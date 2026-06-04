Ставки по вкладам пошли вниз: стало известно, когда сбережения перестанут приносить реальный доход

Границей доходности банковских вкладов для россиян является текущий уровень инфляции, который на сегодняшний день составляет 5,6%. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал Игорь Николаев, экономист, доктор экономических наук и главный научный сотрудник Института экономики РАН.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

Ранее Центробанк сообщил, что доходность сбережений заметно снижается: максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших российских банках впервые опустилась ниже 13%. Аналитики отмечают, что текущие изменения в политике регулятора заставляют граждан искать иные способы защиты накоплений. При этом эксперты предостерегают, что привычные инструменты контроля активов могут стать менее предсказуемыми для рядового вкладчика.

По словам Николаева, сценарий, при котором от банковских вкладов как от финансового инструмента стоит полностью отказаться, практически невозможен, так как доход по ним сохраняется при любых обстоятельствах. Для адекватной оценки своих активов вкладчикам следует ориентироваться на официальный показатель роста цен.

"Полного отказа от размещения денег на вкладах, я думаю, никогда не будет. Какой-то минимальный процент всегда сохранится. Здесь все просто: нужно смотреть на уровень годовой инфляции и сопоставлять с ним ставку по вкладам. Сейчас годовая инфляция опустилась до 5,6 процента. Это и есть ориентир на сегодняшний день", — отметил экономист.

Эксперт добавил, что текущая официальная отчетность остается единственным доступным ориентиром для оценки реальной стоимости денег. Несмотря на то что ставки по депозитам начали свое снижение, они по-прежнему удерживаются значительно выше уровня инфляции, что обеспечивает определенный резерв доходности для граждан.

На фоне текущих рыночных процессов специалисты призывают внимательнее подходить к выбору стратегий, так как банковский сектор пересмотрел условия начисления процентов по гибким продуктам. Кроме того, сложившийся финансовый ландшафт требует от граждан учитывать, как ситуация с ценами на услуги влияет на планирование семейного бюджета. В условиях волатильности рынка важно понимать текущие причины коррекции ставок, чтобы не потерять накопления.

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