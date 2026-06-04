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Министр Силуанов заявил о достижении Россией полного финансового суверенитета

Экономика » Финансы

Россия перевела свои финансовые механизмы в режим полной автономности. Теперь страна не зависит от внешних кредиторов или западных платежных систем. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ММЭФ) министр финансов Антон Силуанов 

Антон Силуанов
Фото: Минфин РФ is licensed under public domain
Антон Силуанов

Этот переход стал ответом на глобальную перестройку мира, где старые правила игры больше не работают. Разберемся, как работает внутренняя кредитная машина и какие инструменты заменили привычные западные платформы.

Финансовый иммунитет: жизнь без МВФ

Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме констатировал достижение абсолютного суверенитета. Это означает, что Россия больше не ждет одобрения от третьих стран для получения средств. В то время как многие государства остаются в заложниках у Международного валютного фонда или Всемирного банка, РФ полностью вышла из этой зависимости.

"Несмотря на все трудности, о которых мы говорили, и несмотря на то, что глобальный мир действительно меняется, я считаю, что с финансовой точки зрения мы достигли абсолютно суверенной позиции", — заявил Силуанов.

Главный показатель здесь — внешний долг. Он упал до 10%, и власти планируют обнулить его в ближайшее время. Теперь страна не просто не просит взаймы, а сама выступает кредитором для других государств.

"Когда страна перестает зависеть от внешних займов, она получает возможность управлять бюджетом без оглядки на требования международных структур. Это жесткий фильтр: либо ты строишь свою систему, либо работаешь по чужой указке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Внутренний контур: кто дает деньги

Россия кредитуется внутри себя. Минфин закрывает дефицит бюджета через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Эти бумаги скупают отечественные банки, частные инвесторы и пенсионные фонды. Государственные гиганты вроде Газпрома или РЖД перешли на займы в системно значимых банках: Сбере, ВТБ и Газпромбанке.

Параллельно власти меняют валютный состав инструментов. Чтобы уйти от западных рынков, Минфин развивает выпуски облигаций в юанях. Это создает новый финансовый мост с Китаем.

Инструмент Кто обеспечивает ликвидность
ОФЗ Банки, НПФ, частные лица
Корпоративные кредиты Системно значимые банки РФ
Валютные облигации Китайские партнеры (юань)

Такая модель делает систему устойчивой. Даже при резком изменении доходности банков или ставок, внутренний рынок остается под контролем регулятора.

Технологический щит и цифровые активы

Инфраструктура была пересобрана с нуля. На смену SWIFT пришла Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Платежи внутри страны и с партнерами теперь идут через НСПК и Систему быстрых платежей (СБП). Это не просто копии, а независимые платформы.

Бизнес и импортеры нашли лазейки в виде цифровых активов. Токенизированные активы под надзором ЦБ стали реальным способом привлекать инвестиции, обходя санкционные барьеры. Это превращает финансовый сектор в своего рода крепость, где финансовая безопасность обеспечивается технологиями.

Вызов системе: Сможет ли российская инфраструктура выдержать полный переход на цифровой рубль без потери стабильности текущих расчетов в юанях и рублях?

Пока система работает как часы. Россия даже в добывающем секторе показывает рост, что подтверждается данными о золотодобыче, создавая реальное обеспечение для своих финансовых амбиций.

Ответы на популярные вопросы о суверенитете

Что значит «абсолютно суверенная позиция» на практике?

Это отсутствие зависимости от кредитов МВФ и Всемирного банка. Страна сама решает, где брать деньги и под какой процент, не согласовывая это с внешними кураторами.

Зачем выпускать облигации в юанях, если мы суверенны?

Это диверсификация. Чтобы торговля с Китаем и другими странами Востока не зависела от западных валют и их расчетных центров.

Как СПФС заменяет SWIFT?

Она позволяет передавать платежные инструкции между банками. Если SWIFT — это глобальный почтальон, то СПФС — это собственный зашифрованный мессенджер для банков.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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