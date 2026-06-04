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Оставили мошенников с носом: уже свыше 30 миллионов россиян активировали самозапрет на кредит

Экономика

Российские ведомства внедряют инструменты, ограничивающие влияние киберпреступников на активы граждан. На площадке ПМЭФ-2026 вице-премьер Дмитрий Григоренко озвучил масштабные статистические показатели по программам самозащиты населения. Институциональное регулирование цифровых рисков переходит в стадию повсеместного применения технологий блокировки.

Кредитка
Фото: pixabay.com by Tumisu is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Кредитка

Масштабы защиты: цифры и факты

Государственные платформы аккумулируют значительный объем трафика пользователей, стремящихся минимизировать операционные риски. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что 30 миллионов россиян реализовали возможность самозапрета на кредитование. Аналогичный фильтр для оформления сим-карт активировали свыше 1,8 миллиона человек. Инструментарий проактивного управления данными на портале "Госуслуги" стал стандартом цифровой гигиены. Функционал "Защита от мошенников", запущенный в мае прошлого года, обслужил уже порядка 4 миллионов запросов.

Категория запрета Количество пользователей
Кредитные обязательства 30 млн
Договоры с операторами связи 1,8 млн

Данные параметры отражают переход от хаотичных попыток противодействия к системному администрированию угроз. Упреждающее ограничение доступа к финансовым интерфейсам купирует попытки социальной инженерии на начальном этапе.

"Блокировка на уровне провайдера — это наиболее технически надежный способ купирования атаки. Преступники часто используют украденные документы для оформления контрактов, но автоматический отказ в системе обнуляет смысл подобных действий", — объяснил специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников

Расширение мер безопасности

Первый законодательный пакет 2025 года, включивший около 30 инициатив, заложил фундамент борьбы с киберпреступностью. Правительство планирует масштабировать периметр защиты. Ожидается внедрение функции запрета на входящие вызовы из-за рубежа. Инициатива призвана исключить возможность контакта граждан с операторами колл-центров, расположенных в юрисдикциях с высокой концентрацией мошеннической активности. Подобные технологические барьеры становятся неотъемлемым атрибутом национальной инфраструктуры.

"Масштабирование запрета на звонки — это логичное развитие системы безопасности. Мы должны создать "чистый контур" связи, отсекающий подозрительные каналы передачи данных", — констатировал специалист по банковскому комплаенсу Михаил Фролов.

Пользователям сервисов рекомендуется регулярно проверять актуальность установленных настроек в личном кабинете. Обновление векторов безопасности напрямую коррелирует с защищенностью личных данных.

Ответы на популярные вопросы о защите от мошенников

Как быстро активируется самозапрет на кредиты?

Активация происходит в режиме реального времени после внесения изменений в настройки на портале "Госуслуги" или в мобильном приложении банка.

Распространяется ли запрет на уже открытые кредиты?

Самозапрет ограничивает возможность заключения новых договоров и выдачу займов, не затрагивая действующие обязательства.

Можно ли снять ограничение, если потребовались деньги?

Инструмент носит гибкий характер: пользователь в любое время может отозвать запрет в настройках системы.

Есть ли плата за активацию данных функций?

Все сервисы самозащиты на государственных платформах предоставляются пользователям на безвозмездной основе.

"Статистика ПМЭФ доказывает, что граждане готовы менять поведение для безопасности своих средств. Главное — отсутствие бюрократических проволочек при активации опций", — отметил аналитик рынка Артём Логинов.

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Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, специалист по банковскому комплаенсу Михаил Фролов, аналитик рынка Артём Логинов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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