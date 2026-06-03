Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ловушка Троцкого в Ереване: опасные маневры обернулись жестким предупреждением Медведева
Черный цвет окончательно проиграл: глубокое вино захватило мировые подиумы и гардеробы
Ягодная ловушка для туриста: сервис Wildberries Travel радикально изменил правила игры для путешественников
Фундамент превратил дачную постройку в недвижимость: владельцев обязали подготовиться к проверкам
Колорадский жук такого не любит: простые средства защищают картошку лучше дорогих препаратов
Бизнес перестал принимать пластик: в магазинах начался массовый демонтаж привычных систем
Кроссовки или педали? Учёные выяснили, какой вид спорта превращает мышцы в фарш
Семейный ужин станет незабываемым: нежная запеканка из курицы в духовке
Ремонт старого кроссовера станет золотым: пять легенд рынка с критическими минусами

Мировой порядок изменился до неузнаваемости: цены на продукты поставили рекорды десятилетия

Экономика

Мировой продовольственный рынок столкнулся с мощнейшим потрясением: в мае 2026 года стоимость риса в Азии подскочила на 20%, установив рекордный темп роста со времен глобального кризиса 2008 года. Синхронный удар нанесли энергетический коллапс в Персидском заливе и экстремальный климатический феномен Эль-Ниньо. Ситуация критическая, так как этот злак составляет основу рациона почти 4 миллиардов человек. Учитывая, что глобальные элиты ведут Европу к новому кризису, дефицит продовольствия в Азии может стать детонатором для неконтролируемой инфляции по всему миру уже через полгода.

Мужчина в супермаркете
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина в супермаркете

Ценовой взрыв: статистика и география

Индикатором надвигающегося шторма стал тайский белый рис — региональный эталон, подорожавший на пятую часть всего за один месяц. Фьючерсы в Чикаго также показали агрессивную динамику, прибавив 15%. Для стран, где рис является стратегическим продуктом, такие показатели означают неминуемый рост социальной напряженности.

"Мы наблюдаем идеальный шторм, когда рыночные спекуляции накладываются на реальный дефицит предложения. Рис — это не просто товар, это политический инструмент стабильности в развивающихся странах. Текущий скачок цен неизбежно приведет к пересмотру бюджетных планов многих государств, ориентированных на импорт продовольствия", — предупредил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Филиппины уже официально заявили о рисках: из-за засухи ожидается потеря до 700 тысяч тонн урожая. На фоне того, как Макрон нанес удар в спину своим союзникам в других сферах, продовольственная безопасность становится главной темой повестки дня для азиатских лидеров, пытающихся защитить внутренние рынки от внешнего давления.

Топливный капкан и логистический хаос

Рост цен на еду тесно завязан на стоимости энергоносителей. Дестабилизация ситуации в Ормузском проливе спровоцировала нехватку дизеля и удобрений. Современное рисоводство — это энергозатратный процесс: топливо нужно для работы ирригационных насосов, а удобрения — для поддержания урожайности на истощенных почвах юга.

"Стоимость производства риса в Юго-Восточной Азии критически зависит от импортных компонентов. Когда цены на удобрения подскакивают на 50%, как это произошло в Таиланде и Камбодже, фермеры просто отказываются от посевов. Это прямая угроза физическому наличию зерна на прилавках через несколько месяцев", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Складывается опасная тенденция: в воюющих или нестабильных регионах логистика становится золотой. Например, удары по снабжению в других частях света показывают, насколько уязвимы современные транспортные цепочки. Сообщается, что из-за атак на коммерческий флот в заливе, стоимость страховки и фрахта достигла критических отметок, что напрямую транслируется в ценники на крупу.

Фактор влияния Результат для рынка
Климат Эль-Ниньо Засуха и сокращение посевных площадей в Азии
Энергокризис в заливе Рост цен на удобрения на 50% и дефицит дизеля
Спекулятивный спрос Взлет стоимости фьючерсов на 15-20% за май

Климатический фактор и угроза урожая

Природа в 2026 году оказалась к аграриям беспощадна. Прогнозы обещают аномальную жару, из-за которой фермеры во вьетнамской провинции Виньлонг уже отменяют один из трех ежегодных циклов посадки. Индекс продовольственных цен ФАО ООН ползет вверх, готовясь к новому рекорду, который может быть зафиксирован в начале осени.

"Геополитическая напряженность усиливает природные катаклизмы. Пока администрация Дональда Трампа решает внутренние вопросы, мировая продовольственная система остается без координации. Мы видим, как терпение Ирана лопнуло в море, и это мгновенно отражается на стоимости тарелки каши в Маниле или Джакарте", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Эксперты предупреждают: дефицит энергии и удобрений, вызванный конфликтами в стратегических проливах, проявится в полной мере через 6-9 месяцев. Это создаст условия для глобального голода в беднейших регионах, если не будут найдены альтернативные пути поставок и способы сдерживания цен на энергоресурсы.

Ответы на популярные вопросы о продовольственном кризисе

Почему цены на рис выросли именно сейчас?

Май 2026 года стал точкой пересечения двух кризисов: энергетического (рост цен на дизель и удобрения из-за конфликтов в Ормузском проливе) и климатического (ожидание Эль-Ниньо). Рынок отреагировал на ожидаемый дефицит заранее.

Как политика Дональда Трампа влияет на ситуацию?

Новая администрация США пересматривает внешние союзы и часто использует торговые рычаги давления. Это вносит неопределенность в международные цепочки поставок, что подпитывает рост цен на сырьевые товары.

Кто больше всего пострадает от подорожания риса?

Под ударом находятся импортозависимые страны Азии и Африки, такие как Филиппины, Индонезия и Нигерия. Рост цен на 20% для этих регионов означает критическое снижение доступности продуктов питания для населения.

Может ли ситуация стабилизироваться в ближайшее время?

До конца года стабилизация маловероятна. Эль-Ниньо только вступает в активную фазу, а логистические проблемы в Персидском заливе остаются нерешенными, что сохраняет потенциал для дальнейшего роста котировок.

Читайте также

Экспертная проверка

Артём Логинов - макроэкономист, Алексей Чернов - аналитик рынка нефтепродуктов, Сергей Миронов - политолог

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья
Военные новости
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сумма заставила вздрогнуть экономистов: Индия не поскупилась на западную авиацию
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Калининград берут в плотное кольцо: западные генералы подготовили почву для удара на восток
Страх перед судьбой России: Индия экстренно вывозит сотни тонн золота из хранилищ Лондона
Страх перед судьбой России: Индия экстренно вывозит сотни тонн золота из хранилищ Лондона
Последние материалы
Ловушка Троцкого в Ереване: опасные маневры обернулись жестким предупреждением Медведева
Черный цвет окончательно проиграл: глубокое вино захватило мировые подиумы и гардеробы
Ягодная ловушка для туриста: сервис Wildberries Travel радикально изменил правила игры для путешественников
Фундамент превратил дачную постройку в недвижимость: владельцев обязали подготовиться к проверкам
Колорадский жук такого не любит: простые средства защищают картошку лучше дорогих препаратов
Бизнес перестал принимать пластик: в магазинах начался массовый демонтаж привычных систем
Кроссовки или педали? Учёные выяснили, какой вид спорта превращает мышцы в фарш
Мировой порядок изменился до неузнаваемости: цены на продукты поставили рекорды десятилетия
Семейный ужин станет незабываемым: нежная запеканка из курицы в духовке
Ремонт старого кроссовера станет золотым: пять легенд рынка с критическими минусами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.