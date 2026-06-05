Цифровая гонка за суверенитет: российские площадки готовятся к схватке с азиатскими лидерами

Российские цифровые платформы вышли на плато внутреннего потребления. Ресурс роста внутри страны практически исчерпан. Глава RWB Татьяна Ким в рамках ПМЭФ заявила о готовности маркетплейсов к масштабной экспансии за пределы ЕАЭС. Процесс требует не просто политической воли, а хирургически точной настройки законодательства.

Фото: https://ru.freepik.com by pressfoto is licensed under Free Люди в костюмах идут по переходу

Глобальная экспансия: маркетплейсы против границ

Отечественный e-commerce перерос штанишки локального рынка. Чтобы конкурировать с азиатскими и западными гигантами, компаниям нужно "умное" сопровождение со стороны государства. Татьяна Ким подчеркивает: площадки развиваются быстрее, чем нормативная база. Это создает дефицит маневра на внешних контурах. Без синхронизации правил игры экспансия захлебнется в бюрократических коллизиях. Рынок ждет не запретов, а инструментов для повышения инвестиционной привлекательности.

"Выход на глобальные рынки требует колоссальных оборотных средств. Если государство пережмет с администрированием внутри страны, у площадок просто не останется ресурса для колонизации новых ниш", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Регуляторный барьер и системные риски

Чрезмерная опека регулятора может стать ядом для технологического сектора. Пока бизнес выстраивает сложные логистические цепочки, чиновники пытаются загнать платформенную занятость в жесткие рамки старого кодекса. Это тормозит планирование личного капитала и корпоративных бюджетов. На ПМЭФ прозвучал четкий сигнал: правила должны быть гибкими. Иначе отечественные ИТ-решения проиграют демпингу со стороны Китая.

Показатель Текущий статус / Цель Основной рынок сбыта РФ и страны ЕАЭС Целевой охват Глобальный Юг и Ближний Восток Главный риск Избыточное госрегулирование

Важно понимать: любая ошибка в налоговом администрировании или контроле за данными ведет к оттоку пользователей. Сегодня даже банковские переводы по номеру телефона попадают под лупу финмониторинга, что заставляет бизнес искать более прозрачные и безопасные пути транзакций на международном уровне.

"Для мировой экспансии критически важно защитить товарные знаки и интеллектуальную собственность в новых юрисдикциях. Без этого наши селлеры беззащитны перед копированием", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по интеллектуальной собственности Виктория Лебедева.

Цифровая гонка: Россия в роли догоняющего лидера

Китайские площадки уже агрессивно пылесосят рынки Африки и Латинской Америки. Россия не может позволить себе медленную реакцию. Цифровизация в госуправлении должна идти в ногу с коммерческими запросами. Если мы не предложим свои стандарты цифровой торговли, их навяжут извне. Это вопрос не только прибыли, но и технологического суверенитета. Пока рекордные вклады россиян ищут применение, маркетплейсы могут стать тем самым локомотивом, который трансформирует сбережения в реальные инвестиции в инфраструктуру.

"Экономика сейчас перегрета, и выход на внешние рынки — это способ охладить внутреннее давление и привлечь валютную выручку в страну", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о расширении маркетплейсов

Зачем маркетплейсам выходить за пределы ЕАЭС?

Внутренний рынок близок к насыщению. Рост возможен только за счет захвата новых территорий и аудиторий в странах Глобального Юга.

Что мешает экспансии прямо сейчас?

Отсутствие унифицированных правил трансграничных платежей, сложности с логистикой и риски жесткого внутреннего регулирования.

Как это отразится на обычных покупателях?

Расширение географии увеличит ассортимент товаров, но может привести к росту операционных издержек из-за усложнения логистики.

Какую роль играет государство в этом процессе?

Государство должно создать правовой каркас, который защитит интересы отечественных площадок и обеспечит их конкурентоспособность на мировом уровне.

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