Формула финансовой свободы: одна привычка, которая сделает вас богаче 90% людей к старости

Эффект сложного процента позволяет сформировать капитал даже при минимальных ежемесячных вложениях, если начинать копить в возрасте 20–25 лет, пояснила генеральный директор компании "Организация личных финансов", финансовый консультант Алена Никитина. В интервью Pravda.Ru эксперт отметила, что ранний старт избавляет от необходимости откладывать половину дохода в зрелом возрасте.

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По словам эксперта, идеальным временем для формирования финансового резерва является начало трудовой деятельности. Даже небольшие суммы, такие как 50 или 100 рублей в месяц, на длительном горизонте планирования могут превратиться в существенный капитал. Такая финансовая стратегия позволяет без серьезного давления на бюджет формировать сбережения.

"В идеале начинать копить как можно раньше — лучше всего в 20–25 лет. Как только начинается рабочая жизнь, можно откладывать совсем небольшие суммы — хоть 50, хоть 100 рублей в месяц. Благодаря эффекту сложных процентов и длительному сроку даже такие маленькие вложения со временем могут значительно вырасти. В дальнейшем, когда доход вырастет, можно переходить к откладыванию 5–10% от заработка — это будет уже более серьезный шаг, но все еще не обременительный для бюджета", — сказала Никитина.

При этом специалисты подчеркивают, что даже небольшие накопления создают необходимую подушку безопасности в условиях волатильности экономики. В качестве наиболее безопасных инструментов для российских вкладчиков специалист выделила связку из банковских депозитов и недвижимости. По ее словам, переходить к более рискованным активам, таким как акции или криптовалюта, стоит только после создания "тихой гавани".

"Суммы, которые ниже стоимости недвижимости (даже в небольшом городе), лучше хранить в банке на депозите. Вообще, финансовый резерв и часть денег всегда стоит держать на депозите. Когда же сумма становится достаточно большой — например, составляет 40–50% от стоимости жилья — можно приобрести квартиру на вторичном рынке, сдавать ее в аренду и покрывать ипотеку за счет арендных платежей, доплачивая лишь немного", — пояснила эксперт.

Такой подход позволяет сформировать стабильный пассивный доход. Капитализация активов происходит быстрее, если инвестор не прекращает пополнять счета даже при наличии регулярных процентов. Важно понимать, что управление бюджетом должно стать привычкой, не зависящей от внешних кризисов. Кредитная нагрузка также требует контроля, так как часто зависимость от займов поглощает средства, которые могли бы работать на будущую пенсию.

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