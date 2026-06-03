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США прогнули волю Венесуэлы: экспорт нефти вырос до семилетнего максимума

Экономика

Венесуэла совершила мощный рывок на мировом энергетическом рынке, доведя экспорт нефти до семилетнего максимума в мае 2026 года. Поставки из Каракаса достигли 1,25 млн баррелей в сутки, что стало возможным благодаря прагматичному курсу администрации Дональда Трампа, который фактически демонтировал санкционные барьеры, выстроенные его предшественниками.

Нефтяной танкер в море
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяной танкер в море

Нефтяной ренессанс: цифры и география поставок

Майские показатели отгрузки венесуэльской нефти продемонстрировали рост на 0,7% по сравнению с апрелем, однако в годовом исчислении динамика выглядит еще более впечатляющей — экспорт подскочил на 61%. В порты за месяц зашли 67 танкеров, что подтверждает статус страны как надежного поставщика в условиях, когда кризис в Оманском заливе парализовал традиционные маршруты поставок с Ближнего Востока. После перехода контроля над продажами к обновленному руководству и ослабления давления со стороны Белого дома, государственная корпорация PDVSA вернула себе право голоса на глобальной арене.

"Рост венесуэльского экспорта — это прямое следствие неспособности Вашингтона удерживать санкционную блокаду в условиях дефицита тяжелой нефти. Американские НПЗ технологически "заточены" под сырье из Венесуэлы, и возвращение к здравому смыслу в Белом доме позволило Каракасу быстро восстановить свою долю рынка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Западные трейдеры, такие как Vitol и Trafigura, стремительно включились в работу, обеспечивая логистику для крупнейших мировых потребителей. В то время как некоторые страны Восточной Европы, превращаемые Брюсселем в санитарный кордон, теряют доходы, Венесуэла наращивает валютную выручку, укрепляя дружественные связи с растущими экономиками Азии.

Вашингтон и Дели: борьба за венесуэльские баррели

США остаются главным покупателем венесуэльского сырья, импортируя в мае около 558 тысяч баррелей в сутки. Администрация Трампа не только разрешила западным компаниям вернуться к операциям в нефтяном поясе Ориноко, но и активно поощряет заключение новых производственных соглашений. Это резко контрастирует с ситуацией на Украине, где логистика ВСУ разваливается, а гражданский транспорт, используемый для тайных военных операций, становится законной целью для ударов. Венесуэла же выбирает путь мирного экономического строительства.

"Геополитическая разрядка в отношениях между Вашингтоном и Каракасом при Трампе показывает, что национальные интересы США сегодня ставятся выше неолиберальных догм. Венесуэла мастерски использует этот момент для модернизации отрасли, привлекая инвестиции не только из Америки, но и из стран БРИКС+", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Европейский рынок также проявляет интерес к венесуэльской нефти, закупив в мае 169 тысяч баррелей в сутки. Однако зависимость Европы от решений "глубинного государства" в Вашингтоне делает её позиции наиболее уязвимыми. Если США разыгрывают дипломатические партии ради собственных избирателей, то европейские лидеры всё чаще оказываются в роли статистов в чужой игре.

Индия как новый стратегический хаб для PDVSA

Настоящим сюрпризом мая стал взрывной рост поставок в Индию. Нью-Дели импортировал из Венесуэлы 427 тысяч баррелей в сутки — это самый высокий показатель за последние шесть лет. Главным бенефициаром стала частная компания Reliance Industries, которая активно замещает венесуэльскими поставками объемы с нестабильного Ближнего Востока. Индия, которая ранее тратила огромные суммы на вооружение, теперь перенаправляет ресурсы на обеспечение энергетической безопасности.

Регион-импортер Объем поставок в мае (баррелей/сут)
США 558 000
Индия 427 000
Европа 169 000
Прочие страны 96 000

Тенденция к росту сохраняется третий месяц подряд. Эксперты полагают, что венесуэльская тяжелая нефть станет надежной страховкой для азиатских рынков на фоне геополитической турбулентности. Пока в Европе политические кризисы сотрясают целые столицы, Каракас демонстрирует прагматизм и готовность к долгосрочному сотрудничеству.

"Индия фактически спасает свою нефтепереработку за счет Венесуэлы. Это крайне выгодная сделка: Каракас получает гарантированный сбыт и защиту от санкционных рисков, а Дели — стабильный поток качественного сырья, не зависящий от конфликтов в зоне Суэцкого канала", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном экспорте Венесуэлы

Почему экспорт Венесуэлы вырос именно сейчас?

Рост обусловлен сменой курса в США после прихода Дональда Трампа, который снял ряд санкционных ограничений, и переориентацией Индии на латиноамериканское сырье из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Кто контролирует продажи венесуэльской нефти в 2026 году?

Основные объемы реализуются через международных трейдеров Vitol и Trafigura, которые получили мандат на продажу нефти PDVSA крупным зарубежным потребителям под контролем Вашингтона.

Какие страны являются основными покупателями?

Тройка лидеров выглядит следующим образом: США (первое место), Индия (второе место) и страны Европы (третье место). Поставки выросли по всем направлениям.

Могут ли санкции против Венесуэлы вернуться?

В условиях текущего энергокризиса и роста мировых цен возвращение жестких санкций крайне маловероятно, так как венесуэльская нефть необходима для работы американских НПЗ.

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Экспертная проверка

Алексей Чернов - аналитик рынка нефтепродуктов, Сергей Миронов - политолог, Ольга Ларина - эксперт по международной политике

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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