Заграничный онлайн-шопинг для россиян не будет прежним: Минфин закручивает гайки

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Экономика

Российский рынок электронной коммерции готовится к смене правил игры. Регулятор намерен ликвидировать налоговые дыры, через которые зарубежные товары попадали к отечественному потребителю без уплаты налогов. Статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в рамках ПМЭФ представил архитектуру новой системы: импорт через маркетплейсы разделят на два ценовых эшелона, каждый из которых лишится прежних преференций.

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Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Логика регулятора: налоги на дешевое и дорогое

Минфин выстраивает жесткий заградительный контур. Товары стоимостью до 200 евро теперь будут облагаться НДС. Для позиций свыше этого порога предусмотрена двойная нагрузка: к налогу добавят ввозную пошлину. Это решение направлено на выравнивание условий для внутренних производителей, которые ранее проигрывали в конкуренции из-за трансграничных льгот. Финансовый суверенитет требует единых правил для всех участников оборота.

"Мы наблюдаем перегрев в сегменте бесконтрольного импорта. Введение НДС на малые чеки — это не просто наполнение российской казны, это инструмент рыночной дисциплины. Без него локальный бизнес находится в заведомо проигрышном положении", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Влияние на потребительский рынок и цены

Потребитель, привыкший к низким ценам на зарубежных площадках, столкнется с коррекцией чека. Минфин считает это плата за устойчивость системы. Технократический подход предполагает, что прозрачность администрирования важнее краткосрочного демпинга. Ранее власти уже предпринимали схожие шаги, когда обсуждалась стоимость ноутбуков и смартфонов в контексте новых сборов.

Категория товара Налоговая нагрузка
До 200 евро Введение НДС (без пошлин)
Свыше 200 евро НДС + Ввозная пошлина

Цифровой контроль и прозрачность поставок

Администрирование новых сборов ляжет на плечи цифровых платформ. Технологический стек российских маркетплейсов позволяет реализовать это в автоматическом режиме. Это искоренит серые схемы дробления заказов. Инвестиции в программные методы распределения и учета потоков — единственный путь к эффективному госуправлению.

"Корпоративный сектор должен осознать: налоговая служба научилась видеть транзакции насквозь. Оптимизация за счет 'брешей' в законе больше не работает", — объяснила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Пока граждане пересматривают свои личные финансы и стратегии накопления, государство планомерно закрывает каналы утечки капитала. Текущая макроэкономическая ситуация не терпит двойных стандартов. Если товар ввозится для потребления внутри страны, он должен участвовать в формировании её бюджета. Это жесткое, но рациональное правило современного рынка.

Ответы на популярные вопросы об импорте через маркетплейсы

Как изменится цена на товары дешевле 200 евро?

Стоимость вырастет пропорционально ставке НДС (обычно 20%), так как налог будет заложен в конечную цену продавца на платформе.

Нужно ли будет самому заполнять декларацию на почте?

Нет, маркетплейсы выступят налоговыми агентами. Оплата всех сборов будет происходить в момент оформления заказа в приложении.

Пострадают ли поставки из дружественных стран?

Правила едины для всех трансграничных отправлений из стран, не входящих в ЕАЭС. Это стандартная мировая практика защиты внутреннего рынка.

Когда новые правила вступят в силу?

Точные сроки зависят от скорости принятия нормативных актов, однако Минфин настроен на оперативное внедрение системы до конца текущего финансового года.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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