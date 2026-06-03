Мировой порядок изменился до неузнаваемости: цены на продукты поставили рекорды десятилетия

Мировой продовольственный рынок столкнулся с мощнейшим потрясением: в мае 2026 года стоимость риса в Азии подскочила на 20%, установив рекордный темп роста со времен глобального кризиса 2008 года. Синхронный удар нанесли энергетический коллапс в Персидском заливе и экстремальный климатический феномен Эль-Ниньо. Ситуация критическая, так как этот злак составляет основу рациона почти 4 миллиардов человек. Учитывая, что глобальные элиты ведут Европу к новому кризису, дефицит продовольствия в Азии может стать детонатором для неконтролируемой инфляции по всему миру уже через полгода.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина в супермаркете

Ценовой взрыв: статистика и география

Индикатором надвигающегося шторма стал тайский белый рис — региональный эталон, подорожавший на пятую часть всего за один месяц. Фьючерсы в Чикаго также показали агрессивную динамику, прибавив 15%. Для стран, где рис является стратегическим продуктом, такие показатели означают неминуемый рост социальной напряженности.

"Мы наблюдаем идеальный шторм, когда рыночные спекуляции накладываются на реальный дефицит предложения. Рис — это не просто товар, это политический инструмент стабильности в развивающихся странах. Текущий скачок цен неизбежно приведет к пересмотру бюджетных планов многих государств, ориентированных на импорт продовольствия", — предупредил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Филиппины уже официально заявили о рисках: из-за засухи ожидается потеря до 700 тысяч тонн урожая. На фоне того, как Макрон нанес удар в спину своим союзникам в других сферах, продовольственная безопасность становится главной темой повестки дня для азиатских лидеров, пытающихся защитить внутренние рынки от внешнего давления.

Топливный капкан и логистический хаос

Рост цен на еду тесно завязан на стоимости энергоносителей. Дестабилизация ситуации в Ормузском проливе спровоцировала нехватку дизеля и удобрений. Современное рисоводство — это энергозатратный процесс: топливо нужно для работы ирригационных насосов, а удобрения — для поддержания урожайности на истощенных почвах юга.

"Стоимость производства риса в Юго-Восточной Азии критически зависит от импортных компонентов. Когда цены на удобрения подскакивают на 50%, как это произошло в Таиланде и Камбодже, фермеры просто отказываются от посевов. Это прямая угроза физическому наличию зерна на прилавках через несколько месяцев", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Складывается опасная тенденция: в воюющих или нестабильных регионах логистика становится золотой. Например, удары по снабжению в других частях света показывают, насколько уязвимы современные транспортные цепочки. Сообщается, что из-за атак на коммерческий флот в заливе, стоимость страховки и фрахта достигла критических отметок, что напрямую транслируется в ценники на крупу.

Фактор влияния Результат для рынка Климат Эль-Ниньо Засуха и сокращение посевных площадей в Азии Энергокризис в заливе Рост цен на удобрения на 50% и дефицит дизеля Спекулятивный спрос Взлет стоимости фьючерсов на 15-20% за май

Климатический фактор и угроза урожая

Природа в 2026 году оказалась к аграриям беспощадна. Прогнозы обещают аномальную жару, из-за которой фермеры во вьетнамской провинции Виньлонг уже отменяют один из трех ежегодных циклов посадки. Индекс продовольственных цен ФАО ООН ползет вверх, готовясь к новому рекорду, который может быть зафиксирован в начале осени.

"Геополитическая напряженность усиливает природные катаклизмы. Пока администрация Дональда Трампа решает внутренние вопросы, мировая продовольственная система остается без координации. Мы видим, как терпение Ирана лопнуло в море, и это мгновенно отражается на стоимости тарелки каши в Маниле или Джакарте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Эксперты предупреждают: дефицит энергии и удобрений, вызванный конфликтами в стратегических проливах, проявится в полной мере через 6-9 месяцев. Это создаст условия для глобального голода в беднейших регионах, если не будут найдены альтернативные пути поставок и способы сдерживания цен на энергоресурсы.

Ответы на популярные вопросы о продовольственном кризисе

Почему цены на рис выросли именно сейчас?

Май 2026 года стал точкой пересечения двух кризисов: энергетического (рост цен на дизель и удобрения из-за конфликтов в Ормузском проливе) и климатического (ожидание Эль-Ниньо). Рынок отреагировал на ожидаемый дефицит заранее.

Как политика Дональда Трампа влияет на ситуацию?

Новая администрация США пересматривает внешние союзы и часто использует торговые рычаги давления. Это вносит неопределенность в международные цепочки поставок, что подпитывает рост цен на сырьевые товары.

Кто больше всего пострадает от подорожания риса?

Под ударом находятся импортозависимые страны Азии и Африки, такие как Филиппины, Индонезия и Нигерия. Рост цен на 20% для этих регионов означает критическое снижение доступности продуктов питания для населения.

Может ли ситуация стабилизироваться в ближайшее время?

До конца года стабилизация маловероятна. Эль-Ниньо только вступает в активную фазу, а логистические проблемы в Персидском заливе остаются нерешенными, что сохраняет потенциал для дальнейшего роста котировок.

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