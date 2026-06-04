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Приложение банка можно не открывать: россияне смогут оплачивать покупки через мессенджер "Макс"

Экономика

Российские пользователи получат встроенный в мессенджер платежный сервис. Интеграция НСПК и платформы "Макс" отменяет необходимость физических носителей в магазинах. Бесконтактные транзакции станут базовым сценарием для миллионов клиентов.

оплата смартфоном
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
оплата смартфоном

Технология платежей в мессенджере

НСПК адаптирует свои сервисы под архитектуру платформы "Макс". Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин. Разработчики внедряют мини-приложение для проведения оплат через проактивные платежные сценарии. Основная задача — перенос функционала классического банковского приложения в среду мессенджера. Пользователь сможет выбирать удобный формат транзакции, включая сканирование QR-кодов или использование биометрических данных.

"Интеграция финансовых модулей в экосистемы мессенджеров — это закономерная эволюция платежного ландшафта, требующая безупречного комплаенса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по AML и финмониторингу Михаил Фролов.

Безопасность и скидки

Сервис обеспечит автоматическую идентификацию прав на льготы. Проект "Моя карта "Мир" позволит применить скидку непосредственно в момент сканирования кода на кассе. Система самостоятельно сверит статус пользователя и скорректирует итоговую сумму списания. Это снимает нагрузку с ритейла по проверке документов.

Параметр Функционал
Способы оплаты QR-коды, биометрия
Интеграция СБП, Центр безопасности "Макс"

Защита активов пользователей базируется на протоколах безопасности НСПК. Риски компрометации данных минимизируются за счет использования современных биометрических стандартов. Привязка счета к лицу пользователя исключает возможность несанкционированного доступа третьими лицами.

"Для конечного потребителя ключевым фактором остается скорость, тогда как для регулятора приоритетом является устойчивость системы к хакерским атакам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по банковской безопасности Андрей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о биометрии и СБП

Зачем привязывать биометрию к мессенджеру?

Это исключает необходимость носить физические карты. Оплата подтверждается сканированием лица, что ускоряет процесс на кассе.

Кто обеспечивает сохранность платежных данных?

Операции защищены протоколами НСПК совместно с Центром безопасности платформы "Макс".

Как работает автоматическое распознавание льгот?

При сканировании QR-кода система сверяет данные пользователя из реестров и автоматически применяет скидки до совершения платежа.

Можно ли отменить привязку счета?

Управление привязанными счетами будет доступно в настройках профиля внутри сервиса с возможностью немедленного аннулирования прав доступа.

"Технологический стек НСПК позволяет масштабировать такие решения без ущерба для качества транзакционного трафика", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

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Экспертная проверка: Михаил Фролов, специалист по AML/KYC; Андрей Мельников, специалист по противодействию банковскому мошенничеству; Артём Логинов, макроэкономист.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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