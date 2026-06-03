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Фейковые вакансии становятся нормой: 5 проверенных способов распознать обман до отклика

Экономика

Для создания иллюзии бурного роста бизнеса и проверки зарплатных ожиданий соискателей компании все чаще размещают вакансии-пустышки, рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина. В интервью Pravda.Ru специалист объяснила, как распознать фиктивные предложения о работе и не стать инструментом в маркетинговых играх работодателей.

Собеседование
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собеседование

Ранее сообщалось, что фейковые вакансии и недобросовестные рекрутеры становятся серьезной проблемой для российского рынка труда. Эксперты отмечают, что злоумышленники начали активно использовать нейросети для генерации поддельных объявлений, создания сайтов несуществующих организаций и имитации собеседований с помощью технологий дипфейков.

По словам Булкиной, явление фейкового найма нельзя назвать глобальным, однако оно стабильно присутствует на рынке. Часто это касается массовых позиций с высокой текучкой кадров. В некоторых случаях работодатели годами держат открытыми "вечные вакансии" в надежде случайно встретить топ-специалиста. Однако существуют и более прагматичные цели имитации подбора персонала. В сложившихся условиях многим офисным специалистам приходится бороться за каждое место из-за специфических стратегий крупных игроков бизнеса.

Одной из ключевых причин появления объявлений от несуществующих фирм является скрытое тестирование рынка. Компании создают подставные бренды, чтобы выяснить реальные зарплатные аппетиты кандидатов, не раскрывая при этом собственные бюджеты конкурентам. На фоне таких манипуляций тысячи вакансий оказались фикцией, что существенно осложняет жизнь добросовестным соискателям.

"Если компания хочет создать иллюзию роста и расширения, тогда действительно могут появляться такие вакансии. Соискателю, который ищет новую позицию, стоит внимательно изучать потенциального работодателя, чтобы не попасть в подобную ситуацию", — отметила Булкина.

Эксперт подчеркнула, что соискатель сегодня находится в более выгодном положении, чем работодатель, поскольку информацию о юридическом лице найти гораздо проще, чем подробные данные о человеке. Проверка по ИНН, анализ отзывов бывших сотрудников и мониторинг упоминаний компании в прессе позволяют быстро отсеять сомнительные предложения. Нередко длительный поиск работы в России затягивается именно из-за нежелания кандидатов тратить время на верификацию нанимателя. 

"Соискатель может проверить компанию по ИНН, данным из ЕГРН, изучить публикации в прессе и отзывы бывших и нынешних сотрудников. Если ни того, ни другого, ни третьего найти не удается, то возникает вопрос: зачем вообще откликаться на такую вакансию", — пояснила специалист.

Булкина добавила, что использование фиктивных компаний-прокладок позволяет бизнесу экономить на дорогостоящих исследованиях кадрового рынка. Собрать данные о фонде оплаты труда через серию липовых собеседований оказывается дешевле, чем заказывать аналитику у профильных агентств.

Подобная эксплуатация доверия заставляет кандидатов более настороженно относиться к предложениям, особенно когда речь идет о временной занятости. Чтобы обезопасить себя, важно внимательно изучать правила трудоустройства и не соглашаться на работу без прозрачной юридической истории нанимателя.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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