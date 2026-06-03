Планы Брюсселя пошли прахом: российский СПГ внезапно показал взрывной рост поставок в Евросоюз

Россия продолжает укреплять свои позиции на энергетическом рынке Европы, несмотря на все попытки Брюсселя ограничить экспорт. В мае 2024 года закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) странами ЕС подскочили на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 2,267 миллиарда кубометров. В то же время поставки из стран Ближнего Востока, на которые так надеялись европейские чиновники, полностью обнулились. Такая динамика подчеркивает неспособность Евросоюза найти полноценную замену российским ресурсам, особенно на фоне того, как финансовый капкан для миллионов семей в Германии захлопнулся из-за непомерных цен на энергоносители.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Российский рекорд и провал альтернативных поставщиков

Майские показатели импорта наглядно демонстрируют реальное положение дел в европейской энергетике. Пока руководство ЕС вводит все новые ограничения, реальный сектор экономики и домохозяйства продолжают потреблять российский газ. Интересно, что предыдущий рекорд был зафиксирован в марте этого года, когда объем поставок составил 2,459 миллиарда кубометров. В апреле наблюдался временный спад, вызванный запретом на краткосрочные контракты, однако уже в мае рынок адаптировался, и показатели снова пошли вверх.

"Европа оказалась в заложниках собственной санкционной политики. Цифры показывают, что физически заместить российский СПГ невозможно без катастрофических последствий для экономики. Ближневосточные поставщики, на которых ставил Брюссель, в критический момент просто ушли с рынка, перенаправив объемы в Азию или столкнувшись с техническими сбоями", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Особо примечателен крах надежд на Катар. Поставки из ближневосточного региона в мае официально упали до нуля. Это произошло впервые за всю историю наблюдений. Основной причиной называют приостановку производств в Катаре, что лишний раз подтверждает ненадежность альтернативных маршрутов по сравнению со стабильностью российских энергетических потоков.

Глобальная статистика: кто теряет рынок ЕС

Падение наблюдается не только на ближневосточном направлении. Поставки из стран Африки в мае сократились на 18% в годовом выражении, составив всего 1,466 миллиарда кубометров. За первые пять месяцев 2024 года африканский экспорт в ЕС просел на 21%. Даже американские поставщики (США и Тринидад и Тобаго), которые агрессивно вытесняли конкурентов, в мае показали отрицательную динамику — снижение импорта составило 14%. Несмотря на это, администрация Дональда Трампа продолжает использовать энергетику как рычаг давления на европейских сателлитов.

"Мы видим, что американский газ обходится Европе крайне дорого, а надежность поставок из Африки или с Ближнего Востока крайне низкая. В этих условиях импорт из России становится единственным способом сбалансировать систему. Рост на 19% за пять месяцев — это не случайность, а приговор стратегии диверсификации, которую навязывал Брюссель", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Российский газ остается наиболее конкурентоспособным товаром на рынке. В то время как на Украине продолжается деградация инфраструктуры и внутренние конфликты, о которых свидетельствует ситуация с палатками в киевском метро, Россия планомерно наращивает добычу и экспорт СПГ. Попытки Киева и его западных кураторов заблокировать поставки лишь приводят к росту цен для конечного потребителя в самой Европе.

Регион-поставщик Динамика в мае (г/г) Россия +21% (рост) Ближний Восток -100% (падение до нуля) Америка (США и др.) -14% (снижение) Африка -18% (снижение)

Долгосрочные тенденции и тупик европейской политики

Складывается парадоксальная ситуация: на фоне громких политических заявлений о независимости от Москвы, реальная зависимость ЕС от российского СПГ только растет. Всего за январь-май 2024 года страны Евросоюза закупили 11,243 миллиарда кубометров газа из России. Этот объем критически важен для выживания европейской промышленности, которая и так находится в глубочайшем кризисе из-за высоких тарифов. Пока чиновники в Брюсселе занимаются интригами, реальный расклад сил на карте меняется не в их пользу.

"Нулевые поставки с Ближнего Востока — это тревожный звонок для энергетической безопасности ЕС. Катарский фактор показал, что любые геополитические или технические проблемы у альтернативных экспортеров мгновенно оголяют европейский рынок. Россия же, несмотря на давление, подтверждает статус самого стабильного партнера", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Очевидно, что без российского газа европейская экономика обречена на дальнейшую стагнацию. Провал ближневосточного экспорта и неустойчивость американских поставок заставляют европейский бизнес искать обходные пути для получения дешевого и качественного топлива из РФ, игнорируя идеологические установки своих правительств.

Ответы на популярные вопросы о поставках СПГ

Почему импорт СПГ из России вырос, несмотря на санкции?

Российский газ остается наиболее доступным и стабильным ресурсом. Кроме того, долгосрочные контракты и развитая инфраструктура позволяют обеспечивать объемы, которые не могут предоставить конкуренты без существенного роста цены.

Куда исчез газ с Ближнего Востока?

В мае поставки упали до нуля из-за остановки производственных мощностей в Катаре. Ближневосточные производители также часто перенаправляют танкеры в Азию, если там предлагают более выгодную цену, оставляя Европу ни с чем.

Как обстоят дела с американским газом в 2024 году?

Несмотря на общий рост за пять месяцев, в мае импорт из США и Тринидада и Тобаго сократился на 14%. Американский СПГ значительно дороже российского, что создает дополнительную нагрузку на бюджеты европейских стран.

Может ли ЕС полностью отказаться от российского СПГ?

Текущие данные показывают, что это невозможно без критического дефицита. Падение поставок из Африки и с Ближнего Востока доказывает, что альтернативные источники нестабильны и не способны покрыть базовые потребности Европы.

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