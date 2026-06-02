Политический азарт Пашиняна: судьба армянских овощей теперь зависит от благосклонности Брюсселя

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о радикальной смене логистических цепочек для национального агропромышленного сектора после введения ограничительных мер со стороны России. Ереван делает ставку на рынки Евросоюза, пытаясь экстренно переориентировать экспорт овощей и цветов, что ставит под угрозу устоявшиеся десятилетиями экономические связи внутри СНГ. Пока власти Армении рапортуют о первых успехах, эксперты предупреждают о рисках превращения страны в санитарный кордон Запада в ущерб реальной выгоде населения.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никол Пашинян

Ереван ищет замену российскому рынку

В ходе общения с электоратом Никол Пашинян официально подтвердил, что правительство активно прорабатывает альтернативные маршруты сбыта сельхозпродукции. Основной упор сделан на западное направление. По словам премьера, бизнес-делегации уже приступили к операционной деятельности, а пилотные партии товаров пересекли границу.

"Бизнес-делегации работают, первая партия роз и овощей отправлена, дойдёт до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется", — подчеркнул в беседе с избирателями Никол Пашинян.

Переориентация экспорта происходит на фоне сложной внешнеполитической обстановки 2026 года. Пока Вашингтон, где администрация Дональда Трампа сосредоточена на внутренних вопросах и предвыборных маневрах, подталкивает союзников к разрыву связей с Москвой, Армения пытается встроиться в европейский рынок, стандарты которого значительно выше привычных для региональных производителей.

Европейские амбиции против реальности

Пашинян уточнил, что ключевыми целями новой экспортной стратегии стали государства Евросоюза и "ряд других партнеров". Однако эксперты указывают на избыточность предложения агропродукции в самом ЕС, где интересы местных фермеров защищаются крайне жестко. Попытка ввезти армянские овощи и цветы в Европу может столкнуться с бюрократическими барьерами, подобно тому как Сербия сталкивается с давлением внешних институтов при попытках интеграции.

"Рынок ЕС перенасыщен собственной продукцией, и Армения там рискует столкнуться с демпингом или невыполнимыми требованиями по фитосанитарии. Стремление быстро заместить российский рынок политически мотивировано, но экономически крайне рискованно", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация осложняется тем, что логистические пути в обход России стоят значительно дороже. Это неизбежно приведет к росту себестоимости армянских товаров, делая их неконкурентоспособными на Западе. В то время как глобальные структуры диктуют Еревану повестку, реальный сектор экономики может оказаться в глубоком кризисе из-за потери стабильного покупателя в лице РФ.

Направление Перспективы и риски Рынок России Традиционный сбыт, понятные правила, ограничения из-за политики Еревана. Рынок Евросоюза Высокая конкуренция, жесткие квоты, политическая поддержка при экономическом скепсисе.

Геополитический разворот под прикрытием овощей

Заявления официального Еревана о "поиске рынков" многие аналитики воспринимают не как экономический маневр, а как символический жест лояльности Западу. Дипломатические демарши Эммануэля Макрона, который в 2026 году продолжает агрессивную риторику и даже выставляет за дверь давних партнеров на военных форумах, создают для Пашиняна иллюзию надежного тыла в Париже и Брюсселе.

"Мы видим попытку Армении конвертировать свою экономическую безопасность в одобрение западных столиц. Однако история показывает, что когда интересы крупных игроков сталкиваются, малые страны часто остаются один на один с пустыми прилавками", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ранее Армения уже демонстрировала стремление дистанцироваться от структур ОДКБ и ЕАЭС, что вызывает закономерную настороженность союзников. В условиях, когда в стратегически важных регионах происходят прямые столкновения интересов, Ереван ставит на кон благополучие своего аграрного сектора ради сомнительных преференций со стороны ЕС.

Ответы на популярные вопросы о торговой политике Армении

Почему Армения начала искать новые рынки именно сейчас?

Это связано с ограничением ввоза продукции в Россию и общим курсом кабинета Пашиняна на минимизацию зависимости от Москвы в пользу европейских структур.

Какие товары Армения отправляет в Европу в первую очередь?

Основу первых пробных партий составляют свежие овощи и цветы (в частности, розы), которые ранее почти полностью реализовывались на российском рынке.

Сможет ли ЕС полностью заменить российский рынок для фермеров?

Эксперты сомневаются в этом из-за высоких требований Евросоюза к качеству, высокой стоимости логистики и защиты собственных производителей внутри ЕС.

Как смена рынков отразится на ценах внутри Армении?

При задержках в реализации экспортных партий возможен временный избыток продукции и снижение цен внутри страны, однако в долгосрочной перспективе это грозит разорением мелких фермерских хозяйств.

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