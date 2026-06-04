Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит пускать всех за руль: новые правила лишат новичков доступа к мощным машинам
Огород без каши после дождя: 5 дешевых способов сделать идеальные дорожки на даче
Всего 30 минут — и огурцы как из ресторана: секрет битой засолки удивит хозяек
Анализы на ВИЧ при тревоге: врачи не понимают, зачем Минздрав изменил стандарты лечения
Вместо талончика — мессенджер: как смартфон станет главным инструментом медика
Инвесторы больше не верят в котлованы: новая реальность привел к смене лидера на рынке жилья
Конец эры неуправляемых авто: почему после 2026 года многие машины станут вне закона
Скептик, который прозрел: почему ученый, разоблачавший НЛО, предал правительство США
АвтоВАЗ подглядывает: посетителей шоурумов заставили невольно выдать важный секрет

Жизнь после карьеры обходится дорого: требования россиян к пенсионным накоплениям удивили аналитиков

Экономика

Российские граждане пересматривают стандарты благополучия при выходе на заслуженный отдых. Актуальные данные платформенных исследований указывают на разрыв между желаемой траекторией потребления и темпами формирования личного капитала. Институциональная стабильность требует от владельцев активов более раннего планирования долгосрочных накоплений.

Пожилая женщина за столом с деньгами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилая женщина за столом с деньгами

Запросы граждан к уровню дохода

Средние ожидания россиян по ежемесячным расходам на пенсии достигли 56,2 тысячи рублей, следует из результатов опроса "СберНПФ". Обеспечение комфортного уровня жизни требует накопления капитала в 5,7 млн рублей. Запросы существенно разнятся в региональном разрезе. Жители Уфы лидируют с планкой в 76,8 тысячи рублей. Саратовская и Оренбургская области замыкают тройку с показателями 69,5 и 67,2 тысячи рублей.

Профильные специалисты анализируют структуру капитала в разных точках страны. Требования к объему сбережений часто зависят от локальной стоимости потребительской корзины и долгосрочных ожиданий по инфляции. При этом доходность вкладов и иных инструментов сохранения средств напрямую влияет на скорость достижения целевых значений.

Регион Необходимый капитал (млн руб.)
Новосибирск 9,1
Киров 8,8
Омск 8,6

"Накопления в 5-9 миллионов рублей — это серьезная нагрузка. Чтобы собрать такую сумму без стресса, нужно начинать откладывать минимум 15-20% дохода с первой зарплаты. Использование налоговых льгот и консервативных инвестиционных инструментов здесь критически важно", — отметил финансовый консультант Илья Кравцов.

Почему поздний старт снижает потенциал капитала

Статистика указывает на системный сбой в стратегии накоплений. Лишь 18-19% респондентов формируют резервы до достижения сорокалетнего возраста. Короткий инвестиционный горизонт вынуждает граждан увеличивать объем ежемесячных взносов для компенсации упущенного времени. Активность в Саратове, Красноярске и Астрахани выделяется на общероссийском фоне — там доля граждан, прицельно создающих пенсионные фонды, достигает четверти и более.

"Граждане недооценивают эффект сложного процента. Инвестирование в 30 лет требует кратно меньших усилий, чем попытка сформировать капитал после 45. Наш анализ показывает: ранний старт — единственный способ нивелировать рыночные риски", — резюмировал макроэкономист Артём Логинов.

Масштабные проактивные выплаты дополняют систему, однако ответственность за основной капитал остается на стороне домохозяйств. Эксперты финансового сектора призывают менять установки, переходя от пассивного ожидания к модели личного участия в долгосрочном планировании благосостояния.

"Рынок труда меняется. Если наниматель не предлагает корпоративные программы софинансирования, сотрудник должен сам брать контроль над будущим. Игнорирование данных о средней стоимости жизни приведет к резкому падению качества потребления после окончания карьеры", — предупредила экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных накоплениях

Какой возраст оптимален для запуска пенсионного плана?

Финансовая дисциплина показывает лучший результат при начале накоплений в возрасте 25-30 лет. Это позволяет эффективно использовать время для капитализации активов.

Почему жители разных городов называют столь разные суммы?

Разница обусловлена региональной спецификой цен, стоимостью недвижимости и привычками потребления, сложившимися в конкретной экономической среде.

Можно ли накопить на старость только через банковские вклады?

Депозиты обеспечивают сохранность средств, но для формирования долгосрочного капитала рекомендуется диверсифицированный портфель с учетом инфляционных ожиданий.

Что делать, если копить начали после 40 лет?

Необходимо пересмотреть инвестиционную стратегию в сторону более агрессивных инструментов, если позволяет риск-профиль, либо увеличить процент ежемесячных отчислений от текущего дохода.

Читайте также

Экспертная проверка: финансовый консультант Илья Кравцов, макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Туризм
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии

Ситуация с инфраструктурой на популярном направлении приобрела неожиданный характер, заставив владельцев гостиниц внедрять нестандартные меры поддержки отдыхающих.

Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Последние материалы
Жизнь после карьеры обходится дорого: требования россиян к пенсионным накоплениям удивили аналитиков
Анализы на ВИЧ при тревоге: врачи не понимают, зачем Минздрав изменил стандарты лечения
Вместо талончика — мессенджер: как смартфон станет главным инструментом медика
Инвесторы больше не верят в котлованы: новая реальность привел к смене лидера на рынке жилья
Конец эры неуправляемых авто: почему после 2026 года многие машины станут вне закона
Скептик, который прозрел: почему ученый, разоблачавший НЛО, предал правительство США
АвтоВАЗ подглядывает: посетителей шоурумов заставили невольно выдать важный секрет
Ежедневный полив — это хорошо? Только не для томатов: готовьтесь к пятнам и трещинам на плодах
В арсенале кота тридцать слов, но "кис-кис" среди них нет: как договориться с пушистым другом
Это неправильные инопланетяне: NASA предупредило о системной ошибке при поиске внеземной жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.