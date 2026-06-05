Триллионы под ногами: горы промышленного мусора в Заполярье могут превратиться в стратегический актив

Промышленные отвалы в Заполярье превращаются из экологического бремени в перспективный сырьевой актив. Регион готовит базу для извлечения редкоземельных металлов, оценивая потенциал вторичных ресурсов в триллионы рублей.
Общая стоимость ценных компонентов в накопленных отвалах Мурманской области достигает 6 трлн рублей. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис на ПМЭФ-2026. Местные производства накопили колоссальные объемы побочных продуктов — 235,4 млн тонн за минувший год, что составляет почти весь объем промышленных отходов области. Рост показателя год к году достиг 11,8%.
"Добыча ресурсов из отходов требует не только технологического подхода, но и понимания экономической целесообразности. Это не просто мусор, это стратегический склад элементов, которые сейчас критически важны для импортозамещения в новых секторах экономики", — отметил макроэкономист Артём Логинов.
Для запуска процесса глубокой переработки законодательство нуждается в корректировке. Юридический статус отвалов как "отходов производства" препятствует их превращению в "техногенные месторождения". Без изменения правового режима инвесторы сталкиваются с избыточными экологическими платежами и барьерами при организации работ.
|Показатель
|Динамика и статус
|Объем отвалов
|235,4 млн тонн в год
|Доля в общем объеме отходов
|99,5%
"Юридическая природа отходов сейчас крайне запутана. Чтобы превратить потенциал в капитал, компании должны пройти через сложный аудит и получить право распоряжаться ресурсами как полноценным товаром, а не отходами, подлежащими захоронению", — разъяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Губернатор подчеркнул необходимость создания финансовой модели, которая привлечет частных партнеров. Интерес к переработке техногенных залежей уже проявляют международные игроки. Развитие технологий переработки позволит компаниям не только сократить издержки на утилизацию, но и развернуть лидерство на рынке золота и редких металлов.
"Работа с отвалами — это высокотехнологичный проект. Инвестору нужны четкие гарантии доходности. Здесь поможет внедрение проактивных моделей господдержки, где риск разделен между государством и частной инициативой", — предположил аудитор Павел Никитин.
Технологии извлечения редкоземельных металлов требуют значительных затрат энергии и мощностей, которые необходимо сначала спроектировать и построить под конкретную морфологию накопленных отходов.
Речь идет о стратегических редкоземельных элементах, которые востребованы в электронике, оборонной промышленности и создании высокотехнологичных сплавов.
Предполагается использование механизмов государственно-частного партнерства, привлекающих технологические компании, ориентированные на долгосрочный возврат инвестиций.
Переработка отвалов напрямую снижает экологическую нагрузку, ликвидируя накопленный ущерб и освобождая территории, занятые промышленными хранилищами.
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