Статус финансовой несостоятельности не гарантирует автоматического обнуления всех обязательств перед кредиторами.
Как пояснил независимый финансовый советник Сергей Кикевич, законодательство устанавливает четкие границы, за которыми долги остаются актуальными даже после завершения всех судебных процедур. В последнее время отказ в списании долгов становится все более частым явлением из-за ужесточения контроля над действиями заемщиков.
Существуют категории платежей, которые физически невозможно аннулировать через суд. В первую очередь это касается алиментных обязательств, требований о возмещении вреда жизни или здоровью, а также выплат по компенсации морального ущерба.
Государство сохраняет приоритет защиты прав пострадавших лиц и несовершеннолетних, поэтому финансовый крах плательщика не становится поводом для прекращения таких выплат.
"Банкротство не освобождает от специального вида долгов. Например, от алиментов, или если вы причинили кому-то вред здоровью и по суду должны возместить такого рода ущерб, то даже банкротство от этого долга не освободит", — отметил Сергей Кикевич.
Крайне опасно для должника и поведение, которое суд может счесть незаконным или нечестным. По словам спикера, на которого ссылается MoneyTimes, сокрытие активов, фиктивные сделки с имуществом в пользу родственников и предоставление ложных сведений банкам перечеркивают шансы на успех.
Если в действиях человека выявят признаки мошенничества, процедура завершится признанием банкротства, но без освобождения от финансового бремени.
Особую сложность представляют случаи, когда должником становится бывший руководитель организации. В таких ситуациях на личные проблемы может наложиться субсидиарная ответственность по долгам компании.
Если суд докажет, что действия директора нанесли ущерб предприятию, эти обязательства перейдут на него как на физическое лицо и не будут списаны при его личном банкротстве. Подобная финансовая ответственность требует предварительной правовой оценки перед подачей заявления в арбитраж.
"Нужно понимать, что суд всегда детально изучает добросовестность заявителя: любая попытка обмануть систему, например, неучтенная недвижимость или подозрительные переводы близким, приведет к сохранению требований кредиторов в полном объеме", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.
Эксперты также указывают на риски, связанные с задолженностью по коммунальным платежам. Хотя часть долгов за ресурсы может быть аннулирована, правовые фильтры и специфика начислений часто создают барьеры для полного очищения баланса.
Учитывая, что в некоторых регионах зафиксирована опасная просрочка по платежам, гражданам стоит крайне осторожно подходить к выбору стратегии выхода из кризиса.
Нет, закон прямо запрещает освобождение от алиментных обязательств, так как они неразрывно связаны с личностью должника и интересами детей.
Это долги юридического лица, которые перекладываются на директора или владельца, если его действия привели компанию к краху; такие суммы не списываются.
Такая сделка, скорее всего, будет оспорена в суде, а действия признаны недобросовестными, что является основанием для отказа в списании задолженности.
Нет, возмещение ущерба, причиненного жизни или здоровью третьих лиц, сохраняется за должником в полном объеме даже после завершения дела.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.