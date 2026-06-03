Сенаторы расширили полномочия структур, отвечающих за финансовую безопасность и спецсвязь. Теперь сотрудники Банка России, Сбербанка, "Росинкаса" и "Спецсвязи России" получили законное право нейтрализовать беспилотные аппараты, угрожающие охраняемым объектам и персоналу.
Законодатель предоставил право пресекать полет и перемещение беспилотных аппаратов в охранных зонах. Под контроль попадают воздушные, надводные и подводные платформы, а также любые автоматизированные комплексы. Механизмы нейтрализации включают подавление сигналов управления, воздействие на пульты операторов, повреждение или физическое уничтожение самих аппаратов.
Данные меры направлены на усиление защиты инфраструктуры центрального регулятора, особенно в новых регионах страны. Необходимость шага продиктована участившимися диверсионными актами с применением дронов. Аналогичные права по кибербезопасности и физической защиты теперь закреплены за Сбербанком и "Спецсвязью России".
"Передача силовых функций гражданским структурам — вынужденная мера. Технические средства должны соответствовать текущим угрозам, а не бюрократическим регламентам прошлого", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Артём Логинов.
|Субъект полномочий
|Орган управления процедурой
|Банк России, "Росинкас"
|Совет директоров ЦБ РФ
|Сбербанк
|Правительство РФ
|Спецсвязь России
|Минцифры РФ
Банк России самостоятельно утверждает перечень лиц, уполномоченных принимать решения о ликвидации БПЛА. Остальные структуры действуют по протоколам, согласованным с профильными ведомствами. Право на действие возникает при прямой угрозе нападения. Усиление режима контроля — часть масштабной стратегии по трансформации платежных систем и защите активов.
"Наделение сотрудников банков правом на силовое противодействие диверсиям требует строжайшего внутреннего комплаенса, чтобы избежать правовых коллизий при повреждении имущества третьих лиц", — отметила в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Закон вступает в силу немедленно после официального опубликования. Институциональная стабильность критически важна для экономики в текущих условиях.
"Подобные полномочия — это не право на стрельбу, а право на техническую блокировку спектра. Это стандартизация инструментов защиты для критически важных сегментов финансового рынка", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.
Перечень ответственных лиц утверждается руководством конкретной организации (для ЦБ) или профильным министерством (для Сбера и Спецсвязи).
Полномочия действуют исключительно в отношении охраняемых объектов и зон ответственности указанных организаций.
Подавление частот, блокировка дистанционного управления и физическое повреждение аппарата.
Закон защищает объекты и граждан, находящихся непосредственно на территории охраняемых периметров.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.