Финансовые амбиции Минфина под вопросом: реальное состояние российской казны обнажило скрытые угрозы

Перспективы полного погашения внешнего государственного долга России вызывают серьезные вопросы на фоне стремительного роста дефицита бюджета. О текущем состоянии финансовой системы и рисках для национальной экономики Pravda.Ru рассказал председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова, доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российский рубль

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в ближайшем будущем намерена полностью погасить государственный внешний долг. Подобные инициативы в экспертной среде часто связывают с курсом на достижение финансового суверенитета.

Однако Катасонов отмечает, что объективная реальность не всегда совпадает с официальными прогнозами. По его словам, увеличение долговой нагрузки в текущих условиях неизбежно сказывается на макроэкономических показателях. О том, насколько бюджетная дыра регионов растет, эксперты предупреждали еще весной.

"Прямо на глазах растет дефицит бюджета. За четыре месяца текущего года он уже более чем в полтора раза превысил показатель, запланированный на весь год. Эксперты экстраполируют: если так продолжится, по итогам года дефицит может достичь 10 трлн рублей. А дефицит бюджета — это и есть государственный долг", — пояснил он.

Экономист подчеркнул, что сегодня большая часть обязательств государства размещена на внутреннем рынке, поэтому даже при частичном погашении внешних бумаг ситуация внутри страны остается напряженной. Рост государственного долга способствует разгону инфляции, что, в свою очередь, заставляет руководство ЦБ придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Инструменты борьбы с инфляцией уже начинают оказывать давление на реальный сектор, и ситуация с топливом и услугами наглядно показывает, как меняются подходы к планированию расходов.

"Увеличение государственного долга ведет к инфляции. А инфляция, в свою очередь, не позволит главе Центробанка Эльвире Набиуллиной снижать ключевую ставку — наоборот, ее придется повышать. Таким образом, удавка на экономике России будет только затягиваться. Власти часто акцентируют внимание на второстепенных вопросах, уходя от обсуждения глобальных проблем, от которых зависит будущее российской экономики и страны в целом", — добавил Катасонов.

Аналитики отмечают, что текущие вызовы требуют комплексного подхода к управлению ресурсами. В частности, сильный рубль может стать угрозой, если бюджетный дефицит продолжит увеличиваться. При этом любые изменения политики регулятора отражаются на доступности кредитных средств для бизнеса, что делает дискуссию о том, как ключевая ставка ЦБ РФ может измениться, критически важной.

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