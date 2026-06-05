Прощай, ночной магазин: россияне внезапно стали планировать траты

Российские потребители переходят к режиму более осознанного планирования трат из-за массового закрытия круглосуточных торговых точек. Экономист Залина Казова пояснила, что сокращение ночного ритейла заставляет покупателей заранее формировать запас товаров первой необходимости и продуктов питания.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info в магазине

Регулярные импульсивные покупки постепенно уступают место продуманным спискам, что особенно актуально для семей с детьми и жителей районов с неравномерно развитой инфраструктурой.

Трансформация торговых форматов и цифровизация спроса

В крупных городах привычка заходить в магазин после полуночи трансформируется в онлайн-заказы, что стимулирует дальнейший рост сервисов экспресс-доставки. Как сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на Казову, ночные приобретения не исчезнут полностью, но станут более редкими и системными. В большинстве локаций бизнес отказывается от режима 24/7 в пользу работы до часа или двух ночи, чтобы сократить издержки на оплату труда в темное время суток.

"Ритейлеры вынуждены оптимизировать расходы, так как содержание ночной смены обходится минимум на 20% дороже дневной, а поток клиентов в эти часы зачастую не окупает затраты", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Елена Воробьева.

Статистика подтверждает резкий тренд на сворачивание ночных смен: за прошедший год в Санкт-Петербурге закрылось более 22% таких объектов, в Краснодаре — свыше 20%. Москва и Омск также показывают отрицательную динамику, теряя от 13% до 15% круглосуточных площадок ежегодно. Ожидается, что формат 24/7 сохранится исключительно в точках с гарантированным трафиком, таких как аэропорты, вокзалы и зоны вблизи крупных промзон.

Ответы на популярные вопросы о сокращении круглосуточных магазинов

Почему магазины перестают работать круглосуточно?

Основная причина кроется в высокой стоимости эксплуатации: ночные смены требуют повышенной оплаты труда персонала (минимум на 20%) и дополнительных расходов на безопасность, при этом средний чек ночью редко оправдывает такие вложения.

В каких городах больше всего закрылось ночных точек?

Лидером антирейтинга стал Санкт-Петербург, где прекратили работу около 1300 круглосуточных магазинов. Также значительное сокращение зафиксировано в Краснодаре, Омске и Москве.

Где формат «24 часа» точно сохранится?

Круглосуточный режим останется востребованным в транспортных узлах, рядом с больницами, студенческими кампусами и в районах с очень высокой плотностью населения, где спрос стабилен в любое время суток.

Как это отразится на поведении покупателей?

Люди станут реже совершать спонтанные визиты в магазины, предпочитая заранее планировать закупки или пользоваться услугами онлайн-доставки, которая становится основной альтернативой ночным походам за продуктами.

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