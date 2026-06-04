Шойгу объяснил на цифрах, почему попытка Армении уйти в ЕС приведёт её к финансовому краху

Экономический суверенитет Армении оказался под угрозой из-за попыток Еревана переориентироваться на европейские структуры. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Фото: commons.wikimedia.org by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сергей Шойгу

По его словам, разрыв связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Россией грозит стране глубоким кризисом, который затронет все слои населения — от промышленников до простых потребителей. Речь идёт о риске обрушения энергетической и продовольственной безопасности.

Энергетическая ловушка и цены на газ

Шойгу считает, что Евросоюз не готов оплачивать счета Армении. Сегодня 84% газа республика получает из России. Чтобы просто компенсировать разницу между льготными российскими ценами и мировыми котировками, потребуется около 1 млрд долларов ежегодно. Брюссель такие траты не одобрит. В итоге бремя расходов ляжет на людей, а стоимость газа может подскочить в 3–4 раза, сказал он..

Шойгу добавил, что поскольку более 40% электричества в стране вырабатывается из газа, подорожание топлива неизбежно ударит по тарифам на электроэнергию. Опыт Молдавии показывает, что за пять лет цены там выросли в 2–2,5 раза. Ситуация с импортом газа в Европу доказывает, что альтернативные источники часто оказываются дороже и нестабильнее российских.

"Попытка сменить надежного поставщика на абстрактные обещания ЕС в энергетике — это путь к гиперинфляции тарифов. Рынок не терпит иллюзий, работают только контракты и физическая инфраструктура", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Крах сельского хозяйства и рынок сбыта

Также Шойгу привёл данные о том, что сельхозсектор Армении завязан на Россию: здесь сбывается более 96% всей продукции. Потеря этого рынка означает ежегодный убыток в 700 млн долларов. Это не просто цифры в отчете, а риск исчезновения десятков тысяч рабочих мест. У Еревана нет ни сертификатов по стандартам ЕС, ни налаженных каналов сбыта в Европе.

Показатель Риск при разрыве с ЕАЭС Рынок сбыта сельхозпродукции Потеря 96% потребителей Прямые финансовые потери Более 700 млн долларов в год Рынок труда Ликвидация тысяч рабочих мест

Обещания властей Армении компенсировать убытки фермерам потребуют колоссальных средств. Вероятно, деньги будут вырезаны из медицины, ЖКХ и социальной сферы. В условиях, когда ставки по вкладам и доступ к капиталу меняются, внутренние резервы страны окажутся пустыми.

Атомная угроза и западные подрядчики

Особую тревогу, по мнению Секретаря Совбеза РФ вызывает состояние Армянской АЭС. Россия помогла перезапустить станцию после кризиса 90-х. Сейчас Ереван ведет переговоры о зарубежном топливе и привлекает западных подрядчиков без согласования. Это прямой путь к потере гарантий безопасности. Ошибка в таких процессах может привести к катастрофе.

Для сравнения: за десять лет в ЕАЭС ВВП Армении вырос почти втрое — с 10,5 млрд до 29 млрд долларов. Только за три года рост составил 40%. Отказ от этой системы ради сомнительных преимуществ выглядит экономическим самоубийством.

Финансовая пропасть: туризм и дотации

По словам Шойгу, снижение турпотока из России может стоить Армении 1,5 млрд долларов. Евросоюз выделяет копейки: 1,5 млн евро на медиа и 2,2 млн на визовую либерализацию. Эти суммы не покроют и доли процента потерь. Подобная разница в масштабах напоминает попытку заклеить пробоину в плотине пластырем.

Секретарь Совбеза России прямо заявил: "Ни расширение связей Армении с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни выход из экономического кризиса, который за этим последует, мы финансировать не будем".

Вопрос о референдуме по членству в ЕАЭС, по его мнению, откладывается Пашиняном до подачи заявки в ЕС. Скорее всего, власти просто боятся воли народа. Если население выступит против разрыва с Россией, разговор с европейскими спонсорами станет крайне неприятным.

Ответы на популярные вопросы о выходе из ЕАЭС

Почему ЕС не может заменить Россию в качестве торгового партнера?

У Армении нет сертификации товаров по европейским стандартам. Создание новой логистики и поиск рынков сбыта займут годы, в течение которых экономика будет терять сотни миллионов долларов.

Что произойдет с ценами на электричество?

Поскольку значительная часть генерации зависит от российского газа, выход из ЕАЭС приведет к резкому удорожанию топлива. Это вызовет цепную реакцию роста тарифов для всех потребителей.

Ключевой вызов: Сможет ли Армения найти альтернативные источники финансирования для социальной сферы, если бюджет будет истощен из-за потери российского рынка и роста цен на энергоносители?

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