообщении отдельно отмечено, что НЕО не ограничивает способы оплаты: поддерживаются все текущие варианты.
Оплата через мессенджер "Макс" — пример того, как платежная инфраструктура двигается к более гибким сценариям. В этом контексте НЕО выглядит как попытка перенести часть цифровых сервисов прямо на терминал и сделать точку продаж технологически "собранной" из одного устройства.
Новые правила мониторинга операций Банка России поднимают требования к тому, как быстро и корректно обрабатываются данные по платежам. Терминал с локальными вычислениями и быстрым процессором в подобных системах может быть полезен для оперативной реакции на запросы проверки и обслуживания.
"Если терминал заявлен как работающий с биометрией и ИИ, то ключевой вопрос — договорная и техническая прослойка: кто является оператором обработки данных, как описаны права и обязанности сторон по обновлениям ПО, доступам и поддержке. Для коммерческих точек это обычно означает отдельные проверки договоров и требований к информационной безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.
Сбер сообщил, что первые несколько тысяч терминалов НЕО планирует установить уже до конца этого года. В оценке Кирилла Царева новинка рассматривается как шаг к "новому стандарту" платежной инфраструктуры в ближайшие годы.
В экономическом смысле это означает конкуренцию не только за эквайринг, но и за контроль пользовательского опыта на самой точке продаж — когда платежный терминал становится платформой, объединяющей распознавание, сервисы и взаимодействие с покупателем. Дальнейшая масштабируемость будет зависеть от того, насколько быстро бизнес сможет интегрировать устройство в действующие процессы и насколько стабильной окажется работа в разных сценариях обслуживания.
"С позиции потребительского опыта терминал с адаптивным экраном и биометрией удобен для покупателя и ускоряет обслуживание, но важно, чтобы бизнес сохранил и привычные сценарии оплаты. При внедрении стоит фиксировать обратную связь по отказам и задержкам, потому что именно это обычно влияет на качество сервиса", — сообщил в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.
|Событие / показатель
|Последствия / эффект / рекомендация
|Терминал НЕО с ИИ, биометрией и локальными вычислениями
|Платежный процесс дополняется распознаванием и сервисами на точке. Бизнесу важно заранее оценить комплаенс-риски обработки биометрии и порядок работы данных.
|ToF-камера с лидаром и идентификация объекта при любом освещении
|Возможна стабильная работа в разных торговых зонах. Для точек продаж имеет смысл тестировать устройство в собственных условиях освещения и потоках клиентов.
|8-ядерный процессор с NPU и заявленная высокая скорость обработки
|Снижение задержек в сценариях, где требуется обработка данных на месте. При закупке стоит проверить требования к поддержке и обновлениям.
|Адаптивный экран с автоматической сменой угла наклона
|Может повысить удобство оплаты для разных категорий покупателей. Рекомендация — измерять время обслуживания и долю проблемных сценариев после установки.
|План: первые несколько тысяч терминалов установить до конца года
|Запуск будет масштабироваться постепенно. Для бизнеса — готовность инфраструктуры и регламентов работы на точках.
Сбер описывает НЕО как устройство, объединяющее ИИ, цифровые сервисы, локальные вычисления и биометрию.
В сообщении указано, что используется ToF-камера с лидаром, а идентификация возможна при любом освещении благодаря ИИ-алгоритмам, 3D-картографии и широкому углу обзора.
В исходной информации сказано, что терминал поддерживает все ныне существующие способы оплаты.
Первые несколько тысяч терминалов Сбер обещает установить уже к концу текущего года. Для торговых точек это означает необходимость заранее готовить процессы обслуживания и проверять, как устройство работает в реальных сценариях, включая технологические и юридические аспекты обработки биометрии.
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