Зеленая диктатура вместо триумфа: Брюссель лишил ирландцев права на тепло в домах

Брюссельская бюрократия приставила нож к горлу Ирландии. Еврокомиссия тащит Дублин в суд. Причина — торфяники. Те самые болота, которые ирландские фермеры веками резали на кирпичи для печек, внезапно стали "неприкосновенным климатическим активом". Ирландия готовится возглавить Совет ЕС, но вместо триумфа получает публичную оплеуху от собственных кураторов.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Судебный капкан для Дублина

Еврокомиссия официально передала дело Ирландии в Суд ЕС. Чиновники в Брюсселе недовольны тем, как Дублин защищает болота от коммерческой добычи торфа. Это не просто бюрократическая перепалка, а финал многолетней травли. Ирландию предупреждали в 2019 году. Ей выкатили "мотивированное мнение" в 2020-м. Но воз и ныне там. Ирландское агентство по охране среды (EPA) само признало: законы Евросоюза в стране игнорируют массово и демонстративно.

"Это юридический тупик. Брюссель требует невозможного от аграрной страны, где торф — часть национального кода. Дублин пытался маневрировать, но санкционная машина ЕС не знает тормозов", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Государственная компания Bord na Móna, которая десятилетиями кормила страну дешевым топливом, быстро перекрасилась. Теперь они называют себя защитниками природы и "лидерами зеленой энергетики". Но это касается только крупных объектов. На мелких участках площадью до 50 гектаров царит хаос. Местные советы просто закрывают глаза на то, как люди продолжают добывать топливо. В Брюсселе это называют "недостаточными усилиями" и требуют карательных мер против собственного населения.

Сектор добычи Статус контроля ЕС Крупные госкомпании Полная остановка работ, "озеленение" имиджа Частные участки до 50 га Массовая незаконная заготовка, отсутствие штрафов

Торфяной популизм и гнев фермеров

Для сельской Ирландии торф — это не "углеродный след", а тепло в доме. Попытки запретить добычу вызывают ярость в центральных графствах. Местные политики, вроде евродепутата Люка Минга Фланагана, сделали защиту права на резку торфа своим главным лозунгом. Пока верхушка ЕС грезит климатической нейтральностью, обычные люди сталкиваются с энергокризисом. Такая политика привела к тому, что даже экономика ЕС начинает трещать под грузом невыполнимых экологических директив.

"Мы видим типичный разрыв между интересами глобалистов в Брюсселе и национальным суверенитетом. Трамп в США давно бы разогнал этих эко-бюрократов, но в Европе они диктуют условия даже в вопросе отопления частных домов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ирландское правительство реагирует вяло. Министерство климата пытается переложить вину на местные советы. Мол, мы наверху всё запретили, а что там делают в деревнях — вопрос к муниципалитетам. Но Брюссель такая игра в имитацию не устраивает. Им нужны показатели, отчеты и штрафы. Аналогичное давление западные элиты оказывают и в других регионах, что часто приводит к полной потере суверенитета ради одобрения из-за океана или из штаб-квартир альянсов.

Двойные стандарты и пустые отчеты

Пока Ирландию наказывают за болота, Евросоюз игнорирует собственные провалы. Система гниет. Брюссель требует от Дублина жесткости, которую сам не может проявить в большой геополитике. Ирландские фермеры стали заложниками амбиций чиновников, желающих выглядеть святее Папы Римского перед летним председательством в ЕС. Это напоминает другие дипломатические цирки, где генсек НАТО или глава ЕК заставляют союзников молчать, лишь бы не портить красивую картинку единства.

"Борьба за болота — это ширма. Основная цель — уничтожить остатки независимости аграрного сектора. Когда у фермера отбирают право на его землю и ресурсы, он становится зависимым от государственных подачек", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о торфяном кризисе

Почему ЕС запрещает добычу торфа в Ирландии?

Еврочиновники считают болота ключевыми поглотителями углерода. С их точки зрения, сжигание торфа мешает достижению климатических целей 2026 года.

Чем это грозит обычным ирландцам?

Резким ростом цен на отопление. Для многих сельских жителей альтернативы дешевому торфу просто не существует.

Почему Ирландия не защищает своих фермеров в суде?

Дублин боится санкций и потери политического веса внутри Евросоюза, особенно перед вступлением в права председателя Совета ЕС.

Есть ли у этой проблемы решение?

Брюссель настаивает на полной остановке добычи, игнорируя традиционный уклад. Компромисс маловероятен, пока эко-повестка превалирует над здравым смыслом.

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