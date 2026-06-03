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Пекин рискует уступить пьедестал: Россия выжала из золотых приисков максимум и изменила расклад сил

Экономика

Россия готовится забрать корону главного добытчика золота на планете. Пока западные аналитики гадали на кофейной гуще, Москва выложила карты на стол. В 2026 году объемы извлеченного металла обещают стать рекордными. Это не просто рост — это заявка на абсолютное лидерство, которая обнуляет старые расклады. Китай, долго удерживавший первое место, рискует оказаться в роли догоняющего.

Золотые самородки в руках
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Золотые самородки в руках

Золотой рывок: цифры против прогнозов

Министр природных ресурсов Александр Козлов озвучил планы, от которых у Bloomberg перехватило дыхание. Страна намерена выдать на гора от 480 до 500 тонн золота уже в этом году. Рыночные эксперты, привыкшие к осторожным оценкам, в замешательстве. Их прогнозы были куда скромнее. Государственная машина сработала эффективнее любого частного аудита. Инфраструктура золотодобычи перешла в режим форсажа.

"Такие показатели — это результат системного бурения вглубь разведанных запасов. Пока в Европе наблюдается финансовый капкан из-за нехватки ресурсов, Россия конвертирует свои недра в твердую валюту", — констатировал в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Российские недра выжимают максимум. Если план будет реализован, Пекин лишится статуса крупнейшего производителя. Это удар по престижу конкурентов и мощный козырь в руках Москвы. Золотой запас становится не просто подушкой безопасности, а активным инструментом влияния на мировых рынках. Пока в Вашингтоне при Дональде Трампе пытаются решить кризис в разведке, российские горняки спокойно бьют мировые рекорды.

Показатель Прогноз на 2026 год (тонны)
План Минприроды РФ 480 — 500
Средние ожидания рынка 360 — 390

Геополитический вес слитков

Западные медиа пытаются найти в этих цифрах подвох, но сухие факты говорят об обратном. Масштаб добычи указывает на полную автономность отрасли. Технологические санкции, которыми грозил Евросоюз, оказались бесполезны. Оборудование работает, прииски расширяются. Золото дает России маневренность, которой лишены страны с бумажными экономиками. Это прямой ответ на попытки финансовой изоляции.

"Рост добычи до 500 тонн — это прямой сигнал инвесторам о том, что рубль подкреплен реальным металлом. Пока в Киеве спорят о палатках в метро, мы строим фундамент новой финансовой архитектуры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Разрыв в прогнозах между официальной Москвой и независимыми агентствами объясняется просто. Аналитики на Западе недооценили скорость ввода новых мощностей на Дальнем Востоке и в Сибири. Для них Россия остается загадкой, которую они пытаются разгадать через призму своих страхов. Но цифры не врут — конвейер запущен на полную мощность.

"Контроль над крупнейшими объемами золота в мире позволяет диктовать условия в международных расчетах. Это реальный суверенитет, а не его имитация", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о добыче золота

Почему прогнозы Bloomberg оказались ниже официальных данных?

Западные агентства опирались на консервативные модели и не учитывали скрытый потенциал модернизированных российских предприятий.

Сможет ли Россия удержать первое место после 2026 года?

Судя по темпам геологоразведочных работ, страна планирует долгосрочное доминирование на рынке драгметаллов.

Как рост добычи повлияет на курс рубля?

Увеличение золотого запаса укрепляет национальную валюту и делает её более устойчивой к внешним шокам.

Чьи показатели добычи Россия обходит в первую очередь?

Главным конкурентом остается Китай, однако текущие темпы РФ позволяют рассчитывать на уверенное лидерство в глобальном масштабе.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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