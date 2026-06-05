Валютные качели хотят остановить: новый курс бюджета может ударить по старым прогнозам

Переход российской бюджетной политики к модели, повышающей предсказуемость курса национальной валюты, станет важным сигналом для всех участников рынка, заявил изданию Pravda.Ru руководитель аналитического управления АО "ФИНАМ" Михаил Аристакесян. Изменения в подходах государства напрямую отразятся на планировании как потребительских расходов населения, так и деятельности коммерческих структур.

Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ослабление рубля

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ведомство возвращается к политике, направленной на укрепление предсказуемости курсовых параметров. Эксперты отмечают, что текущая ситуация часто требует внимания к тому, какие риски для бюджета создает избыточно крепкий курс рубля.

"Скорее всего, они будут указывать более долгосрочные ориентиры, а также более подробно прописывать объемы покупки валют и заимствований, чтобы макроэкономическая ситуация стала более прогнозируемой. И чтобы экономические агенты могли строить более рациональные планы на свою деятельность в части бизнеса, а также в части потребительских расходов", — пояснил Аристакесян.

По мнению эксперта, текущий интерес властей к стабилизации курсовых условий во многом продиктован внешними факторами. В частности, на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке наблюдается чрезмерное укрепление российской валюты, что оказывает давление на доходы экспортеров. Нынешние рыночные реалии вынуждают регуляторов искать способы оценить, является ли сильный рубль подарком или угрозой для национальной экономики.

"Чтобы помочь этому сектору, принимаются меры по обеспечению более прогнозируемой макроэкономической политики и параметров бюджета. Это касается не только нефтяников, но и всей экономики. Если объемы покупки валют и заимствований будут более прозрачными, Центробанку будет проще принимать решения о снижении ставки. Эти процессы взаимосвязаны", — отметил экономист.

Четкие параметры бюджетного планирования позволяют бизнесу снизить издержки, связанные с неопределенностью. Аналитики подчеркивают, что стабильность валютного рынка помогает понять, почему курс рубля ломает прогнозы, и выстраивать стратегии с учетом долгосрочных горизонтов.

В этой связи любые шаги по повышению прозрачности бюджетного процесса можно только приветствовать: снижение рисков позволяет экономике страны развиваться без учета лишних спекулятивных факторов. При этом важно учитывать, как банки усиливают контроль над валютой на фоне меняющихся макроэкономических условий. Кроме того, эксперты напоминают, что государству необходимо эффективно распределять сверхдоходы от реализации энергоносителей для обеспечения долгосрочного суверенитета.

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