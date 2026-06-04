Министр Силуанов заявил о достижении Россией полного финансового суверенитета

Россия перевела свои финансовые механизмы в режим полной автономности. Теперь страна не зависит от внешних кредиторов или западных платежных систем. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ММЭФ) министр финансов Антон Силуанов

Фото: Минфин РФ is licensed under public domain Антон Силуанов

Этот переход стал ответом на глобальную перестройку мира, где старые правила игры больше не работают. Разберемся, как работает внутренняя кредитная машина и какие инструменты заменили привычные западные платформы.

Финансовый иммунитет: жизнь без МВФ

Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме констатировал достижение абсолютного суверенитета. Это означает, что Россия больше не ждет одобрения от третьих стран для получения средств. В то время как многие государства остаются в заложниках у Международного валютного фонда или Всемирного банка, РФ полностью вышла из этой зависимости.

"Несмотря на все трудности, о которых мы говорили, и несмотря на то, что глобальный мир действительно меняется, я считаю, что с финансовой точки зрения мы достигли абсолютно суверенной позиции", — заявил Силуанов.

Главный показатель здесь — внешний долг. Он упал до 10%, и власти планируют обнулить его в ближайшее время. Теперь страна не просто не просит взаймы, а сама выступает кредитором для других государств.

"Когда страна перестает зависеть от внешних займов, она получает возможность управлять бюджетом без оглядки на требования международных структур. Это жесткий фильтр: либо ты строишь свою систему, либо работаешь по чужой указке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Внутренний контур: кто дает деньги

Россия кредитуется внутри себя. Минфин закрывает дефицит бюджета через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Эти бумаги скупают отечественные банки, частные инвесторы и пенсионные фонды. Государственные гиганты вроде Газпрома или РЖД перешли на займы в системно значимых банках: Сбере, ВТБ и Газпромбанке.

Параллельно власти меняют валютный состав инструментов. Чтобы уйти от западных рынков, Минфин развивает выпуски облигаций в юанях. Это создает новый финансовый мост с Китаем.

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Такая модель делает систему устойчивой. Даже при резком изменении доходности банков или ставок, внутренний рынок остается под контролем регулятора.

Технологический щит и цифровые активы

Инфраструктура была пересобрана с нуля. На смену SWIFT пришла Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Платежи внутри страны и с партнерами теперь идут через НСПК и Систему быстрых платежей (СБП). Это не просто копии, а независимые платформы.

Бизнес и импортеры нашли лазейки в виде цифровых активов. Токенизированные активы под надзором ЦБ стали реальным способом привлекать инвестиции, обходя санкционные барьеры. Это превращает финансовый сектор в своего рода крепость, где финансовая безопасность обеспечивается технологиями.

Вызов системе: Сможет ли российская инфраструктура выдержать полный переход на цифровой рубль без потери стабильности текущих расчетов в юанях и рублях?

Пока система работает как часы. Россия даже в добывающем секторе показывает рост, что подтверждается данными о золотодобыче, создавая реальное обеспечение для своих финансовых амбиций.

Ответы на популярные вопросы о суверенитете

Что значит «абсолютно суверенная позиция» на практике?

Это отсутствие зависимости от кредитов МВФ и Всемирного банка. Страна сама решает, где брать деньги и под какой процент, не согласовывая это с внешними кураторами.

Зачем выпускать облигации в юанях, если мы суверенны?

Это диверсификация. Чтобы торговля с Китаем и другими странами Востока не зависела от западных валют и их расчетных центров.

Как СПФС заменяет SWIFT?

Она позволяет передавать платежные инструкции между банками. Если SWIFT — это глобальный почтальон, то СПФС — это собственный зашифрованный мессенджер для банков.

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