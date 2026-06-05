Защита за доплату: российские страховщики включили военные риски в перечень покрываемых случаев

Российские страховые компании начали расширять перечень покрываемых рисков в сегменте страхования имущества, предлагая клиентам защиту от повреждений в результате военных столкновений. Подобные опции появились в продуктовых линейках крупных страховщиков, однако условия таких договоров и процедура подтверждения ущерба вызывают вопросы у экспертов рынка.
В полисы "Альфа-Страхования" и "Ингосстраха" включены риски, связанные с боевыми действиями. Застрахованными считаются объекты при получении ущерба или полной утрате из-за маневров, учений или полноценных операций военного характера. В документах компаний уточняется, что под защиту попадает имущество, пострадавшее от применения всех видов вооружений — от бомб и мин до снарядов, а также последствий работы систем противовоздушной обороны. В "Ингосстрахе" перечень дополнен такими событиями, как гражданские войны, массовые народные волнения и забастовки.
"Включение военных рисков в договоры страхования имущества — это ответ на растущий запрос бизнеса и частных лиц на хеджирование событий, которые ранее считались классическим форс-мажором. Однако важно понимать, что страховые компании будут крайне тщательно проверять каждый такой случай, чтобы исключить злоупотребления и неверную квалификацию инцидента", — предупредил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
Помимо лидеров сегмента, подобные услуги также предоставляют компании "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах" и "Согласие", однако они не публикуют подробные регламенты в открытом доступе. Стоимость полиса с учетом защиты от военных угроз возрастает на 10-12% по сравнению с базовыми тарифами. У каждой компании установлены собственные лимиты ответственности: максимальный потолок выплат в "РЕСО-Гарантии" зафиксирован на уровне 30 млн рублей, "Согласие" ограничивает страховое покрытие 40 млн рублей, а "Росгосстрах" готов обеспечить защиту до 50 млн рублей.
Основным препятствием для владельцев полисов станет бюрократический процесс подтверждения претензии. В "Росгосстрахе" заявили, что для получения выплаты страхователь обязан представить справку от компетентных органов власти. Рыночные аналитики отмечают, что процедура доказывания может оказаться затруднительной. Риски, сформулированные по-разному в правилах каждой компании, нередко содержат серьезные исключения, касающиеся косвенных убытков. Установление прямой причинно-следственной связи между инцидентом и повреждением остается наиболее уязвимым местом в подобных договорах.
"Основная проблема кроется в определении самого события. Юридическая трактовка последствий применения систем ПВО или иных боеприпасов может существенно расходиться с ожиданиями страхователя. При возникновении споров компаниям придется опираться на документы следственных органов, что в условиях дефицита информации может затягивать процесс выплат на неопределенный срок", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
|Тип события / Показатель
|Последствия и риски
|Включение военных рисков в полис
|Удорожание страховки на 10-12%
|Заявление об убытке
|Необходимость подтверждения от профильных ведомств
|Лимиты ответственности
|Фиксация потолка выплат от 30 до 50 млн руб.
|Спорные ситуации
|Трудности с квалификацией косвенного ущерба
"Страховщики стремятся диверсифицировать портфели, при этом перекладывая часть ответственности на детализацию правил страхования. Читать договор нужно максимально внимательно, обращая внимание на исключения — зачастую именно они становятся поводом для отказа в выплате в случае наступления масштабного риска", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru бухгалтер Наталья Громова.
Включение подобных рисков увеличивает стоимость полиса страхования имущества в среднем на 10-12% относительно стандартной цены.
Подтвердить факт наступления события должны компетентные органы власти, ответственные за фиксацию подобных происшествий на территории.
Услуга предоставляется в рамках стандартного страхования имущества, охватывая повреждение или утрату материальных ценностей, определенных договором.
Трудности чаще всего связаны с необходимостью четкого установления причины ущерба и наличием специфических исключений в правилах страхования конкретной компании.
Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.