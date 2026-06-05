Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданная трансформация: как заморозка превращает обычный зефир в изысканное лакомство
Бессмертие за гранью: как выглядит человек, проживший в крио-капсуле почти 60 лет
Ваш сосед готов помочь, пока вы ждете подвоха: шокирующие выводы
Природный стимулятор для замиокулькаса: полив 1:5, и шокирующий результат через месяц
Курица по-кубински никого не оставит равнодушным: агрессивный маринад изменит мясо до неузнаваемости
Официальный прицел: почему у России есть все основания ударить по военным объектам ЕС
Греция содрогнулась от сюрприза ВСУ: последствия этой находки лишили Киев ещё одного союзника
Мир на пороге тектонического сдвига: решение РФ и США создаст крупнейшую логистическую петлю
Формулы больше не будут серыми: ИИ превратит школьную химию в настоящий блокбастер

Цифровая гонка за суверенитет: российские площадки готовятся к схватке с азиатскими лидерами

Экономика » Рынки » Услуги

Российские цифровые платформы вышли на плато внутреннего потребления. Ресурс роста внутри страны практически исчерпан. Глава RWB Татьяна Ким в рамках ПМЭФ заявила о готовности маркетплейсов к масштабной экспансии за пределы ЕАЭС. Процесс требует не просто политической воли, а хирургически точной настройки законодательства.

Люди в костюмах идут по переходу
Фото: https://ru.freepik.com by pressfoto is licensed under Free
Люди в костюмах идут по переходу

Глобальная экспансия: маркетплейсы против границ

Отечественный e-commerce перерос штанишки локального рынка. Чтобы конкурировать с азиатскими и западными гигантами, компаниям нужно "умное" сопровождение со стороны государства. Татьяна Ким подчеркивает: площадки развиваются быстрее, чем нормативная база. Это создает дефицит маневра на внешних контурах. Без синхронизации правил игры экспансия захлебнется в бюрократических коллизиях. Рынок ждет не запретов, а инструментов для повышения инвестиционной привлекательности.

"Выход на глобальные рынки требует колоссальных оборотных средств. Если государство пережмет с администрированием внутри страны, у площадок просто не останется ресурса для колонизации новых ниш", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Регуляторный барьер и системные риски

Чрезмерная опека регулятора может стать ядом для технологического сектора. Пока бизнес выстраивает сложные логистические цепочки, чиновники пытаются загнать платформенную занятость в жесткие рамки старого кодекса. Это тормозит планирование личного капитала и корпоративных бюджетов. На ПМЭФ прозвучал четкий сигнал: правила должны быть гибкими. Иначе отечественные ИТ-решения проиграют демпингу со стороны Китая.

Показатель Текущий статус / Цель
Основной рынок сбыта РФ и страны ЕАЭС
Целевой охват Глобальный Юг и Ближний Восток
Главный риск Избыточное госрегулирование

Важно понимать: любая ошибка в налоговом администрировании или контроле за данными ведет к оттоку пользователей. Сегодня даже банковские переводы по номеру телефона попадают под лупу финмониторинга, что заставляет бизнес искать более прозрачные и безопасные пути транзакций на международном уровне.

"Для мировой экспансии критически важно защитить товарные знаки и интеллектуальную собственность в новых юрисдикциях. Без этого наши селлеры беззащитны перед копированием", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева.

Цифровая гонка: Россия в роли догоняющего лидера

Китайские площадки уже агрессивно пылесосят рынки Африки и Латинской Америки. Россия не может позволить себе медленную реакцию. Цифровизация в госуправлении должна идти в ногу с коммерческими запросами. Если мы не предложим свои стандарты цифровой торговли, их навяжут извне. Это вопрос не только прибыли, но и технологического суверенитета. Пока рекордные вклады россиян ищут применение, маркетплейсы могут стать тем самым локомотивом, который трансформирует сбережения в реальные инвестиции в инфраструктуру.

"Экономика сейчас перегрета, и выход на внешние рынки — это способ охладить внутреннее давление и привлечь валютную выручку в страну", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о расширении маркетплейсов

Зачем маркетплейсам выходить за пределы ЕАЭС?

Внутренний рынок близок к насыщению. Рост возможен только за счет захвата новых территорий и аудиторий в странах Глобального Юга.

Что мешает экспансии прямо сейчас?

Отсутствие унифицированных правил трансграничных платежей, сложности с логистикой и риски жесткого внутреннего регулирования.

Как это отразится на обычных покупателях?

Расширение географии увеличит ассортимент товаров, но может привести к росту операционных издержек из-за усложнения логистики.

Какую роль играет государство в этом процессе?

Государство должно создать правовой каркас, который защитит интересы отечественных площадок и обеспечит их конкурентоспособность на мировом уровне.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева, макроэкономист Артём Логинов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Авто
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Сеанс политической дрессировки: генсек НАТО публично заставил замолчать Зеленского
Мир. Новости мира
Сеанс политической дрессировки: генсек НАТО публично заставил замолчать Зеленского
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Последние материалы
Бессмертие за гранью: как выглядит человек, проживший в крио-капсуле почти 60 лет
Ваш сосед готов помочь, пока вы ждете подвоха: шокирующие выводы
Природный стимулятор для замиокулькаса: полив 1:5, и шокирующий результат через месяц
Курица по-кубински никого не оставит равнодушным: агрессивный маринад изменит мясо до неузнаваемости
Официальный прицел: почему у России есть все основания ударить по военным объектам ЕС
Греция содрогнулась от сюрприза ВСУ: последствия этой находки лишили Киев ещё одного союзника
Мир на пороге тектонического сдвига: решение РФ и США создаст крупнейшую логистическую петлю
Формулы больше не будут серыми: ИИ превратит школьную химию в настоящий блокбастер
Цифровая гонка за суверенитет: российские площадки готовятся к схватке с азиатскими лидерами
Ядерный шантаж от отчаяния: зачем Киев устроил охоту на сотрудников Запорожской АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.