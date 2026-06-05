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Защита за доплату: российские страховщики включили военные риски в перечень покрываемых случаев

Экономика

Российские страховые компании начали расширять перечень покрываемых рисков в сегменте страхования имущества, предлагая клиентам защиту от повреждений в результате военных столкновений. Подобные опции появились в продуктовых линейках крупных страховщиков, однако условия таких договоров и процедура подтверждения ущерба вызывают вопросы у экспертов рынка.

ЗРК С-400 «Триумф»
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗРК С-400 «Триумф»

Расширение страхового покрытия

В полисы "Альфа-Страхования" и "Ингосстраха" включены риски, связанные с боевыми действиями. Застрахованными считаются объекты при получении ущерба или полной утрате из-за маневров, учений или полноценных операций военного характера. В документах компаний уточняется, что под защиту попадает имущество, пострадавшее от применения всех видов вооружений — от бомб и мин до снарядов, а также последствий работы систем противовоздушной обороны. В "Ингосстрахе" перечень дополнен такими событиями, как гражданские войны, массовые народные волнения и забастовки.

"Включение военных рисков в договоры страхования имущества — это ответ на растущий запрос бизнеса и частных лиц на хеджирование событий, которые ранее считались классическим форс-мажором. Однако важно понимать, что страховые компании будут крайне тщательно проверять каждый такой случай, чтобы исключить злоупотребления и неверную квалификацию инцидента", — предупредил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Цена вопроса и лимиты ответственности

Помимо лидеров сегмента, подобные услуги также предоставляют компании "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах" и "Согласие", однако они не публикуют подробные регламенты в открытом доступе. Стоимость полиса с учетом защиты от военных угроз возрастает на 10-12% по сравнению с базовыми тарифами. У каждой компании установлены собственные лимиты ответственности: максимальный потолок выплат в "РЕСО-Гарантии" зафиксирован на уровне 30 млн рублей, "Согласие" ограничивает страховое покрытие 40 млн рублей, а "Росгосстрах" готов обеспечить защиту до 50 млн рублей.

Сложности фиксации страхового случая

Основным препятствием для владельцев полисов станет бюрократический процесс подтверждения претензии. В "Росгосстрахе" заявили, что для получения выплаты страхователь обязан представить справку от компетентных органов власти. Рыночные аналитики отмечают, что процедура доказывания может оказаться затруднительной. Риски, сформулированные по-разному в правилах каждой компании, нередко содержат серьезные исключения, касающиеся косвенных убытков. Установление прямой причинно-следственной связи между инцидентом и повреждением остается наиболее уязвимым местом в подобных договорах.

"Основная проблема кроется в определении самого события. Юридическая трактовка последствий применения систем ПВО или иных боеприпасов может существенно расходиться с ожиданиями страхователя. При возникновении споров компаниям придется опираться на документы следственных органов, что в условиях дефицита информации может затягивать процесс выплат на неопределенный срок", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Тип события / Показатель Последствия и риски
Включение военных рисков в полис Удорожание страховки на 10-12%
Заявление об убытке Необходимость подтверждения от профильных ведомств
Лимиты ответственности Фиксация потолка выплат от 30 до 50 млн руб.
Спорные ситуации Трудности с квалификацией косвенного ущерба

"Страховщики стремятся диверсифицировать портфели, при этом перекладывая часть ответственности на детализацию правил страхования. Читать договор нужно максимально внимательно, обращая внимание на исключения — зачастую именно они становятся поводом для отказа в выплате в случае наступления масштабного риска", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru бухгалтер Наталья Громова.

Ответы на популярные вопросы о страховании военных рисков

Как наличие "военной оговорки" влияет на стоимость страховки?

Включение подобных рисков увеличивает стоимость полиса страхования имущества в среднем на 10-12% относительно стандартной цены.

Кто выдает документ, необходимый для выплаты?

Подтвердить факт наступления события должны компетентные органы власти, ответственные за фиксацию подобных происшествий на территории.

Какие объекты недвижимости попадают под действие полиса?

Услуга предоставляется в рамках стандартного страхования имущества, охватывая повреждение или утрату материальных ценностей, определенных договором.

В чем главная сложность получения выплат по такому договору?

Трудности чаще всего связаны с необходимостью четкого установления причины ущерба и наличием специфических исключений в правилах страхования конкретной компании.

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Экспертная проверка: Илья Кравцов (финансовый консультант), Алексей Крупин (специалист по проектному финансированию), Наталья Громова (бухгалтер).
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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