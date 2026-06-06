Горькое лекарство для демографии: в Госдуме предложили платить женщинам за осознанный выбор

Рождаемость требует не лозунгов, а жесткого финансового фундамента. Экономика семьи — это не благотворительность, а долгосрочный инвестиционный проект. Если мы признаем воспитание ребенка общественно значимым трудом, государство обязано оплачивать этот функционал по рыночным правилам. МРОТ в качестве "материнской зарплаты" — это не просто социальный трансфер, а фиксация минимальной стоимости человеческого капитала.
На полях ПМЭФ-2026 первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким выдвинула инициативу о введении ежемесячных выплат для матерей. Суть предложения — легализовать статус женщины, занимающейся воспитанием детей, через институт "родительской зарплаты". Это горькое, но необходимое лекарство для демографии: сегодня экономические потери женщины при выходе в декрет часто становятся барьером для расширения семьи.
Депутат подчеркнула, что спектр функций матери — от первичного укрытия базовых потребностей до образовательного трека — сопоставим с полноценной занятостью. Без финансовой подпитки со стороны государства эта работа остается невидимой для системы ВВП, что создает иллюзию "бесплатного ресурса". Однако в условиях кадрового голода и манипуляций работодателей на открытом рынке, женщина должна иметь гарантированный тыл.
Привязка к минимальному размеру оплаты труда выбрана не случайно. Это универсальный индикатор, который автоматически индексируется и обеспечивает прозрачность администрирования. На текущий момент планка установлена на уровне 27 093 рублей. Для многих регионов такая сумма является значимым подспорьем, особенно если учитывать, что традиционные накопления на будущее в молодых семьях часто отсутствуют.
|Параметр системы
|Текущее / Предлагаемое значение
|Размер выплаты (МРОТ)
|27 093 рубля
|Статус получателя
|Мать, воспитывающая ребенка (независимо от стажа)
|Цель регулирования
|Стимулирование рождаемости и признание труда
"Инициатива выглядит как попытка институционализировать домашний труд. Однако важно понимать, из каких источников пойдет финансирование — будет ли это прямая субсидия бюджета или перераспределение уже существующих семейных пособий", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Любая новая социальная нагрузка — это проверка на прочность для фискальной системы. Ключевой триггер здесь — прозрачность. Платформенные решения, такие как Соцфонд, уже позволяют автоматизировать процесс. Цифровизация исключает человеческий фактор и снижает коррупционные риски, делая помощь адресной и быстрой.
"Материнская зарплата требует четкого правового закрепления: будет ли это считаться доходом для налогообложения и как она соотносится с трудовым законодательством. Без юридического фундамента идея останется декларацией", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
Перегрев экономики и дефицит кадров заставляют государство искать новые способы удержания баланса. Женщина не должна выбирать между карьерой и ребенком под давлением нищеты. Внедрение зарплаты для матерей позволит стабилизировать потребительский спрос, что особенно важно в условиях, когда россияне переходят к осознанному планированию и отказываются от импульсивных трат. Это игра на доверие между гражданином и государственным институтом.
Согласно предложению, это дополнительный механизм социальной поддержки, направленный на признание воспитания как труда. Она может дополнять существующие пособия, а не отменять их.
Логика "зарплаты" подразумевает включение периода воспитания в трудовой стаж. Это позволит женщинам не терять пенсионные права при длительном нахождении вне корпоративного сектора.
МРОТ устанавливается на федеральном уровне, но регионы вправе вводить повышающие коэффициенты. Это поможет сгладить разницу в стоимости жизни в мегаполисах и провинции.
В случае принятия закона, он будет распространяться на текущих получателей господдержки, соответствующих критериям. Платформенный подход обеспечит автоматический перерасчет без лишней бюрократии.
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