Минфин впервые отчитался о сверхдоходах от иранской войны: бюджет получил рычаг для смены курса

Российская государственная казна зафиксировала первый значительный прирост средств за счет скачка цен на нефть, спровоцированного событиями в Иране. Положительная динамика сырьевых доходов позволяет правительству пересмотреть тактику управления валютными резервами и направить дополнительные ресурсы на поддержку нефтеперерабатывающего сектора.

Фото: ru.wikipedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минфин

Сырьевой рывок: цифры и факты

В мае нефтегазовые поступления в бюджет достигли 679 млрд рублей. Эта сумма превысила плановые показатели на 175 млрд рублей. Минфин ожидает, что в июне тенденция сохранится. Прогноз по дополнительным средствам на этот месяц составляет 220,2 млрд рублей. Такая финансовая подушка позволит государству полностью ликвидировать дефицит бюджета к концу текущего года.

Показатель Значение Доходы за май 679 млрд руб. Превышение плана (май) 175 млрд руб. Прогноз доп. доходов (июнь) 220,2 млрд руб.

Рост доходов связан с тем, что экспорт нефти на мировых рынках проходит по более высоким ценам. Это создает условия для стабилизации макроэкономических показателей в период, когда инфляция в России заставляет регуляторов искать дополнительные рычаги влияния.

Золото и валюта: стратегия Минфина

Избыток средств заставил ведомство изменить график закупок. С 5 июня по 6 июля государство потратит 208,2 млрд рублей на покупку золота и иностранной валюты. Среднесуточный объем операций составит 9,9 млрд рублей в эквиваленте. По сути, Минфин аккумулирует прибыль от высокого курса энергоносителей в твердые активы.

"Такие закупки работают как предохранитель. Государство забирает лишнюю ликвидность с рынка, чтобы предотвратить чрезмерное укрепление рубля, которое могло бы ударить по экспортерам", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инвестиции в инфраструктуру

Выигрывают не только государственные счета, но и частный бизнес. Второй месяц подряд субсидии для нефтяных компаний превышают 350 млрд рублей. Эти деньги направляются на ремонт и модернизацию НПЗ. Это особенно актуально для объектов, которые получили повреждения в результате атак беспилотников.

Подобное вливание капитала позволяет отрасли обновлять оборудование и внедрять новые системы безопасности.

Критическая точка: Высокие цены на сырье создают иллюзию стабильности. Однако зависимость бюджета от внешних шоков (как конфликт в Иране) остается высокой. Реальный успех будет зависеть от того, насколько эффективно эти «быстрые деньги» будут конвертированы в технологический суверенитет.

Курс рубля: чего ждать?

Рынок отреагировал на новости укреплением нацвалюты. Доллар на межбанке скорректировался до 73,2 рубля. Аналитики оценивают консенсус-прогноз на июнь в диапазоне 70–76 рублей за доллар и 10,2–11,1 рубля за юань.

Текущая ситуация с нефтью по 100 долларов и сдержанными интервенциями отодвигает ослабление рубля. Разворот курса к отметкам 80–85 рублей ожидается не раньше осени. Это произойдет по мере восстановления импорта и возможного снижения стоимости сырья.

При этом финансовая дисциплина становится жестче. Внедрение новых инструментов контроля доходов, которые делают серые зарплаты рискованными, дополняет общую политику по обелению экономики и усилению контроля на рынке труда.

Ответы на популярные вопросы о доходах бюджета

Почему рост цен на нефть не приводит к резкому падению доллара?

Минфин проводит интервенции. Закупая валюту и золото, государство поддерживает определенный уровень курса, чтобы не допустить шокового укрепления рубля, которое сделало бы российский экспорт неконкурентоспособным.

Куда уходят дополнительные деньги от нефти?

Часть средств направляется в резервные фонды (золото, валюта), часть идет на покрытие дефицита бюджета, а значительные суммы в виде субсидий распределяются между нефтяными компаниями для ремонта заводов.

Когда рубль снова начнет слабеть?

Прогнозы указывают на осень или конец года. Основными триггерами станут восстановление объемов импорта и потенциальный спад цен на энергоносители.

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