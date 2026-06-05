Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двойная потеря обернулась неожиданным финалом: жительница Прикамья изменила жизнь тысяч людей
Забытый овощ из огородов России: современные врачи нашли замену дорогим суперфудам
Хватит пить подкрашенный сироп: домашний клубничный мохито спасёт от жары быстрее покупной газировки
Шея превратилась в бетонный монолит: как убрать спазм в шее и расправить плечи за пару дней
Зеленский на карандаше: почему Москва не спешит закрывать киевский цирк
Фицо озвучил горькую для врагов России правду: инвесторы ЕС готовятся к массовому возвращению
Пляжный рай превратился в зону контроля: новые правила в Анталье заставят страдать
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Хватит парковаться до хруста: метод парковки по зеркалам позволит водителям забыть о битых бамперах

Прощай, ночной магазин: россияне внезапно стали планировать траты

Экономика » Рынки » Услуги

Российские потребители переходят к режиму более осознанного планирования трат из-за массового закрытия круглосуточных торговых точек. Экономист Залина Казова пояснила, что сокращение ночного ритейла заставляет покупателей заранее формировать запас товаров первой необходимости и продуктов питания.

в магазине
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в магазине

Регулярные импульсивные покупки постепенно уступают место продуманным спискам, что особенно актуально для семей с детьми и жителей районов с неравномерно развитой инфраструктурой.

Трансформация торговых форматов и цифровизация спроса

В крупных городах привычка заходить в магазин после полуночи трансформируется в онлайн-заказы, что стимулирует дальнейший рост сервисов экспресс-доставки. Как сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на Казову, ночные приобретения не исчезнут полностью, но станут более редкими и системными. В большинстве локаций бизнес отказывается от режима 24/7 в пользу работы до часа или двух ночи, чтобы сократить издержки на оплату труда в темное время суток.

"Ритейлеры вынуждены оптимизировать расходы, так как содержание ночной смены обходится минимум на 20% дороже дневной, а поток клиентов в эти часы зачастую не окупает затраты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Елена Воробьева.

Статистика подтверждает резкий тренд на сворачивание ночных смен: за прошедший год в Санкт-Петербурге закрылось более 22% таких объектов, в Краснодаре — свыше 20%. Москва и Омск также показывают отрицательную динамику, теряя от 13% до 15% круглосуточных площадок ежегодно. Ожидается, что формат 24/7 сохранится исключительно в точках с гарантированным трафиком, таких как аэропорты, вокзалы и зоны вблизи крупных промзон.

Ответы на популярные вопросы о сокращении круглосуточных магазинов

Почему магазины перестают работать круглосуточно?

Основная причина кроется в высокой стоимости эксплуатации: ночные смены требуют повышенной оплаты труда персонала (минимум на 20%) и дополнительных расходов на безопасность, при этом средний чек ночью редко оправдывает такие вложения.

В каких городах больше всего закрылось ночных точек?

Лидером антирейтинга стал Санкт-Петербург, где прекратили работу около 1300 круглосуточных магазинов. Также значительное сокращение зафиксировано в Краснодаре, Омске и Москве.

Где формат «24 часа» точно сохранится?

Круглосуточный режим останется востребованным в транспортных узлах, рядом с больницами, студенческими кампусами и в районах с очень высокой плотностью населения, где спрос стабилен в любое время суток.

Как это отразится на поведении покупателей?

Люди станут реже совершать спонтанные визиты в магазины, предпочитая заранее планировать закупки или пользоваться услугами онлайн-доставки, которая становится основной альтернативой ночным походам за продуктами.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Мир. Новости мира
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Последние материалы
Зеленский на карандаше: почему Москва не спешит закрывать киевский цирк
Прощай, ночной магазин: россияне внезапно стали планировать траты
Секрет долголетия в Якутии: этот национальный ритуал вернул 72-летнему мужчине скрытый талант
Фицо озвучил горькую для врагов России правду: инвесторы ЕС готовятся к массовому возвращению
Пляжный рай превратился в зону контроля: новые правила в Анталье заставят страдать
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Хватит парковаться до хруста: метод парковки по зеркалам позволит водителям забыть о битых бамперах
Хрупкий предел пройден: в Японии создали проводник тоньше человеческого волоса
Неожиданная трансформация: как заморозка превращает обычный зефир в изысканное лакомство
Ваш сосед готов помочь, пока вы ждете подвоха: шокирующие выводы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.