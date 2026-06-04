Оставили мошенников с носом: уже свыше 30 миллионов россиян активировали самозапрет на кредит

Российские ведомства внедряют инструменты, ограничивающие влияние киберпреступников на активы граждан. На площадке ПМЭФ-2026 вице-премьер Дмитрий Григоренко озвучил масштабные статистические показатели по программам самозащиты населения. Институциональное регулирование цифровых рисков переходит в стадию повсеместного применения технологий блокировки.
Государственные платформы аккумулируют значительный объем трафика пользователей, стремящихся минимизировать операционные риски. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что 30 миллионов россиян реализовали возможность самозапрета на кредитование. Аналогичный фильтр для оформления сим-карт активировали свыше 1,8 миллиона человек. Инструментарий проактивного управления данными на портале "Госуслуги" стал стандартом цифровой гигиены. Функционал "Защита от мошенников", запущенный в мае прошлого года, обслужил уже порядка 4 миллионов запросов.
|Категория запрета
|Количество пользователей
|Кредитные обязательства
|30 млн
|Договоры с операторами связи
|1,8 млн
Данные параметры отражают переход от хаотичных попыток противодействия к системному администрированию угроз. Упреждающее ограничение доступа к финансовым интерфейсам купирует попытки социальной инженерии на начальном этапе.
"Блокировка на уровне провайдера — это наиболее технически надежный способ купирования атаки. Преступники часто используют украденные документы для оформления контрактов, но автоматический отказ в системе обнуляет смысл подобных действий", — объяснил специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.
Первый законодательный пакет 2025 года, включивший около 30 инициатив, заложил фундамент борьбы с киберпреступностью. Правительство планирует масштабировать периметр защиты. Ожидается внедрение функции запрета на входящие вызовы из-за рубежа. Инициатива призвана исключить возможность контакта граждан с операторами колл-центров, расположенных в юрисдикциях с высокой концентрацией мошеннической активности. Подобные технологические барьеры становятся неотъемлемым атрибутом национальной инфраструктуры.
"Масштабирование запрета на звонки — это логичное развитие системы безопасности. Мы должны создать "чистый контур" связи, отсекающий подозрительные каналы передачи данных", — констатировал специалист по банковскому комплаенсу Михаил Фролов.
Пользователям сервисов рекомендуется регулярно проверять актуальность установленных настроек в личном кабинете. Обновление векторов безопасности напрямую коррелирует с защищенностью личных данных.
Активация происходит в режиме реального времени после внесения изменений в настройки на портале "Госуслуги" или в мобильном приложении банка.
Самозапрет ограничивает возможность заключения новых договоров и выдачу займов, не затрагивая действующие обязательства.
Инструмент носит гибкий характер: пользователь в любое время может отозвать запрет в настройках системы.
Все сервисы самозащиты на государственных платформах предоставляются пользователям на безвозмездной основе.
"Статистика ПМЭФ доказывает, что граждане готовы менять поведение для безопасности своих средств. Главное — отсутствие бюрократических проволочек при активации опций", — отметил аналитик рынка Артём Логинов.
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