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Система безопасности обновляется радикально: спецсвязь и банки официально уполномочены сбивать БПЛА

Экономика

Сенаторы расширили полномочия структур, отвечающих за финансовую безопасность и спецсвязь. Теперь сотрудники Банка России, Сбербанка, "Росинкаса" и "Спецсвязи России" получили законное право нейтрализовать беспилотные аппараты, угрожающие охраняемым объектам и персоналу.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Новые полномочия по защите периметра

Законодатель предоставил право пресекать полет и перемещение беспилотных аппаратов в охранных зонах. Под контроль попадают воздушные, надводные и подводные платформы, а также любые автоматизированные комплексы. Механизмы нейтрализации включают подавление сигналов управления, воздействие на пульты операторов, повреждение или физическое уничтожение самих аппаратов.

Данные меры направлены на усиление защиты инфраструктуры центрального регулятора, особенно в новых регионах страны. Необходимость шага продиктована участившимися диверсионными актами с применением дронов. Аналогичные права по кибербезопасности и физической защиты теперь закреплены за Сбербанком и "Спецсвязью России".

"Передача силовых функций гражданским структурам — вынужденная мера. Технические средства должны соответствовать текущим угрозам, а не бюрократическим регламентам прошлого", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Артём Логинов.

Субъект полномочий Орган управления процедурой
Банк России, "Росинкас" Совет директоров ЦБ РФ
Сбербанк Правительство РФ
Спецсвязь России Минцифры РФ

Регламент и ответственность

Банк России самостоятельно утверждает перечень лиц, уполномоченных принимать решения о ликвидации БПЛА. Остальные структуры действуют по протоколам, согласованным с профильными ведомствами. Право на действие возникает при прямой угрозе нападения. Усиление режима контроля — часть масштабной стратегии по трансформации платежных систем и защите активов.

"Наделение сотрудников банков правом на силовое противодействие диверсиям требует строжайшего внутреннего комплаенса, чтобы избежать правовых коллизий при повреждении имущества третьих лиц", — отметила в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Закон вступает в силу немедленно после официального опубликования. Институциональная стабильность критически важна для экономики в текущих условиях.

"Подобные полномочия — это не право на стрельбу, а право на техническую блокировку спектра. Это стандартизация инструментов защиты для критически важных сегментов финансового рынка", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по госзакупкам Алексей Никитин.

Ответы на популярные вопросы о защите от БПЛА

Кто именно будет принимать решение об уничтожении аппарата?

Перечень ответственных лиц утверждается руководством конкретной организации (для ЦБ) или профильным министерством (для Сбера и Спецсвязи).

Распространяется ли закон на всю территорию страны?

Полномочия действуют исключительно в отношении охраняемых объектов и зон ответственности указанных организаций.

Какие способы нейтрализации разрешены?

Подавление частот, блокировка дистанционного управления и физическое повреждение аппарата.

Действует ли закон для охраны частных лиц?

Закон защищает объекты и граждан, находящихся непосредственно на территории охраняемых периметров.

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Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Артём Логинов, комплаенс-офицер Ксения Руднева, юрист по госзакупкам Алексей Никитин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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