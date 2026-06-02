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Ловушка захлопнулась в суде: признание банкротом внезапно обернулось пожизненной выплатой долгов

Экономика

Статус финансовой несостоятельности не гарантирует автоматического обнуления всех обязательств перед кредиторами.

Банкрот
Фото: Openverse by lendingmemo_com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Банкрот

Как пояснил независимый финансовый советник Сергей Кикевич, законодательство устанавливает четкие границы, за которыми долги остаются актуальными даже после завершения всех судебных процедур. В последнее время отказ в списании долгов становится все более частым явлением из-за ужесточения контроля над действиями заемщиков.

Неприкосновенные долги и риски недобросовестности

Существуют категории платежей, которые физически невозможно аннулировать через суд. В первую очередь это касается алиментных обязательств, требований о возмещении вреда жизни или здоровью, а также выплат по компенсации морального ущерба.

Государство сохраняет приоритет защиты прав пострадавших лиц и несовершеннолетних, поэтому финансовый крах плательщика не становится поводом для прекращения таких выплат.

"Банкротство не освобождает от специального вида долгов. Например, от алиментов, или если вы причинили кому-то вред здоровью и по суду должны возместить такого рода ущерб, то даже банкротство от этого долга не освободит", — отметил Сергей Кикевич.

Крайне опасно для должника и поведение, которое суд может счесть незаконным или нечестным. По словам спикера, на которого ссылается MoneyTimes, сокрытие активов, фиктивные сделки с имуществом в пользу родственников и предоставление ложных сведений банкам перечеркивают шансы на успех.

Если в действиях человека выявят признаки мошенничества, процедура завершится признанием банкротства, но без освобождения от финансового бремени.

Корпоративные ловушки и мнение юристов

Особую сложность представляют случаи, когда должником становится бывший руководитель организации. В таких ситуациях на личные проблемы может наложиться субсидиарная ответственность по долгам компании.

Если суд докажет, что действия директора нанесли ущерб предприятию, эти обязательства перейдут на него как на физическое лицо и не будут списаны при его личном банкротстве. Подобная финансовая ответственность требует предварительной правовой оценки перед подачей заявления в арбитраж.

"Нужно понимать, что суд всегда детально изучает добросовестность заявителя: любая попытка обмануть систему, например, неучтенная недвижимость или подозрительные переводы близким, приведет к сохранению требований кредиторов в полном объеме", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Эксперты также указывают на риски, связанные с задолженностью по коммунальным платежам. Хотя часть долгов за ресурсы может быть аннулирована, правовые фильтры и специфика начислений часто создают барьеры для полного очищения баланса.

Учитывая, что в некоторых регионах зафиксирована опасная просрочка по платежам, гражданам стоит крайне осторожно подходить к выбору стратегии выхода из кризиса.

Ответы на популярные вопросы о банкротстве

Могут ли списать долги по алиментам?

Нет, закон прямо запрещает освобождение от алиментных обязательств, так как они неразрывно связаны с личностью должника и интересами детей.

Что такое субсидиарная ответственность при банкротстве физлица?

Это долги юридического лица, которые перекладываются на директора или владельца, если его действия привели компанию к краху; такие суммы не списываются.

Спишут ли долг, если я продал машину родственнику перед процедурой?

Такая сделка, скорее всего, будет оспорена в суде, а действия признаны недобросовестными, что является основанием для отказа в списании задолженности.

Освобождает ли статус банкрота от выплат за нанесение вреда здоровью?

Нет, возмещение ущерба, причиненного жизни или здоровью третьих лиц, сохраняется за должником в полном объеме даже после завершения дела.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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