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Красивые цифры оказались ловушкой: работодатели запустили опасный механизм привлечения кадров

Экономика

Работодатели стали чаще использовать маркетинговые уловки при публикации вакансий для искусственного завышения интереса к предложениям.

Пустой кошелек
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Пустой кошелек

Как рассказала бизнес-тренер Юлия Левина, компании сознательно завышают ожидаемые доходы в объявлениях, чтобы увеличить поток соискателей. Такие манипуляции практически граничат с обманом, поскольку реальные выплаты на руки оказываются значительно ниже заявленных сумм.

Депутат Госдумы Каплан Панеш уже предложил ввести административное наказание за размещение недостоверных сведений о заработке. Парламентарий считает подобные действия не элементом активных продаж, а формой мошенничества. Сегодняшний дефицит кадров заставляет нанимателей идти на риск, скрывая реальные условия за красивыми цифрами.

Механизмы манипуляции в вакансиях

Один из популярных способов завысить привлекательность места — указание суммы до вычета налогов. В итоге кандидат видит цифру, которая на 13% превышает его реальный будущий доход.

Нередко в основной оклад включают все теоретически возможные бонусы и премии, которые выплачиваются лишь при выполнении исключительных показателей, недостижимых для большинства сотрудников. Обман вскрывается уже на этапе финального собеседования, когда соискатель потратил время на тесты и отборы.

"Все это какой-то вид мошенничества. Указывают зарплату не ту, что получает сотрудник на руки, а с учетом всех параметров, сразу как бы другая стоимость. Потом приходит кандидат, они говорят: "Ну да, это же мы гроссом указывали, а нетом вы получите минус тринадцать процентов от этого", — объяснила Юлия Левина.

Другой прием заключается в публикации широкого зарплатного диапазона, где верхняя граница включает годовые премии, распределенные по месяцам. Как отмечает NewsInfo.Ru, такая "вилка" дезориентирует людей, заставляя их верить в высокий стабильный доход.

На практике соискатель получает минимальный порог без гарантий получения бонусов, что подчеркивает необходимость внимательно изучать правила выплат в трудовом договоре.

"Подобные действия работодателей подрывают доверие к рынку труда и создают почву для трудовых споров еще до начала работы. Кандидатам следует требовать фиксации структуры дохода в письменных офферах, чтобы избежать юридической беззащитности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Роль регуляторов и защита прав соискателей

Левина полагает, что навести порядок в сфере найма могла бы трудовая инспекция через механизм оперативной обработки жалоб. Если компании начнут штрафовать за недостоверную информацию, им станет выгоднее сразу разделять в объявлениях гарантированный оклад и переменную часть. Прозрачность на ранних этапах позволит сделать отбор резюме более эффективным и честным для обеих сторон диалога.

Безответственное отношение к цифрам часто ведет к тому, что работники соглашаются на сомнительные условия, попадая в ловушку теневой занятости.

Эксперты сходятся во мнении, что честные трудовые отношения должны начинаться с первой строчки объявления. Пока за введение в заблуждение нет реальной ответственности, кандидатам остается полагаться лишь на критическое мышление при анализе финансовых обещаний.

Ответы на популярные вопросы о манипуляциях с зарплатой

Что значит зарплата "гросс" и "нет" в вакансии?

"Гросс" — это сумма до вычета подоходного налога (13%), а "нет" — реальные деньги, которые сотрудник получает на банковскую карту или в кассе.

Как проверить, реальна ли указанная в объявлении сумма?

Рекомендуется изучить средние показатели по отрасли и конкретному региону, а на собеседовании прямо уточнить размер фиксированного оклада без учета премий.

Законно ли указывать премию как часть зарплаты в объявлении?

Действующее законодательство не запрещает указывать совокупный доход, однако эксперты настаивают на необходимости детализации выплат для исключения обмана.

Куда жаловаться на ложную информацию в вакансии?

В настоящий момент можно оставить жалобу модераторам профильных сайтов по поиску работы, а в случае нарушения условий уже при трудоустройстве — в Роструд.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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