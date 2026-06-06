Старые рамки стали тесными: озвучена инициатива, которая изменит статус миллионов самозанятых

Власти и парламент обсуждают, стоит ли пересмотреть потолок дохода для самозанятых, чтобы режим не стал тесным для тех, кто уже вырос из стартового формата. На фоне инфляции и роста доходов часть участников рынка может раньше времени перейти в ИП, хотя именно простота и низкая нагрузка сделали этот режим массовым.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пятитысячные купюры

Что предложили изменить для самозанятых

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в разговоре с РИА Новости на полях ПМЭФ предложил поднять годовой лимит дохода для самозанятых с 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей. По его словам, режим действует с 2019 года, но потолок за это время не пересматривали.

Нечаев связал идею с накопленной инфляцией и ростом числа самозанятых, которые уже вышли за рамки старта и готовы зарабатывать больше. Он отметил, что при нынешнем лимите таким людям приходится переходить в ИП, а это уже более сложный режим учета и работы.

"Этот режим действует с 2019 года, то есть уже семь лет, а порог за это время не менялся", — подчеркнул Алексей Нечаев.

Параллельно в начале июня депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили в правительство законопроект с другой планкой — 4,3 миллиона рублей в год вместо 2,4 миллиона. Таким образом, вокруг темы уже есть два варианта повышения лимита.

"Если лимит не пересматривать, часть самозанятых будет быстрее уходить в ИП. Это меняет нагрузку на человека и его расчеты по налогам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Мария Ковалева , специалист по ипотечному кредитованию.

Как это может повлиять на доходы и выбор режима

Для самозанятых пересмотр лимита означает более длинный путь в привычном формате без преждевременного перехода в ИП. Это важно для тех, чей доход растет, но кто пока не готов менять модель работы и добавлять себе административную нагрузку.

Если потолок поднимут, часть людей сохранит статус самозанятого дольше. Это может снизить число вынужденных переходов в другой налоговый режим и помочь тем, кто только набирает обороты.

При этом сам Нечаев дал понять, что вопрос не ограничивается только лимитом. Он напомнил, что режим самозанятости будет действовать в нынешнем виде до конца 2028 года, а дальше его, по его словам, все равно придется менять.

Сейчас, по его оценке, властям важно сохранить доверие к режиму. Речь идет о том, чтобы люди не сомневались, стоит ли вообще становиться самозанятыми. Такой подход напрямую связан и с тем, как бизнес строит расчеты с подрядчиками, и с тем, как граждане оценивают свою долговую нагрузку и будущие обязательства.

С точки зрения бюджета семьи или небольшого дела вопрос упирается не в лозунги, а в математику. Когда лимит слишком низкий, человек быстрее упирается в потолок и вынужден менять формат работы раньше, чем это выгодно ему самому.

"Когда правила понятны и не меняются задним числом, бизнесу проще строить план доходов и не закладывать лишний риск", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов , макроэкономист.

Для тех, кто держит сбережения и доходы в одном поле планирования, важна предсказуемость правил. Если меняется потолок дохода, меняются и расчеты по расходам, налогам и резервам. В этом же логично разбираться вместе с темой как хранить крупную сумму, когда доход уже заметно выше стартового уровня.

Для рынка труда и малого бизнеса гибкость режима тоже имеет значение. Если человек может дольше работать в понятной системе, он охотнее принимает заказы, расширяет базу клиентов и не спешит уходить в более сложную административную модель.

"Для самозанятых здесь важна не только сумма лимита, но и сам переходный коридор. Чем он мягче, тем меньше сбоев в платежах и учете", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Денис Прохоров, юрист по налоговому праву.

Событие / показатель Последствия / эффект / рекомендация Предложение поднять лимит самозанятых до 5 миллионов рублей Часть исполнителей сможет дольше работать в простом режиме без перехода в ИП Действующий порог 2,4 миллиона рублей При росте дохода самозанятые быстрее упираются в ограничение и меняют формат работы Период действия режима с 2019 года На фоне накопленной инфляции возникает вопрос о пересмотре старых параметров Срок работы режима в нынешнем виде до конца 2028 года Участникам рынка нужна ясность по будущим правилам и возможной трансформации

Ответы на популярные вопросы о лимите для самозанятых

Что изменит повышение лимита для доходов самозанятых?

Если планку повысят, самозанятые смогут дольше оставаться в этом режиме и не переходить раньше времени в ИП. Это особенно важно для тех, чьи доходы уже выросли выше стартового уровня.

Нужно ли сейчас что-то делать с налоговым режимом?

Речь идет о предложении изменить правила, а не о немедленном пересмотре режима.

Как это может повлиять на бизнес и заказчиков?

Для бизнеса это может сохранить привычную схему работы с исполнителями. Если самозанятый не выпадает из режима, расчеты и документы остаются проще.

Почему тема вызвала интерес именно сейчас?

Причина в том, что лимит не менялся с 2019 года, а доходы и цены за это время заметно выросли. На этом фоне старый порог стал тесным для части участников рынка.