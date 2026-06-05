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Триллионы под ногами: горы промышленного мусора в Заполярье могут превратиться в стратегический актив

Экономика

Промышленные отвалы в Заполярье превращаются из экологического бремени в перспективный сырьевой актив. Регион готовит базу для извлечения редкоземельных металлов, оценивая потенциал вторичных ресурсов в триллионы рублей.

Открытый карьер
Фото: Pravda.ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Открытый карьер

Миллиарды тонн под ногами

Общая стоимость ценных компонентов в накопленных отвалах Мурманской области достигает 6 трлн рублей. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис на ПМЭФ-2026. Местные производства накопили колоссальные объемы побочных продуктов — 235,4 млн тонн за минувший год, что составляет почти весь объем промышленных отходов области. Рост показателя год к году достиг 11,8%.

"Добыча ресурсов из отходов требует не только технологического подхода, но и понимания экономической целесообразности. Это не просто мусор, это стратегический склад элементов, которые сейчас критически важны для импортозамещения в новых секторах экономики", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Законодательные рамки для извлечения ресурсов

Для запуска процесса глубокой переработки законодательство нуждается в корректировке. Юридический статус отвалов как "отходов производства" препятствует их превращению в "техногенные месторождения". Без изменения правового режима инвесторы сталкиваются с избыточными экологическими платежами и барьерами при организации работ.

Показатель Динамика и статус
Объем отвалов 235,4 млн тонн в год
Доля в общем объеме отходов 99,5%

"Юридическая природа отходов сейчас крайне запутана. Чтобы превратить потенциал в капитал, компании должны пройти через сложный аудит и получить право распоряжаться ресурсами как полноценным товаром, а не отходами, подлежащими захоронению", — разъяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Привлечение частного капитала в переработку

Губернатор подчеркнул необходимость создания финансовой модели, которая привлечет частных партнеров. Интерес к переработке техногенных залежей уже проявляют международные игроки. Развитие технологий переработки позволит компаниям не только сократить издержки на утилизацию, но и развернуть лидерство на рынке золота и редких металлов.

"Работа с отвалами — это высокотехнологичный проект. Инвестору нужны четкие гарантии доходности. Здесь поможет внедрение проактивных моделей господдержки, где риск разделен между государством и частной инициативой", — предположил аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о добыче из отвалов

Почему отходы нельзя переработать сразу?

Технологии извлечения редкоземельных металлов требуют значительных затрат энергии и мощностей, которые необходимо сначала спроектировать и построить под конкретную морфологию накопленных отходов.

Какие именно металлы содержатся в отвалах?

Речь идет о стратегических редкоземельных элементах, которые востребованы в электронике, оборонной промышленности и создании высокотехнологичных сплавов.

Кто будет финансировать создание перерабатывающих мощностей?

Предполагается использование механизмов государственно-частного партнерства, привлекающих технологические компании, ориентированные на долгосрочный возврат инвестиций.

Как это повлияет на экологию региона?

Переработка отвалов напрямую снижает экологическую нагрузку, ликвидируя накопленный ущерб и освобождая территории, занятые промышленными хранилищами.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, аудитор Павел Никитин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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