Старые рамки стали тесными: озвучена инициатива, которая изменит статус миллионов самозанятых

Власти и парламент обсуждают, стоит ли пересмотреть потолок дохода для самозанятых, чтобы режим не стал тесным для тех, кто уже вырос из стартового формата. На фоне инфляции и роста доходов часть участников рынка может раньше времени перейти в ИП, хотя именно простота и низкая нагрузка сделали этот режим массовым.
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ предложил поднять годовой лимит дохода для самозанятых с 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей. По его словам, режим действует с 2019 года, но потолок за это время не пересматривали.
Нечаев связал идею с накопленной инфляцией и ростом числа самозанятых, которые уже вышли за рамки старта и готовы зарабатывать больше. Он отметил, что при нынешнем лимите таким людям приходится переходить в ИП, а это уже более сложный режим учета и работы.
"Этот режим действует с 2019 года, то есть уже семь лет, а порог за это время не менялся", — подчеркнул Алексей Нечаев.
Параллельно в начале июня депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили в правительство законопроект с другой планкой — 4,3 миллиона рублей в год вместо 2,4 миллиона. Таким образом, вокруг темы уже есть два варианта повышения лимита.
"Если лимит не пересматривать, часть самозанятых будет быстрее уходить в ИП. Это меняет нагрузку на человека и его расчеты по налогам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Мария Ковалева, специалист по ипотечному кредитованию.
Для самозанятых пересмотр лимита означает более длинный путь в привычном формате без преждевременного перехода в ИП. Это важно для тех, чей доход растет, но кто пока не готов менять модель работы и добавлять себе административную нагрузку.
Если потолок поднимут, часть людей сохранит статус самозанятого дольше. Это может снизить число вынужденных переходов в другой налоговый режим и помочь тем, кто только набирает обороты.
При этом сам Нечаев дал понять, что вопрос не ограничивается только лимитом. Он напомнил, что режим самозанятости будет действовать в нынешнем виде до конца 2028 года, а дальше его, по его словам, все равно придется менять.
Сейчас, по его оценке, властям важно сохранить доверие к режиму. Речь идет о том, чтобы люди не сомневались, стоит ли вообще становиться самозанятыми. Такой подход напрямую связан и с тем, как бизнес строит расчеты с подрядчиками, и с тем, как граждане оценивают свою долговую нагрузку и будущие обязательства.
С точки зрения бюджета семьи или небольшого дела вопрос упирается не в лозунги, а в математику. Когда лимит слишком низкий, человек быстрее упирается в потолок и вынужден менять формат работы раньше, чем это выгодно ему самому.
"Когда правила понятны и не меняются задним числом, бизнесу проще строить план доходов и не закладывать лишний риск", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов, макроэкономист.
Для тех, кто держит сбережения и доходы в одном поле планирования, важна предсказуемость правил. Если меняется потолок дохода, меняются и расчеты по расходам, налогам и резервам. В этом же логично разбираться вместе с темой как хранить крупную сумму, когда доход уже заметно выше стартового уровня.
Для рынка труда и малого бизнеса гибкость режима тоже имеет значение. Если человек может дольше работать в понятной системе, он охотнее принимает заказы, расширяет базу клиентов и не спешит уходить в более сложную административную модель.
"Для самозанятых здесь важна не только сумма лимита, но и сам переходный коридор. Чем он мягче, тем меньше сбоев в платежах и учете", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Денис Прохоров, юрист по налоговому праву.
|Событие / показатель
|Последствия / эффект / рекомендация
|Предложение поднять лимит самозанятых до 5 миллионов рублей
|Часть исполнителей сможет дольше работать в простом режиме без перехода в ИП
|Действующий порог 2,4 миллиона рублей
|При росте дохода самозанятые быстрее упираются в ограничение и меняют формат работы
|Период действия режима с 2019 года
|На фоне накопленной инфляции возникает вопрос о пересмотре старых параметров
|Срок работы режима в нынешнем виде до конца 2028 года
|Участникам рынка нужна ясность по будущим правилам и возможной трансформации
Если планку повысят, самозанятые смогут дольше оставаться в этом режиме и не переходить раньше времени в ИП. Это особенно важно для тех, чьи доходы уже выросли выше стартового уровня.
Речь идет о предложении изменить правила, а не о немедленном пересмотре режима.
Для бизнеса это может сохранить привычную схему работы с исполнителями. Если самозанятый не выпадает из режима, расчеты и документы остаются проще.
Причина в том, что лимит не менялся с 2019 года, а доходы и цены за это время заметно выросли. На этом фоне старый порог стал тесным для части участников рынка.
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