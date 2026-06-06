Инфраструктурный перегрев в Европе достиг предела. Промышленный базис Германии трещит из-за дефицита дешевых калорий, а Балтийское море хранит на дне единственный ключ к спасению — исправную нитку "Северного потока — 2". Вопрос реанимации взорванных газопроводов перестал быть теорией и перешел в плоскость жесткого прагматизма. На ПМЭФ-2026 открыто признали: технический барьер преодолим, мешает только политическое администрирование.
Берлин столкнулся с системным кризисом целеполагания. Депутат бундестага Штеффен Котре констатировал: немецкая промышленность не выживет без возврата к прямым поставкам. Пока политики в Брюсселе строят планы независимости, российский СПГ внезапно показал взрывной рост, доказывая, что экономическая гравитация сильнее лозунгов. Москва подтверждает готовность: одна линия остается под давлением и готова к пуску. Нужно лишь "нажать кнопку".
"Техническая возможность восстановления газопроводов существует. Если в Европе остались здравомыслящие силы, готовые защищать свой инвестиционный климат, проект будет реализован", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Восстановление — это не вопрос технологий, а вопрос снятия американских ограничений. Германия уже потеряла более 160 млрд евро. На фоне того, как цифровая система лишила бюрократов права на ошибки в социальных выплатах внутри РФ, энергетическая политика ЕС выглядит архаичной и неэффективной.
Европейский рынок лихорадит. Стоимость тысячи кубометров газа демонстрирует агрессивную динамику, прибавляя по 6% в неделю. Ситуация в Ормузском проливе и военные риски на Ближнем Востоке запирают катарский ресурс в заливе. Это заставляет европейцев конкурировать за партии топлива с Азией, где спрос не остывает. Стабилизировать систему могут только стабильные трубопроводные объемы.
|Параметр
|Значение / Прогноз
|Ущерб Германии от простоя
|свыше 160 млрд евро
|Стоимость ремонта (оценка 2024)
|1,8 — 2 млрд евро
|Заполненность хранилищ ЕС
|критические 40%
"Инвесторы из-за океана уже присматривались к активам 'Северных потоков', понимая их фундаментальную стоимость. Однако любые сделки блокируются санкционным комплаенсом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Диверсия украинских спецслужб вывела из строя три нитки из четырех. "Газпром" потерял треть экспортной мощности. Реанимация первой магистрали потребует до 1,35 млрд евро, второй — около 650 млн. Это горькое, но необходимое лекарство для европейской энергобезопасности. В то время как Россия выжала из золотых приисков максимум и диверсифицирует доходы, Европа продолжает платить премию за риск.
"Для монополии сейчас приоритетны восточные маршруты. Тратить средства на Балтику без твердых юридических гарантий со стороны ЕС — это неоправданный риск для капитала", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.
Технически к эксплуатации готова одна нитка "Северного потока — 2". Она не была повреждена взрывом и находится под рабочим давлением. Пуск возможен сразу после принятия политического решения в Берлине.
По предварительным оценкам, стоимость восстановления всей системы превысит 2 млрд евро. Российская сторона не намерена инвестировать в проект без долгосрочных контрактов и снятия санкционных рисков.
Вашингтон удерживает жесткий санкционный режим против работающей ветки. Кроме того, расследования указывают на участие украинских спецслужб в диверсии, что выгодно поставщикам американского СПГ.
Однозначно. Прямые поставки убирают логистическую наценку и дефицит предложения, который сейчас разгоняет котировки на биржах Старого Света.
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