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Банки урезают ипотеку: 3 способа получить нужную сумму, если вам отказали в лимите

Экономика

Банки стали массово урезать суммы по ипотечным заявкам: вместо желаемых миллионов заемщики получают "крохи". Это не приговор: есть рабочие методы, которые помогут убедить кредитора пересмотреть решение. Разбираемся, как увеличить лимит и что сделать, чтобы банк одобрил именно ту сумму, которая вам нужна.

семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейная ипотека

Почему банки стали осторожнее

На практике видно, что кредитные организации перешли к политике заградительных лимитов. Если человек рассчитывает получить 6 миллионов, банк может одобрить только 4. Разница в ожиданиях сторон выросла до 30%, что значительно выше показателей прошлых месяцев. Основная причина кроется в оценке платежеспособности: банки моделируют ситуацию, при которой заемщику придется платить по полной ставке без учета временных субсидий.

"Сейчас финансовые организации смотрят не только на текущую зарплату, но и на то, сколько денег останется у человека после внесения платежа. Если на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума или платеж съедает 80% дохода, лимит режут без раздумий", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Важно учитывать, что под пристальное внимание попадает и первоначальный взнос. Те, кто пытается войти в сделку с минимальными накоплениями (менее 20-30%), чаще сталкиваются с сокращением желаемой суммы. Это вынуждает людей искать дополнительные средства или выбирать более скромные объекты для планирования своих будущих расходов.

Порог отказа: когда сделка срывается

В глаза бросается психологическая отметка: если одобренная сумма составляет более 80% от нужной, заемщики обычно соглашаются на сделку, докладывая свои сбережения. Однако, когда банк готов выдать менее 60% от запроса, каждая седьмая сделка разваливается. Люди просто не могут оперативно найти недостающие миллионы. Этот процесс приводит к охлаждению рынка недвижимости.

"Банки страхуются от будущих потрясений. Им выгоднее выдать меньше денег надежному клиенту, чем рисковать всей суммой кредита в условиях неопределенности. Это классическая защита капитала", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Как убедить банк пересмотреть решение

Тот самый секрет успеха кроется в прозрачности и дополнительных гарантиях. Самый простой способ увеличить лимит — привлечь созаемщиков. В этом случае банк суммирует доходы нескольких человек, что позволяет распределить нагрузку. Также помогает документальное подтверждение любых подработок, премий или сдачи имущества в аренду. Любое официальное подтверждение притока денег меняет макроэкономический прогноз конкретной семьи в глазах кредитора.

"Если банк урезал сумму, не стоит паниковать. Можно попробовать увеличить первый взнос, продав старую машину или иное имущество. Для банка это сигнал, что вы серьезно настроены и имеете запас прочности", — отметила специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Иногда единственно верным решением становится временная пауза. Несколько месяцев активного накопления позволяют не только увеличить первый взнос, но и закрыть мелкие кредиты, которые портят кредитную историю и снижают доступный лимит.

Фактор / Ситуация Последствия и рекомендации
Высокая долговая нагрузка Банк урезает сумму на 20-30%. Нужно закрыть кредитные карты.
Малый первоначальный взнос Риск полного отказа. Рекомендовано копить до 30% стоимости.
Неподтвержденный доход Минимальные лимиты. Стоит привлечь созаемщиков с "белой" зарплатой.

Ответы на популярные вопросы об ипотечных лимитах

Почему банк одобрил сумму меньше, чем в предварительном решении?
Предварительное одобрение часто делается на основе слов заемщика. После проверки документов и кредитной истории банк видит реальную нагрузку и корректирует предложение.

Поможет ли закрытие кредитных карт увеличить лимит?
Да, даже если вы не пользуетесь картой, ее лимит считается банком как потенциальный долг. Закрытие карт снижает нагрузку в анкете.

Можно ли подать заявку в тот же банк повторно?
Обычно это имеет смысл через 1-2 месяца, когда финансовое положение изменилось, например, вырос доход или уменьшилось число активных кредитов.

Влияет ли наличие детей на сумму кредита?
Дети считаются иждивенцами, что увеличивает расчетные расходы семьи. В некоторых случаях это может привести к небольшому снижению одобряемой суммы.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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