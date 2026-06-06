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Лазейку для зарубежных заказов ликвидировали: покупки из-за границы изменятся до неузнаваемости

Экономика » Финансы

Эпоха налогового дефицита в трансграничной торговле финализирована. Регулятор переходит от наблюдения к активному администрированию потоков. Лазейка, позволявшая зарубежным игрокам игнорировать НДС и пошлины, закрывается. Это вынужденная санация рынка. Мы устраняем ценовой арбитраж, который душил внутреннее производство и легальный ритейл. Правила игры становятся едиными: платишь налог там, где извлекаешь прибыль. Это горькое, но необходимое лекарство для балансировки системы.

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Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Логика фискального маневра: почему сейчас

Государство прекращает субсидировать иностранный бизнес через отсутствие налоговой нагрузки. Статс-секретарь Минфина Алексей Сазанов подтвердил: посылки дороже 200 евро получат двойной удар в виде НДС и ввозной пошлины. ФТС обеспечит жесткий контроль периметра. Для сегмента "эконом" (до 200 евро) предусмотрен только НДС. Здесь администрирование ложится на плечи ФНС и самих платформ. Это шаг к прозрачности. Мы оцифровываем каждый чек, приходящий из-за рубежа. Это часть стратегии, в которой финансовый суверенитет обеспечивается за счет внутренних ресурсов и строгого налогового комплаенса.

"Мы наблюдаем перегрев в канале трансграничных покупок. Импорт без налогов — это системный риск для локальных цепочек поставок. Уравнивание ставок — единственный способ сохранить инвестиционный климат внутри страны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Давление отраслевых ассоциаций (АКОРТ) достигло цели. Ритейл требовал обнуления порогов еще весной. Минфин выбрал тактику ступенчатого повышения: с 7% в 2027 году до финальных 22% в будущем. Такая плавность позволит потребителю адаптироваться, а рынку — избежать шоковой заморозки спроса. На фоне дефицита казны, который к апрелю 2026 года прибавил 3 трлн рублей, поиск новых источников дохода стал критической задачей. Пока состояние российской казны требует поиска несырьевых драйверов, налоги на "цифровой импорт" выглядят логичным решением.

Ценовой удар: что подорожает сильнее всего

Инфляционное давление распределится неравномерно. Основной удар примет на себя сложная электроника — смартфоны, ноутбуки и тяжелый люкс. Причина проста: стоимость этих товаров стабильно пробивает потолок в 200 евро. По оценкам экспертов, техника может прибавить в цене до 30%. Для габаритных заказов вроде мебели вводится минимальный порог в 1 евро за килограмм. Это делает "тяжелый" импорт через маркетплейсы экономически бессмысленным. Покупателю придется выбирать: либо платить премию за зарубежный бренд, либо переходить на товары, ввезенные по официальным каналам с уплатой всех сборов.

Категория товара Прогноз изменения стоимости
Смартфоны и ноутбуки (>200€) Рост на 25-30% (НДС + пошлина)
Одежда и аксессуары (<200€) Рост на 7-14% (только НДС)
Мебель и автозапчасти Снижение ассортимента из-за весовых сборов

"Донастройка налогов неизбежно отразится на ценниках в корзине. Маржинальность трансграничных сделок падает, и продавцы начнут перекладывать издержки на плечи конечного клиента", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Экономический выхлоп и инфляционные риски

Фискальный эффект для бюджета оценивается в диапазоне от 25 до 100 млрд рублей ежегодно. Разброс цифр связан с адаптацией спроса. Часть покупателей уйдет к отечественным брендам, другие — снизят частоту заказов. Влияние на общий индекс потребительских цен будет умеренным — до 0,15%. Однако для конкретных потребительских сегментов это станет серьезным вызовом. Рынок труда также претерпит изменения: рост внутреннего ритейла потребует новых рук, в то время как логистические цепочки "последней мили" для импорта будут оптимизироваться. Это стратегия сбережения государственного капитала в долгосрочной перспективе.

Ответы на популярные вопросы о налогах на посылки

Как будет рассчитываться налог для посылки ценой 300 евро?

Такой заказ попадает под комбинированный сбор: на него начислят ввозную пошлину (с превышения лимита) и НДС по установленной ставке. Точный механизм расчета будет автоматизирован маркетплейсом на этапе оплаты.

Подорожают ли дешевые товары из Китая (до 1000 рублей)?

Да, но незначительно. На такие товары будет распространяться только НДС без таможенной пошлины. Рост цены составит от 7% до 14% в зависимости от текущего этапа налоговой реформы.

Кто будет собирать деньги — таможня или почта?

Администрирование разделится. По крупным заказам контроль остается за ФТС. По мелким — обязанность по сбору и перечислению НДС ляжет на торговые площадки, которые встроят налог в итоговую стоимость корзины.

Можно ли избежать налога, разбив заказ на несколько мелких посылок?

Системы ФНС и ФТС синхронизируются. Регулятор внедряет сквозную идентификацию покупателя, что позволит суммировать заказы и пресекать попытки дробления партий для обхода порогов.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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