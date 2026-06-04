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Деньги лежат в банке без движения? Банки начали списывать деньги со спящих счетов

Экономика

Забытые на банковских счетах средства способны обернуться для владельца не прибылью, а неожиданными убытками. Эксперт лаборатории финансовой грамотности экономического факультета МГУ Марат Сафиулин предупредил, что после завершения срока договора деньги обычно переводятся на расчетный счет.

Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

Если условия обслуживания не подразумевают автоматического продления, начисление процентов прекращается, а финансовая организация может ввести комиссию за ведение счета.

Риски потери капитала на "зависших" счетах

Когда срок депозита истекает, клиент часто теряет контроль над доходностью своих накоплений. Поскольку рыночная конъюнктура меняется, сбережения могут перестать приносить реальный доход, а инфляция начнет постепенно уменьшать покупательную способность остатка.

Изменение тарифной политики банка — стандартная процедура, которая позволяет списывать средства за обслуживание неактивных счетов.

Мировая практика показывает, что при длительном отсутствии операций остатки на счетах могут полностью обнулиться из-за постепенного начисления комиссионных платежей. В российских реалиях банки обязаны обеспечивать защиту капитала и сохранность средств в течение как минимум трех лет. Однако при более долгом периоде невостребованности процедура возврата существенно усложняется.

"С деньгами ничего не произойдет, срок вклада истечет. После определенного момента, если в договоре не указано, что он пролонгируется, вклад будет зачислен на расчетный счет. По нему не будут начисляться проценты, через какой-то период времени со вкладом действительно могут произойти разные метаморфозы. Может измениться тарифная политика банка и за то, что ваши деньги лежат на счете, может взиматься какая-то комиссия", — объяснил Марат Сафиулин.

Юридические сложности и восстановление прав

Если вкладчик перестает выходить на связь, банк получает основания рассматривать активы как невостребованное имущество.

Как сообщает MoneyTimes, в таких случаях восстановление доступа к деньгам нередко требует судебного вмешательства и предоставления оригиналов договоров.

Сафиулин уточнил, что банк обязан беречь чужие деньги, так как они ему не принадлежат, но активность владельца критически важна для юридической чистоты процесса.

"Забытые депозиты становятся "спящими", и банк вправе менять условия их содержания в одностороннем порядке, если это закреплено в общих правилах обслуживания. Чтобы не потерять накопления, стоит использовать методы финансового планирования и фиксировать даты окончания всех договоров", — отметила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Важно учитывать, что даже небольшие остатки влияют на общую финансовую историю и налоговую отчетность.

Сегодня банки внедряют жесткую модель контроля активов, что требует от граждан повышенной бдительности при управлении личными финансами. Своевременное закрытие или переоформление вкладов избавляет от необходимости доказывать свои права на имущество в будущем.

Ответы на популярные вопросы о забытых вкладах

Что происходит с деньгами сразу после окончания срока вклада?

Средства переводятся на счет до востребования или обычный расчетный счет, где проценты либо минимальны (0,01%), либо вовсе не начисляются, если не сработала автоматическая пролонгация.

Может ли банк забрать деньги себе, если я о них забыл?

Нет, деньги остаются собственностью клиента, но банк может списывать их часть в виде комиссий за обслуживание неактивного счета, если это предусмотрено договором.

Как долго банк обязан хранить невостребованный вклад?

В России банки хранят средства бессрочно, но по истечении срока исковой давности (три года) и при отсутствии связи с клиентом процедура их получения может потребовать обращения в суд.

Какие документы нужны для возврата забытых средств?

Для восстановления прав потребуется паспорт и желательно оригинал договора банковского вклада; в случае смерти владельца — свидетельство о праве на наследство.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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